Güney Koreli üretici LG, markanın akıllı televizyonlarına bir takas edilemeyen token (NFT) platformunun geldiğini duyurdu. Lansman, rakip Samsung’un da benzer bir çözümü benimsemesinden birkaç ay sonra geldi.

LG Art Lab, bu dijital sanatların ticaretini ve sergilenmesini yoğunlaştıran, kullanıcının koleksiyonlarını başkalarına göstermesine, galerilerde resmi sergiler açmasına veya jeton alıp satmasına olanak tanıyan bir hizmettir.

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Sürdürülebilir Hedera ağı üzerinde çalışan özel alanda ayrıca, duyuru anını kaçırmamanız için bir geri sayım da dahil olmak üzere ünlü sanatçıların NFT’lerinin yayınları (damlaları) olacak. Kullanıcının cep telefonunda Wallypto’nun sanal cüzdanı yüklüyse, otomatik olarak bağlanan QR Kodları aracılığıyla alışveriş yapılabilir.

Duyuruda üretici, heykeltıraş Barry X Ball’u bazı eserlerin 3D taramasını kullanarak ilk NFT’lerini yaratmaya ve bunları platformda kullanıma sunmaya davet etti.

Cihazın işletim sistemi ana ekranına eklenen LG Art Lab uygulamasını şimdilik yalnızca ABD’de webOS 5.0 veya sonraki sürümlerini çalıştıran LG Smart TV’ler çalıştırabilir. Hizmetin diğer ülkelere genişletilmesiyle ilgili hiçbir ayrıntı yok.

Kaynak: LG