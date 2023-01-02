TECNO markası metaverse evreninde farklı bir lansman gerçekleştirdi. Aşağıdaki bağlantıdan erişebileceğiniz Decentraland metaverse evreninde 1 ay boyunca NFT ve giyilebilir eşya hediyesi olacak!

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Evrene erişmek için: https://bit.ly/3i0SNSe

CAMON 19 Pro

64MP bir kamerada ilk RGBW sensörü: CAMON 19 Serisi’yle beraber 64MP’lik bir kamerada ilk kez TECNO tarafından kullanılan RGBW sensörü geleneksel RGB tipi sensörlerin yerini alırken, G+P lens teknolojisi de alışılageldik plastik lensleri, yüksek netlikteki kristal lensler ile değiştirerek kameraya ışık girişini %208 oranında artırıyor. Böylece, 64MP gece kamerası ile gece çekimleri ve düşük ışıklı ortamlarda hem videoların hem de çekilen fotoğrafın parlaklığı ciddi oranda iyileşiyor.

“Size en yakın siz”: TECNO CAMON 19 Pro, sahip olduğu 50MP portre kamerası ve 50mm’de altın oranı yakaladığı odak uzunluğu ile “gerçek görüntünüze en yakın” portre çekimine olanak sağlıyor. Ayrıca aksiyon sahnelerine taş çıkartan videolar çekmek istediğinizde de CAMON 19 Pro’nun HDR + OIS + EIS stabilizasyon destekli lazer odak kamerası keskin video çekimleri yapabilmenizi sağlıyor.

Kendi başınıza olduğunuz anlarda da CAMON 19 Pro yanınızda. 32MP selfie kamerası sayesinde ışık yeterli değilken bile mükemmel netlikte selfieler çekebilmeniz mümkün. Dörtlü piksel birleştirme (Tetracell) teknolojisine sahip 32MP Pro selfie kamerası sayesinde, daha iyi renkli görüntüler yakalamak ve düşük ışıklı ortamlarda eşit derecede etkileyici fotoğraflar çekmek CAMON 19 Pro ile mükemmel netlikte mümkün.

MediaTek Helio G96 işlemcisi ile gelen CAMON 19 Pro, 0,98 mm kalınlığındaki çerçevesi, şık arka kaplaması, 6,8 inçlik 120Hz FHD+ LCD IPS ekranı, 8+5GB (Sanal) RAM ve 128GB depolama kapasitesi ile 8999 TL fiyatla, teknoloji marketlerde satışa sunuldu.

CAMON 19

CAMON 19, tıpkı CAMON 19 Pro gibi, 64MP kameralarda ilk defa TECNO tarafından kullanılan RGBW sensör teknolojisine sahip. 16MP selfie kamerasıyla da düşük ışıkta dahi harika selfie çekimlerini mümkün kılıyor.

6.8 inçlik LCD IPS ekranı, 6GB RAM depolama alanı ve MediaTek Helio G85 işlemcisiyle gelen CAMON 19, 5000mAh bataryası ve 18W hızlı şarj desteğiyle dikkat çekiyor.

CAMON 19 Neo

Daha Net, Daha Parlak, Daha Renkli mottosuyla gelen CAMON 19 Neo’nun 48 MP kamerasına 2 MP Bokeh lens eşlik ederken, ön tarafta 32 MP yüksek çözünürlüklü kamera ile çift flaş ışığı kullanılıyor. CAMON 19 gibi 18W hızlı şarj desteği ve 5000mAh bataryaya sahip CAMON 19 Neo, işlemci olarak MediaTek Helio G85’ten güç alıyor. 128 GB ve 6+5GB (Sanal) RAM seçeneği ile 6599 TL fiyatla raflarda satışta bulunuyor.

TECNO MEGABOOK T1

2019 yılında TECNO AIoT cephesinde TECNO’nun akıllı telefonlarına eşlik etmek üzere oluşturacağı ekosistemin ilk örneği olan laptop cihazları duyurulmuştu.

Alüminyum-metal kasası ile sunulan MEGABOOK T1, genç Z kuşağının kendini ifade etme beklentilerini karşılamak için 7 renk seçeneğiyle sunuluyor. 350-nit parlaklığa sahip 15.6 inç FHD IPS ekrana sahip MEGA ekran, uzun süreli kullanımda konfor sunması adına %100 sRGB ve TUV göz korumasını da barındırıyor. 8GB/12GB/16GB RAM seçenekleri ve 512GB/1TB depolama alanı ile donatılan MEGA performans, Intel Core serisi i3 ve i5 işlemciler ile son derece yüksek performans vaat ediyor.

MEGABOOK T1, 70Wh pil kapasitesi ve ebat olarak oldukça ufak olan 65W GaN tip hızlı şarjı ile şarj etme süresinde %50 daha hızlı sonuç alırken, 17.5 saate kadar çıkan pil ömrüyle iş seyahatleriniz ya da uzun mesailerde size eşlik etmek üzere tasarlandı. Üstelik tüm bunları, son derece geniş bağlantı seçenekleri yelpazesi ile sahip olduğunuz iş ekipmanlarına maksimum düzeyde uyum sağlayarak yapabiliyor.

TECNO’nun Yeni Ürünleri Metaverse Dünyasında Tanıtıldı!

İsmi yenilikler ve inovatif yönelimleriyle yan yana anılan TECNO, yeni ürünlerini tanıtırken son dönemin yükselen yıldızı Metaverse üzerinden gerçekleştirdiği lansman ile CAMON 19 Serisi beraberinde MEGABOOK T1’i 27 Aralık 2022 tarihinde basın mensuplarına tanıttı. Decentraland’de oluşturulan TECNO Club’da yapılan etkinlikte davetliler Gece Uzmanı Sahnesi önünde TECNO CAMON 19 PRO ile portre fotoğraflarını çekip, TECNO NFT galerisindeki eserleri ve tanıtılan ürünleri inceleme olanağı buldular. Lansman etkinlikleri sırasında çeşitli oyun kurguları üzerinden kazanılan dijital hediyeler sahiplerini bulurken, dans pistinde yeteneklerini sergileyenler de büyük alkış topladı. Basına özel yapılan lansman etkinliği yoğun katılım sayesinde gerçekleştiği esnada globalde en kalabalık 2. alan sıralamasında Decentraland’de listelendi.