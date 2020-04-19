Akıllı Telefonlar
LG Velvet tasarımı detayları belli oldu
LG‘nin yeni serisi Velvet hakkıda yeni detaylar ortaya çıktı. Firma YouTube kanalı üzerinden yaptığı paylaşımla cihaz hakkında yeni bilgiler sundu.
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LG Velvet tasarımı ortaya çıktı!
LG Velvet serisi, emekli olan G serisinin yerini alıyor. Firmanın yenilediği seri, yakın zamanda kullanıcıları ile buluşacak. Amiral gemisi rekabetinde yer alan G serisi artık üretilmeyecek ve devam ettirilmeyecek. Hal böyle olunca firmanın yeni serisi Velvet beklentileri yükselteceğe benziyor. LG‘nin YouTube kanalı üzerinden yaptığı paylaşımla görüntülenen cihaz tasarım olarak da resmi ağızdan ortaya çıkmış oldu. Videoda oldukça sade bir tasarıma sahip telefon damla çentik ile bizleri karşılıyor. Arka tarafta üç kameralı bir kurulum dikkat çekerken, günümüz telefonlarında ki gibi kameralar her hangi bir çerçeve içerisine alınmamış. Videoda dört farklı renk seçeneği gözden kaçmazken, cihazın 3.5 mm‘lik kulaklık girişine de sahip olacağı kesinleşti.
Her ne kadar cihazın tasarımı ortaya çıksa da, teknik özellik açısından elimizde çok fazla bilgi bulunmuyor. Normalde amiral gemisi telefon rekabetinde yer alan G serisi yerine geçen cihaz, görünüşe göre Snapdragon 765 kullanacak. Bu işlemci ile üst seviye telefonlarla rekabet etmek zor görünüyor. Ancak Velvet serisinin de günümüz telefonlarında çok duyduğumuz “Plus” veya “Pro” versiyonları olacak mı henüz bilinmiyor. Tahminlere göre 15 Mayıs 2020 tarihinde telefonun tanıtılması bekleniyor. O zamana kadar LG bize yeni detaylar verir mi bekliyor olacağız.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Note 20, 4000 mAh batarya ile gelecek!
Galaxy Club sitesinin haberine göre Ağustos Ayı’nda tanıtılması beklenen Samsung Galaxy Note 20, 4.000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacak.
Hollanda merkezli haber sitesi, Note 20 modelinin EB-BN980ABY model kodlu 4.000 mAh kapasitesinde pil ile geleceğini bildiriyor. Samsung Galaxy S20 modeli de aynı kapasitede bataryaya sahipti.
Note 20’nin geçtiğimiz yılın Note 10 modeline göre daha büyük bir bataryaya sahip olması ile birlikte, Note 20+’nın da S20+ gibi 4.500 mAh veya S20 Ultra gibi 5.000 mAh kapasiteli batarya ile gelmesi bekleniyor.
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Note 20 serisi hakkında şu an için oldukça az ayrıntıya sahibiz, ancak Note 20+ modelinin 5G versiyonu olduğu tahmin edilen cihaz bu ayın başlarında Geekbench’de göründü. Geekbench’e göre söz konusu model Android 10 işletim sistemi geliyor, işlem gücünü Qualcomm Snapdragon 865 yonga setinden alıyor ve 8 GB RAM’e sahip. Bunlara ek olarak Note 20 serisinin S20 serisinde bulunanlar ile benzer kamera kurulumlarına sahip olacağı tahmin ediliyor.
Samsung Galaxy Note 20 serisinin COVID-19 salgınına rağmen Ağustos Ayı’nda tanıtılacağı söyleniyor. Fakat online etkinliğin tarihi henüz Samsung tarafından resmi olarak açıklanmış değil.
Çoğu sızıntı bilgi doğru çıkıyor olsa da haberimizde bildirdiğimiz özellik ve tarihlerin sızıntılara dayandığını ve değişiklik gösterebileceğini belirtelim.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Realme X50 Youth kamera özellikleri belli oldu.
Realme firmasının yeni telefonu X50 Youth hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Cihazın kamera özellikleri, Weibo üzerinden duyuruldu.
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X50 Youth dörtlü kamera sistemi ile geliyor!
Realme X50 serisinin yeni üyesi olan X50 Youth cihazının kamera özellikleri belli oldu. Cihaz serinin diğer telefonları gibi dört arka iki de ön kamera kurulumu ile geliyor. Ancak daha düşük sınıf bir telefon olarak karşımıza çıkan cihaz, kamerada da daha düşük değerli lenslere sahip olacak gibi gözüküyor. Weibo isimli internet sitesinde yapılan sızıntıya göre toplam da altı kamerası olan cihazın kamera özellikleri şöyle; 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı ve 2’şer MP‘lik derinlik ve makro sensörü olmak üzere toplamda dört kamera ile cihaz bizleri karşılıyor. Ön kamera da ise serinin diğer telefonları gibi iki adet kameraya yer verilirken, bu kameraların Realme X50 ile aynı özelliklere sahip olacağı iddia edildi.
Realme firmasının, gibi ilk 5G telefonlarından biri olarak karşımıza çıkan X50 Youth, çıkış günü geldikçe bize yeni bilgiler vermeye devam ediyor. Firmanın daha ağır başlı üst seviye telefonları X50 ve X50 Pro ocak ayında tanıtılmıştı ve Çin pazarında satışa sunulmuştu. Şimdilerde ise odak noktasında X50 Youth‘un olduğunu söyleyebiliriz. Adından da anlaşılacağı gibi gençler için yapılmış olan cihaz serinin en ucuz üyesi olacak gibi duruyor. Bakalım önümüzde ki günlerde bu cihaz hakkında neler öğreneceğiz
Akıllı Telefonlar
Oppo A92s, teknik özellikleriyle birlikte ortaya çıktı!
Oppo A92s, Oppo‘nun Çin websitesinde ve JD.com‘daki resmi mağazasında tüm teknik özellikleri ve resmi rendarları ile birlikte ortaya çıktı. Telefon ile ilgili bazı sızıntılar da bu sayede kesinleşmiş oldu. Cihaz, 120 Hz ekran tazeleme hızı ve MediaTek Dimensity 800 yonga seti ile gelecek.
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Oppo A92s, hangi teknik özelliklerle birlikte gelecek?
Oppo A92s, özellikler sayfasında kesin olarak MediaTek Dimensity 800 ile gelecek demiyor. Fakat yonga setinin 5G’yi destekleyeceği ve “MT6873V” koduna sahip olması bize Dimensity 800 yonga seti ile geleceğini gösteriyor. Cihazda, 6.57 inçlik Full HD+ çözünürlüğüne sahip bir IPS LCD ekran bulunuyor. Ayrıca ekranın ekran tazeleme hızı ise 120 Hz değerinde olacak. Telefonun 240 Hz dokunmatik örnekleme oranı bulundurması bekleniyor.
Oppo A92s‘in bellek ve depolama özelliklerine bakacak olursak, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı veya 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı olmak üzere iki farklı modeli bulunacak. Cihazın arka tarafında dörtlü bir kamera kurulumu bulunuyor. Ancak sadece ana kamerasının özellikleri biliniyor. Ana kamera, f/1.7 diyafram aralığına sahip ve 48 MP çözünürlüğünde olacak. Ön kameralar ise 16 MP çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü ile geliyor.
TENAA listesinde Oppo A92s‘in arka kameraları ile ilgili ortaya çıkan bilgilere bakarsak, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 adet 2 MP çözünürlüğünde özellikleri bilinmeyen kameralar olduğunu söyleyebiliriz. Teknik özellikler sayfasında pil ile ilgili bir detay bulunmuyor. Fakat önceki sızıntılara baktığımızda 3.890 mAh değerinde bir batarya ve 20W hızlı şarj ile geleceğini tahmin ediyoruz. 6 GB RAM bulunan modelin satış fiyatı, 2.199 CNY(310$), 8 GB RAM bulunduran modelin satış fiyatı ise 2.499 CNY(350$) olacak.