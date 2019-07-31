LG G8S ThinQ ön inceleme videomuzda, bugün Türkiye lansmanı yapılan akıllı telefonun öne çıkan özelliklerine yakından bakıyoruz.

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LG G8S ThinQ özellikleri

Cihaz yan çerçevelerinde metal, önü ve arkasında ise cam tasarımı kullanıyor. Tellefona ön taraftan baktığınızda geleneksel bir çentiğin olduğunu görüyorsunuz. Ayrıca parmak izi sensörü de ekranın altında değil, cihazın arka tarafına konumlandırılmış durumda. Tasarımsal açıdan telefonda IP68 suya ve toza dayanıklılık olduğunu da belirtelim.

6.21 inç boyutlu ekranda Full HD+ çözünürlük sunan cihazda, G-OLED panel kullanılıyor. Ayrıca ekranda HDR10 ve Dolby Vision teknolojileri de destekleniyor. Gücünü Snapdragon 855 işlemcisinden alan modelde 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunuluyor. Depolama alanını microSD kart desteğiyle 1 TB’a arttırabilmek mümkün.

Arka tarafında LG G8S ThinQ modelinin 3 kamera yer alıyor. Ana kamera 12 MP ve F/1.8 diyaftam değeriyle geliyor. Ayrıca ana kamerada OIS desteği mevcut. İkinci kamera 12 MP telephoto lens ve bu sayede 2x optik zoom yapılabiliyor. Üçüncü kamera ise 13 MP ve ultrageniş açı fotoğraf çekebilmenize olanak tanıyor. Cihazın ön tarafında ise 8 MP‘lik ana kameranın yanı sıra TOF 3D sensör bulunuyor.

Son olarak 3550 mAh kapasiteli pil sunan telefonda 18W’lık hızlı şarj desteği yer alıyor.