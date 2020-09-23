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Akıllı Telefonlar

LG’nin yeni telefonları K62 ve K52 tanıtıldı

LG, uygun fiyatı hedefleyen K serisine K62 ve K52 olarak adlandırılan iki yeni telefon ekledi. Birbirleriyle neredeyse aynı olan telefonlar, tamamen aynı tasarıma sahipler. Yalnızca birkaç ufak farklılıkla ayrışıyorlar.

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LG K62 ve K52 teknik özellikleri

LG’nin yeni giriş-orta seviyesi telefonları birbirleriyle neredeyse aynı özellikleri taşıyor. LG K62 6.6 inç boyutunda 20:9 en boy oranına sahip FHD+ çözünürlüklü LCD bir ekrana sahip. Ekranın üst tarafında delik çentik tasarımlı 28 MP ön kamera yer alıyor. Arka tarafta ise dörtlü kamera kurulumu tercih edilmiş. 48 MP ana kameraya, 5 MP ultra geniş kamera, 2 MP makro kamerası ve 2 MP derinlik kamerası eşlik ediyor. Yapay zeka destekli kamera, sahneye ve objeye göre en doğru ayarları önerebiliyor. İşlemci tarafında ise ismi açıklanmayan 2.3 GHz saat hızına sahip 8 çekirdekli bir çözüm kullanılmış. Telefonda 4 GB RAM ve MicroSD ile arttırılabilen 128 GB hafıza alanı mevcut. Pil tarafında ise 4000 mAh boyutunda batarya tercih edilmiş. Yan tarafa parmak izi okuyucusu konumlandırılırken port tarafında USB 3.1 Gen 1  Type-C girişi tercih edilmiş.

lg k62 k52

LG K52, LG K62’den birkaç ufak farklılıkla ayrışıyor. LG K62’de 28 MP ön kamera kullanılırken K52’de 13 MP bir ön kamera kullanılmış. Bir diğer fark ise 128 GB yerine 64 GB bir hafıza alanına sahip olması. Geri kalan teknik özellikler her iki telefonda da aynı. Telefonlar, Ekim ayı itibarıyla satışa çıkacak. Fiyat konusunda ise LG, herhangi bir açıklamada bulunmadı.

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Teknoloji ve oyun meraklısı, mühendis adayı.

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Akıllı Telefonlar

Mi 10T serisinin çıkış tarihi belli oldu!

23 Eylül 2020 15:38

Yazan:

mi 10t

Xiaomi, yeni Mi 10T serisinin 30 Eylül’de tanıtılacağını duyurdu. Sızıntılara göre, merakla beklenen yeni akıllı telefonlar dikkat çekici özelliklere sahip olacak.  Xiaomi, resmi Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, fiyat performans vurgusu yaptı. Ayrıca telefonların, 5G destekli yeni Snapdragon 7 serisi işlemcilerden güç alacağından bahsedilmiş.

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Mi 10T serisinin öne çıkan özellikleri

Merakla beklenen Xiaomi Mi 10T serisinin çıkış tarihi, Xiaomi tarafından Twitter üzerinden duyuruldu. Üç farklı modelden oluşması beklenen serinin tanıtılacağı global etkinlik, 30 Eylül günü Türkiye saatiyle 15.00’te gerçekleştirilecek. Ortaya çıkan bilgilere göre, Pro olarak adlandırılması beklenen serinin en üst modeli, Qualcomm Snapdragon 865 işlemcisinden güç alacak. Aynı zamanda 144 Hz gibi etkileyici bir ekran tazeleme hızına sahip olması bekleniyor. 108 MP ana kameraya sahip olması beklenen telefon, 5000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacak. Fiyat tarafında ise amiral gemisi seviyesi diyebileceğimiz 699 euroluk bir fiyat etiketi bekleniyor.

Xiaomi Türkiye’nin, yeni akıllı telefonların tanıtılacağı global etkinlik hakkında paylaşımda bulunması ise dikkat çekti. Buradan yola çıkarak telefonların ülkemizde satılacağı tahmininde bulunmak yanlış olmaz. Geçtiğimiz günlerde yeni telefonlar hakkında başka bilgiler de ortaya çıkmıştı. Serinin ortanca üyesinin 64 MP bir ana kameraya sahip olması ve 499 euro fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Lite olarak adlandırılması beklenen, en uygun fiyatlı model hakkında ise 4720 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı biliniyor.

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Akıllı Telefonlar

iPhone 12 Mini, A14 Bionic ile gelmeyebilir!

23 Eylül 2020 13:54

Yazan:

iPhone 12 Mini, A14 Bionic ile gelmeyebilir!

Apple’ın bu sene çıkaracağı iPhone 12 ailesi dört bireyden oluşurken en küçük model olacağı düşünülen iPhone 12 Mini’nin A14 Bionic işlemcisi yerine farklı bir işlemci ile piyasaya sürüleceği iddia edildi.

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Apple tarafından gelen sızıntı haberlere göre 5,4” büyüklüğünde ekrana sahip iPhone Mini modelinin geleceğini sizlerle paylaşmıştık. Son gelen haberlere göre iPhone 12 Mini’de A14 Bionic işlemcisi bulunmayacak. Bir Twitter kullanıcı tarafından ortaya sürülen farklı yonga iddiası, Apple’ın geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği lansmandaki detaylarla örtüşür nitelikte.

iPhone 12 Mini, A14 Bionic ile gelmeyebilir!

iPhone 12 Mini, B14 yonga seti ile gelebilir

Twitter kullanıcısı Mauri QHD tarafından bir tweet’le ortaya atılan iddiaya göre yeni gelecek Mini modeli, B14 isimli yonga setinden güç alacak. Apple’ın 15 Eylül’de gerçekleştirdiği ‘Time Flies’ etkinliğinden hemen önce ortaya çıkan B14 yongasının orta seviye bir performans sunduğu öne sürülüyor.

iPhone 11’in halefi Mini modeli olmayacak

Bir diğer karışıklık ise yeni gelecek Mini modelinin, geçtiğimiz sene çıkan baz iPhone 11’in yerine gelip gelmeyeceği hakkında. Ancak uzmanlara göre Mini modeli ekstra bir modeli olup geçen senenin baz modeli iPhone 11’in halefi olmayacak. Mini modeliyle ilk kez kullanılacak olan B14 yongası, muhtemelen A14 kadar güçlü olmayacak. Ancak çıkış fiyatı göz önüne alındığında 650 dolar fiyat etiketi sahip bir cihazda 400 dolarlık iPhone SE 2020’de yer alan A13 yongasına göre daha performanslı bir işlemci kullanılması bekleniyor.

iPhone 12 Mini, A14 Bionic ile gelmeyebilir!

Yeni çipset, 5G modem barındırmayabilir

B14 işlemcisi söylentileriyle beraber cihazın 5G bağlantı teknolojisi barındırıp barındırmayacağı da merak edilmeye başlandı. Yeni yonga setiyle beraber Apple’ın 5G modemsiz bir model çıkararak maliyetleri aşağı çekmeyi planladığı düşünülüyor. Hem daha uygun fiyatlı hem de daha küçük ekran barındıran performanslı bir iPhone modeli, büyük bir kesim tarafından ilgi görebilir. 6,1” büyüklüğünde iki iPhone 12 modelinin daha geleceği düşünülürse, piyasadaki küçük ekranlı cihaz talebi Mini modeline kayabilir.

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Akıllı Telefonlar

Realme, ekran altı kameralı akıllı telefon geliştirmeye hazırlanıyor

23 Eylül 2020 13:24

Yazan:

Realme 7i

Realme, yeni bir akıllı telefon ile piyasada farklılık oluşturmaya hazırlanıyor. Firmanın ekran altı kameralı akıllı telefon geliştirmeye hazırlandığı öğrenildi.

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Realme ekran altı kamera teknolojisini kullanmaya hazırlanıyor!

Akıllı telefon dünyasının önemli oyuncuları arasında yerini alan Realme, piyasaya çok fazla örneği bulunmayan bir alternatif getirmeyi amaçlıyor. Firmanın başkan yardımcılığı görevini yürüten Xu Qi, Weibo hesabından paylaştığı görsel ile firmanın yeni akıllı telefon planlarına dair gelişmeler olabileceğini gözler önüne serdi. Herhangi bir ön kamerası olmayan akıllı telefon görseli paylaşan Xu Qi, firmanın ekran altı kameralı bir akıllı telefon geliştirebileceği yorumlarını beraberinde getirdi. Cihaz hakkında başka detaya yer verilmez iken, hayranların beklentilerinde bir artış gözlemlendi.

Realme

İlk olarak ZTE firmasının denediği ve dünyanın ekran altı kameralı ilk akıllı telefonu olarak lanse edilen Axon 20 5G modelinin ardından, Realme firması da bu konuda geliştirme yapmaya istekli duruyor. Bilindiği üzere firma pop-up mekanizmalı ön kamera tasarımına çok sıcak bakmıyor. Söylentilere göre firmanın bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonu bu teknoloji ile bizleri karşılayabilir. Hali hazırda çoğu firmanın geliştirme aşamasında tuttuğu bu teknolojinin kullanıma geçmesi durumunda, damla çentik, delikli ekran ve pop-up mekanizmalarına elveda diyebiliriz. Bakalım firma, bu teknoloji ile birlikte beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.

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