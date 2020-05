Huawei P30 Pro New Edition, resmi olarak görüntülendi!

Huawei Almanya, P30 serisi akıllı telefon satın alan kullanıcılara Huawei MediaPad T3 10 hediye edeceği ile ilgili websitesinde bir tanıtım başlattı. Bu kampanya için uygun olan cihazlar ise Huawei P30 Lite, Huawei P30 Lite New Edition, P30, P30 Pro ve Huawei P30 Pro New Edition olarak sıralandı. P30 Pro New Edition da aslında bu liste ile ortaya çıkmış oldu.

P30 Pro New Edition hangi özelliklere sahip olacak?

P30 Pro New Edition isim olarak Vodafone ve Otelo tarafından şartlar ve kullanım koşulları sayfasında birkaç yerde görüntülendi. Telefonun farklı bir telefon olduğu birden fazla yerde geçmesi ile ortaya çıktı. Öncelikle bu telefonda Google Mobile Services bulunuyor olacak. Yani Google uygulamaları çalışır halde gelecek. P30 Pro‘dan farklı olarak daha yüksek RAM ve depolama alanı seçeneği ile gelmesi bekleniyor. P30 Lite ve P30 içinde bu tarz New Edition sürümlerin sunulması bekleniyor.

Tanıtım sayfası P30 Pro New Edition‘ın 15 Mayıs‘tan sonra ön sipariş verilebileceğini söylüyor. Huawei geçtiğimiz aylarda 8 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip P30 Pro‘yu duyurmuştu. Bunlar göz önüne alındığında bu telefon için 12 GB RAM ve 1 TB depolama alanı bekleniyor. Beklenen olursa, Huawei P ailesi için 1 TB depolama alanı bir ilk olmuş olacak.