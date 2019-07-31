LG’nin dönüşü hakkında ne düşünüyoruz? (VİDEO)

LG Türkiye, 31 Temmuz 2019 tarihinde yeni modelleri G8s ThinQ ve Q60 için Türkiye basın lansmanını gerçekleştirdi.

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LG Türkiye tarafından düzenlenen LG G8s ThinQ ve Q60 modelleri lansmanı ardından LG modelleri piyasada daha sık görülmeye başlanacak. Peki bu konu hakkında Ersin, Kerem ve Aydoğan neler düşünüyor?

Hemen hemen her lansman sonrası yaptığımız değerlendirmemizi bu sefer de LG Türkiye’nin dönüşü ve yeni ürünleri üzerinden yapıyoruz.

İyi seyirler…