LG V60 ThinQ Android 11 Güncellemesini Aldı

Son zamanların suskunlarından LG, geçen yılki amiraline Android 11 güncellemesini sundu. LG V60 ThinQ ilk yılını güncelleme ile tamamladı!

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Son zamanların sönük ismi LG, geçtiğimiz yılın Şubat ayında inovatif V60 ThinQ’i tanıttı. Telefon şirketin 2020 yılındaki amiral gemisi olurken ekran tarafı her zamanki gibi üst düzeydi. Üstelik kutudan çıkan bir modül telefonu çift ekranlı yapabilmekte idi. İnovasyonunun dışında Android 10‘u da kutudan çıkartan model, bugün yayınlanan güncelleme ile Android 11‘e kavuştu. Şirket yeni sürümü neredeyse tam bir yılda yayınladı.

LG V60 ThinQ Android 10 ile Gelmişti

Döneminin en güncel sürümü olan Android 10‘u kullanıcılarla buluşturan LG V60 ThinQ, saatler önce Android 11‘e kavuştu. İki parti halinde yayınlanan güncelleme, iki farklı güvenlik yamasını da beraberinde getirdi. Ek olarak ABD’de üç farklı operatör tarafından satılan telefon görmeye pek alışık olmadığımız durumları karşımıza çıkardı.

Öyle ki Verizon tarafından satılan LG V60 ThinQ modelleri Ocak 2021 güvenlik yamasına nail oldular. T-Mobile sürümü ise Şubat 2021 güvenlik yamasıyla Şubat’ın sonuna giriş yaptı. Daha şaşırtıcısı ise AT&T modellerinde yaşandı. AT&T varyantı bu güncellemeyi henüz alamadı.

Bunun dışında şirket tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Bu durum da hem LG V60 ThinQ’i AT&T’den alan kullanıcıların, hem de diğer pazardakilerin ellerini kollarını bağlıyor. Eğer siz de V60 ThinQ kullanıcısı iseniz “Ayarlar>Telefon Hakkında>Yazılım Güncellemeleri” bölümünü kontrol edebilirsiniz.

LG V60 ThinQ modelinin teknik özelliklerini kısaca hatırlatmak gerekirse:

6.8 inç FHD+ P-OLED ekran

Snapdragon 865 yonga

8GB RAM

128GB / 256GB depolama

64MP + 13MP + ToF üçlü kamera

10MP ön kamera

27W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil

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