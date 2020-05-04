Akıllı Telefonlar
Huawei P30 Pro New Edition, resmi olarak görüntülendi!
Huawei Almanya, P30 serisi akıllı telefon satın alan kullanıcılara Huawei MediaPad T3 10 hediye edeceği ile ilgili websitesinde bir tanıtım başlattı. Bu kampanya için uygun olan cihazlar ise Huawei P30 Lite, Huawei P30 Lite New Edition, P30, P30 Pro ve Huawei P30 Pro New Edition olarak sıralandı. P30 Pro New Edition da aslında bu liste ile ortaya çıkmış oldu.
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P30 Pro New Edition hangi özelliklere sahip olacak?
P30 Pro New Edition isim olarak Vodafone ve Otelo tarafından şartlar ve kullanım koşulları sayfasında birkaç yerde görüntülendi. Telefonun farklı bir telefon olduğu birden fazla yerde geçmesi ile ortaya çıktı. Öncelikle bu telefonda Google Mobile Services bulunuyor olacak. Yani Google uygulamaları çalışır halde gelecek. P30 Pro‘dan farklı olarak daha yüksek RAM ve depolama alanı seçeneği ile gelmesi bekleniyor. P30 Lite ve P30 içinde bu tarz New Edition sürümlerin sunulması bekleniyor.
Tanıtım sayfası P30 Pro New Edition‘ın 15 Mayıs‘tan sonra ön sipariş verilebileceğini söylüyor. Huawei geçtiğimiz aylarda 8 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip P30 Pro‘yu duyurmuştu. Bunlar göz önüne alındığında bu telefon için 12 GB RAM ve 1 TB depolama alanı bekleniyor. Beklenen olursa, Huawei P ailesi için 1 TB depolama alanı bir ilk olmuş olacak.
Akıllı Telefonlar
Google Pixel 4a kamera özellikleri ortaya çıktı!
Google fiyat performans cihazı Pixel 4a modelini yakında çıkarmaya hazırlanıyor. Çıkışına az bir süre kala özellikleri ortaya çıkmaya başlayan cihazın kamerasının yetenekleri de ortaya çıktı.
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Pixel 4a kamera özellikleri belli oldu!
Google Pixel 4a bu ay içerisinde çıkması beklenen cihazlar arasında yerini koruyor. Pixel serisinin daha uygun fiyatlı olarak lanse edilen cihazı, performans bakımından da orta üst seviye cihazlar arasında yer alıyor. İlk olarak geçtiğimiz yıl çıkan Pixel 3a ile övgüleri üzerine toplayan Google ise 4a modeli ile aynı başarısını sürdürmek istiyor. Çıkışına yakın kamera özellikleri ortaya çıkan cihazın aynı zamanda çektiği bir kaç fotoğraf Twitter kullanıcısı Julio Lusson tarafından paylaşıldı. Redmi Note 7 (GCam kurulu) ile karşılaştırma yaparak kameranın performansını gözler önüne seren Julio Lusson, Pixel 4a kamerasın YouTube kanalı üzerinden de inceledi.
Fotos: #Pixel4a vs #RedmiNote7
12MP vs 48MP
Cual te gusta mas? pic.twitter.com/ULsU8pOlRo
— Julio Lusson (@julio_lusson) April 30, 2020
Kamera teknik özellikleri de ortaya çıkan cihaz, toplamda sadece iki kameraya sahip olacak. Bir ön, bir arka kamera olmak üzere kurulumu belirlenen cihazın ön kamerası, 8 MP Sony IMX355 sensörü ile geliyor. Arka kamera da ise, 12.2 MP değerinde Sony IMS363 sensörü bulunuyor. Arka kamera kurulumu bir önceki nesil Pixel 3a ile aynı. Aynı zamanda ön kamera kurulumu da Pixel 3 ve 3a modelleri ile aynı olarak ayarlanmış. Günümüz cihazlarının aksine tek kamera ile oldukça başarılı sonuçlar elde edebilen Google bakalım Pixel 4a ile yine övgüleri üzerine toplayabilecek mi.
Akıllı Telefonlar
Meizu 17 serisi ile ilgili yeni sızıntılar ortaya çıktı!
Meizu 17 serisi amiral gemilerinin tanıtımına sadece dört gün kaldı. Meizu‘nun açıklamaları ve sızıntılar sayesinde cihazla ilgili çoğu bilgiye sahibiz. Geçtiğimiz günlerde cihazla ilgili kamera ve ses özellikleri ortaya çıkmıştı. Bugün ise ekran ve bazı ek özelliklerle ilgili sızıntılar görüntülendi.
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Meizu 17 serisinin yeni sızıntıları neler?
Meizu 17 serisi ile ilgili ortaya çıkan yeni sızıntılara göre cihazlar, özel bir Samsung Super AMOLED ekran ile gelecek. Meizu tarafından önceden yayınlanan fragmanlara göre her iki telefonun da 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip olacağı ortaya çıkmıştı. Ayrıca yine her iki telefonun sağ üst tarafta nokta delik tasarımlı 32 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunacağı da belirtilmişti. Şimdi ise ortaya çıkan Super AMOLED ekran afişleri kullanıcıların oldukça ilgisini çekecek gibi görünüyor.
Weibo‘da ortaya çıkan bir başka bilgiye göre ise Meizu 17‘nin ve Pro‘nun NFC bağlantısı bulunacak. Ayrıca Çinli perakendecilerin de her iki cihazın satışı için ön kayıtlara hazır olduğu belirtildi. Daha önce ortaya çıkan bilgilere bakarsak telefonlar mEngine 3.0 motoru destekli olacak. Ayrıca Snapdragon 865 yonga seti ve UFS 3.1 depolama birimi ile gelecekleri onaylandı.
Meizu 17 serisi 64 MP ana kamera ve 30W hızlı şarj destekli 4.500 mAh pile sahip olacak. Pro varyant kablosuz şarj, seramik bir arka tasarım ve azure yeşili rengi ile gelecek. Dört gün sonraki lansmanda cihazın tüm özellikleri ve tasarımları tanıtılacak.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi, Mi Mix serisi için yeni Weibo hesabı açtı, Mi Mix 4 yolda…
Mi Mix serisi, Xiaomi’nin piyasaya sunduğu amiral gemisi serilerinden. Her Mi Mix cihazında yenilikçi bir anlayışla karşımıza çıkmaya çalışan Xiaomi, Mi Mix serisine özel bir Weibo hesabı açtı. Bildiğiniz üzere Weibo, Çin’in en popüler sosyal medya platformu ve birçok marka da hali hazırda Weibo üzerinden paylaşımlar yaparak Çinli kullanıcılar ile etkileşime geçebiliyor.
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Xiaomi’den Mi Mix serisi için özel Weibo hesabı
Bildiğimiz üzere Mi Mix serisine ait olan en son cihaz olan Mi Mix 3, 2018 yılında satışa sunulmuştu. Raflardaki yerini aldığı dönemde dikkatleri üstüne çekmeyi başaran Mi Mix 3 modeli, Mi Mix serisinin geleceği için Xiaomi müşterilerini de heyecanlandırabilmeyi başarmıştı. Ardından 2019 yılında duyurulan Mi Mix Alpha ise çok büyük merak uyandırdı fakat henüz seri üretime geçemedi. Şayet cihaz seri üretime geçse bile satın alınabilirliği muhtemelen çok düşük olacaktır. Bu yıl için ise gözler, olası Mi Mix 4 modelinin üzerinde. Bazı sızıntılara ve dedikodulara bakacak olur isek bu yıl içinde Mi Mix 4’ü görebileceğiz. Xiaomi’nin yeni açtığı Weibo hesabı ise bu spekülasyonları daha da güçlendirdi.
Mi Mix 4 hakkındaki spekülasyonlara göre Xiaomi, Mi Mix 3’te olduğu gibi tek bir model sunmak yerine; Mi Mix 4 modelinde “Pro” versiyon gibi farklı cihaz seçeneklerine de yer verebilir. Hatta kimi spekülasyonlara ise cihaz, 144 Hz ekran yenileme hızına ve 100 W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Görünen o ki, cihazdan beklentiler çok yüksek; ve Xiaomi’nin, Mi Mix 4 ile ilgili yüksek beklentileri nasıl karşılayabileceği ise ciddi bir merak konusu. Bizim beklentimiz ise, Xiaomi’nin Mi Mix 4 modelinde ön tarafta ekran altı kamera teknolojisi kullanacağı yönünde. Böylece hiçbir delik, çentik vs. bulunmadan Xiaomi’nin çerçevesiz bir tasarım yakalayabileceği yönünde. Cihazla ve cihazın çıkış tarihiyle ilgili herhangi bir resmi açıklama henüz yapılmasa da; bizim beklentimiz MIUI 12 stabil bir şekilde güncel halini aldıktan sonra Xiaomi; Mi Mix 4’ü piyasaya sürmek için kolları sıvayacaktır. Bu da demek oluyor ki Haziran veya Temmuz gibi Mi Mix 4 ile ilgili detaylar yavaş yavaş ortaya çıkacaktır.
Sizin Mi Mix 4’ten beklentileriniz neler? Yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!