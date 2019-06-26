LG W Serisi tanıtıldı

LG W serisi bugün Hindistan’da gerçekleşen bir etkinlik ile tanıtıldı. Bu serinin ilk telefonları ise W10, W30 ve W30 Pro.

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LG W10

Bu model, içerisinde geniş bir çentik olan 6,19 inç HD+ FullVision ekrana sahip. 2.0GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli Mediatek Helio P22 işlemcisinden güç alan model 3GB Ram ve 32GB dahili depolamaya sahip. Bu depolama alanının yetmeyeceğini düşünüyorsanız MicroSD kart yuvası ile birlikte genişletme olanağı da mevcut.



Arkada tarafta optik parmak izi sensörü bulunan model çift kamera kurulumuna sahip. Bu kameralar 13MP değerinde ana kamerası 5MP değerinde derinlik algısına sahip. Ön tarafta ise 8MP değerinde bir kamera karşılıyor.

Modelin Duman Grisi ve Lale Moru olmak üzere iki tane renk seçeneği mevcut.

LG W30

Bu model, içerisinde su damlası çentik bulunduran 6.26 inç HD+ FullVision V ekrana sahip. 2.0GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli Mediatek Helio P22 işlemcisinden güç alan model 3GB Ram ve 32GB dahili depolamaya sahip. Bu depolama alanının yetmeyeceğini düşünüyorsanız MicroSD kart yuvası ile birlikte genişletme olanağı da mevcut.

LG W10’dan ekrandan sonra kamera konusunda ayrılıyor. Üçlü kamera kurulumuna sahip olan modelin 12MP ana kamerası, 13MP ultra geniş açı ve 2MP derinlik sensörüyle birlikte geliyor. Ana kamerası Sony IMX486 sensörünü kullanırken geniş açı sensörü ise 100 derecelik açı ile çekim yapıyor. Ön kamerası ise 16MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor.

Modelin Zümrüt yeşili, Gök Gürültüsü Mavisi ve Platin Grisi olmak üzere üç adet renk seçeneği mevcut.

LG W30 Pro

Bu model, içerisinde su damlası çentik bulunduran 6.22 inç FHD+ FullVision V ekrana sahip. 2.0GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 632 işlemcisinden güç alan model 4GB Ram ve 32GB dahili depolamaya sahip. Bu depolama alanının yetmeyeceğini düşünüyorsanız MicroSD kart yuvası ile birlikte genişletme olanağı da mevcut.

Üçlü kamera kurulumuna sahip olan modelin 13MP ana kamerası, 8MP ultra geniş açı ve 5MP derinlik sensörüyle birlikte geliyor. Bu modelde de geniş açı sensörü 100 derecelik açı ile çekim yapabiliyorken ön kamerası ise 16MP çözünürlüğünde.

Üç modelde Android Pie işletim sistemi ve LG UX arayüzü ile birlikte geliyor. Bununla birlikte bu telefonlar Hızlı Şarj desteğine sahip 4000 mAh bataryası ile geliyor.

Üç modelin Hindistan dışında satışa çıkacağı konusunda herhangi bilgi mevcut değil. LG W30 Pro tanıtılmasına rağmen satışa sunulmayacak.

LG W Serisi fiyatlandırması

LG W10 3GB/32GB: 115 Euro – Yaklaşık 750₺ (Vergilendirme hariç)

LG W30 3GB/32GB: 130 Euro – Yaklaşık 850₺ (Vergilendirme hariç)