LG’nin yeni telefonları K62 ve K52 tanıtıldı

LG, uygun fiyatı hedefleyen K serisine K62 ve K52 olarak adlandırılan iki yeni telefon ekledi. Birbirleriyle neredeyse aynı olan telefonlar, tamamen aynı tasarıma sahipler. Yalnızca birkaç ufak farklılıkla ayrışıyorlar.

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LG K62 ve K52 teknik özellikleri

LG’nin yeni giriş-orta seviyesi telefonları birbirleriyle neredeyse aynı özellikleri taşıyor. LG K62 6.6 inç boyutunda 20:9 en boy oranına sahip FHD+ çözünürlüklü LCD bir ekrana sahip. Ekranın üst tarafında delik çentik tasarımlı 28 MP ön kamera yer alıyor. Arka tarafta ise dörtlü kamera kurulumu tercih edilmiş. 48 MP ana kameraya, 5 MP ultra geniş kamera, 2 MP makro kamerası ve 2 MP derinlik kamerası eşlik ediyor. Yapay zeka destekli kamera, sahneye ve objeye göre en doğru ayarları önerebiliyor. İşlemci tarafında ise ismi açıklanmayan 2.3 GHz saat hızına sahip 8 çekirdekli bir çözüm kullanılmış. Telefonda 4 GB RAM ve MicroSD ile arttırılabilen 128 GB hafıza alanı mevcut. Pil tarafında ise 4000 mAh boyutunda batarya tercih edilmiş. Yan tarafa parmak izi okuyucusu konumlandırılırken port tarafında USB 3.1 Gen 1 Type-C girişi tercih edilmiş.

LG K52, LG K62’den birkaç ufak farklılıkla ayrışıyor. LG K62’de 28 MP ön kamera kullanılırken K52’de 13 MP bir ön kamera kullanılmış. Bir diğer fark ise 128 GB yerine 64 GB bir hafıza alanına sahip olması. Geri kalan teknik özellikler her iki telefonda da aynı. Telefonlar, Ekim ayı itibarıyla satışa çıkacak. Fiyat konusunda ise LG, herhangi bir açıklamada bulunmadı.