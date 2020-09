LG’nin yeni telefonları K62 ve K52 tanıtıldı

Apple’ın bu sene çıkaracağı iPhone 12 ailesi dört bireyden oluşurken en küçük model olacağı düşünülen iPhone 12 Mini’nin A14 Bionic işlemcisi yerine farklı bir işlemci ile piyasaya sürüleceği iddia edildi.

Apple tarafından gelen sızıntı haberlere göre 5,4” büyüklüğünde ekrana sahip iPhone Mini modelinin geleceğini sizlerle paylaşmıştık. Son gelen haberlere göre iPhone 12 Mini’de A14 Bionic işlemcisi bulunmayacak. Bir Twitter kullanıcı tarafından ortaya sürülen farklı yonga iddiası, Apple’ın geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği lansmandaki detaylarla örtüşür nitelikte.

Twitter kullanıcısı Mauri QHD tarafından bir tweet’le ortaya atılan iddiaya göre yeni gelecek Mini modeli, B14 isimli yonga setinden güç alacak. Apple’ın 15 Eylül’de gerçekleştirdiği ‘Time Flies’ etkinliğinden hemen önce ortaya çıkan B14 yongasının orta seviye bir performans sunduğu öne sürülüyor.

Apple B14 chip

They have a midrange chip ready 👀

idk if its the battery-saving-but-less-powerful A14 i´ve leaked before, or a whole new chip

for the iPhone 12 Mini maybe? SE2 Plus? SE3? idk

i´ve had it for months

but #AppleEvent in 14 hours.. cant risk it

im hearing

— Mauri QHD (@MauriQHD) September 15, 2020