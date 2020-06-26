iPhone 12 fiyatları hakkında yeni bir rapor ortaya çıktı!

Bugün “Omegaleaks” tarafından Twitter‘da yayınlanan rapora göre Apple bu sene 600$’ın altında daha uygun fiyatlı bir iPhone piyasaya sürecek. Rapora göre Apple, 549$ karşılığında giriş seviyesi 5.4 inçlik iPhone 12’nin 4G modelini sunacak. Önceki söylentiler de doğruysa Apple bu sene iPhone 12 için beş farklı fiyat aralığı belirleyebilir.

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iPhone 12 fiyatları hakkında başka hangi söylentiler var?

Bugün yeni iPhone hakkında çıkan rapor, geçtiğimiz günlerde “Jon_prosser” tarafından paylaşılan şemayı destekliyor. Paylaşılan şemaya göre 4 farklı iPhone modeli bulunacak. 5.4 inçlik en küçük model 649$, aynı modelin 6.1 inçlik varyasyonu 749$ olarak fiyatlandırılacak. Pro model 999$, Pro Max ise 1099$ fiyatı ile gelecek. Bu fiyatlandırılan telefonların hepsi 5G modeldi. Şimdi ise 4G olarak iki model sunulacağı hakkında yeni sızıntılar bulunuyor. Ülkemizde henüz aktif olarak 5G kullanımına geçilmediği için 4G modeller tercih edilebilir gibi gözüküyor.

my first iphone rumor is the 4g version of the 12 and 12 max

iphone 12(4g) if it happens will be 549$

4g 12 max will be 649$ and there 5g prices are 649 and 749 just like jon prosser said. — Omega LEAKS and RUMORS (@omegaleaks) June 25, 2020

Apple‘ın iPhone 12 ailesini Eylül ayında tanıtması bekleniyor. Seri üretimin ise Temmuz ayında başlayacağı bildirildi.

Been seeing some reports speculating on iPhone 12 prices, so I asked my sources 👇 5.4 iPhone 12 D52G

OLED / 5G

2 cam

$649 6.1 iPhone 12 D53G

OLED / 5G

2 cam

$749 6.1 iPhone 12 Pro D53P

OLED / 5G

3 cam + LiDAR

$999 6.7 iPhone 12 Pro Max D54P

OLED / 5G

3 cam + LiDAR

$1,099 — Jon ProSur (@jon_prosser) April 30, 2020

Yeni iPhone serisi hakkında ortaya çıkan bilgilere göz atıcak olursak, cihazın Pro ve Pro Max modelinde 3 kamera ve Lidar sensör bulunacak. Telefonlar OLED ekrana sahip olacak. Ayrıca yeni iPhone 12 serisi ekranda daha küçük bir çentik bulunduracak. Cihazda ekran altı parmak izi okuyucusu ve Apple‘ın değiştirmekten vazgeçemediği Lightning girişi mevcut olacak.

Eylül ayında yapılacak lansmanda, iPhone 12 ve yeni aksesuarları göreceğiz. Lansman tarihi yaklaştıkça daha fazla bilginin ortaya çıkmasını bekliyoruz.