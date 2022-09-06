Birkaç gündür çıkan haberlere göre, Güney Kore merkezli LG Electronics kullanıcıların televizyonlarında NFT işlemleri yapmalarına ve bu NFT’leri sergileme olanağı sunan bir sistem üzerine çalışıyor. Şirket bu sistem adına bir değiştirilemez token (NFT) işlemleri platformu olan LG Art Lab’ı resmi olarak duyurdu. Şu an için platform yalnızca ABD’de webOS 5.0 veya daha üstünü destekleyebilen LG akıllı TV’lerde kullanılabiliyor. Bu TV’lerin kullanıcıları, ana ekranlarından NFT’lerine direk ulaşabilir ve işlemlerini yapabilir. İşlemler, LG tarafından geliştirilen kripto cüzdanı Wallypto tarafından gerçekleştirilecek. Firma tüm bu platform sistemini ise Hedera blok zinciri alt yapısını kullanarak yaptı.

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LG ve Hedera İşbirliği

LG Electronics Home Entertainment kıdemli başkan yardımcısı Chris Jo, “Wallypto’yu Hedera üzerinden Eylül 2021’den beri geliştiriyoruz” dedi. Geçen yıldan beridir üzerinde çalışılan kripto cüzdanın ilk beta sürümü Ağustos ayında piyasaya sürülmüştü. LG Electronics ve Hedera arasındaki işbirliği, firmanın Google, IBM, Deutsche Telekom, Indian Institute of Technology ve diğerleri dahil olmak üzere Hedera Konseyi’ne katılmasıyla beraber 2020 yılında başladı. Burada şirket Hederanın blok zincirinin NFT işlemleri için düşük karbon ayak izli, ucuz ve hızlı bir deneyim imkânı sağlayacağını öngörüyor.

Şirketin üst yöneticilerine göre birçok insan NFT’leri biliyor ve bu büyüyen ekosisteme katılmak istiyor. Ancak sistemin karmaşıklığı birçok potansiyel kullanıcının cesaretini kırıyor. Bunların aksine LG Art Lab, ABD’deki milyonlarca kullanıcının NFT’lere erişmesini ve görüntülemesini kolaylaştırarak bu durumun önüne geçmeyi amaçlıyor. Şirketin en büyük yararı kullanıcıları kodla veya doğrudan blok zinciri ile etkileşime girmekten kurtarmak. Güney Koreli devin bir başka yeniliği ise maliyet konusunda olacak. Yardımcı başkan Jo ayrıca, Hedera’nın kullanıcıların işlem başına 0,0001 ABD dolarından daha düşük bir fiyata ticaret yapmalarına izin verdiğini iddia etti.

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