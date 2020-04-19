LG Velvet tasarımı detayları belli oldu

Galaxy Club sitesinin haberine göre Ağustos Ayı’nda tanıtılması beklenen Samsung Galaxy Note 20, 4.000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacak.

Hollanda merkezli haber sitesi, Note 20 modelinin EB-BN980ABY model kodlu 4.000 mAh kapasitesinde pil ile geleceğini bildiriyor. Samsung Galaxy S20 modeli de aynı kapasitede bataryaya sahipti.

Note 20’nin geçtiğimiz yılın Note 10 modeline göre daha büyük bir bataryaya sahip olması ile birlikte, Note 20+’nın da S20+ gibi 4.500 mAh veya S20 Ultra gibi 5.000 mAh kapasiteli batarya ile gelmesi bekleniyor.

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Note 20 serisi hakkında şu an için oldukça az ayrıntıya sahibiz, ancak Note 20+ modelinin 5G versiyonu olduğu tahmin edilen cihaz bu ayın başlarında Geekbench’de göründü. Geekbench’e göre söz konusu model Android 10 işletim sistemi geliyor, işlem gücünü Qualcomm Snapdragon 865 yonga setinden alıyor ve 8 GB RAM’e sahip. Bunlara ek olarak Note 20 serisinin S20 serisinde bulunanlar ile benzer kamera kurulumlarına sahip olacağı tahmin ediliyor.

Samsung Galaxy Note 20 serisinin COVID-19 salgınına rağmen Ağustos Ayı’nda tanıtılacağı söyleniyor. Fakat online etkinliğin tarihi henüz Samsung tarafından resmi olarak açıklanmış değil.

Çoğu sızıntı bilgi doğru çıkıyor olsa da haberimizde bildirdiğimiz özellik ve tarihlerin sızıntılara dayandığını ve değişiklik gösterebileceğini belirtelim.

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