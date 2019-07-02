LG SmartThinQ ile ekosistemini tek tuşla yönetin

LG SmartThinQ uygulaması ile LG ekosisteminde yer alan beyaz eşya ve televizyonların kendi aralarında bağlantı kurmasını sağlayarak büyük kolaylık sağlıyor. LG kullanıcıları, LG SmartThinQ uygulama sayesinde uzaktan erişim ile herhangi bir noktadan LG markalı ürünleri kontrol edebilirsiniz.

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SmartThinQ ile akıllı TV, buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, hom bot ve klimalarını uzaktan kontrol edebilir, çalıştırıp durdurabilirsiniz.

Tek dokunuşla kontrol

LG SmartThinQ ile akıllı telefon üzerinden LG markalı akıllı cihazları birbirine bağlayan teknolojisi sayesinde, sadece sesli komut veya tek dokunuşla ev işlerini ev dışındayken bile programlamak mümkün hale geliyor. LG SmartThinQ teknolojisi sağladığı konforla kullanıcıların düşünce biçimini ve yaşam şeklini değiştiriyor.

LG SmartThinQ ile geleceğin evleri mümkün

LG SmartThinQ teknolojisi, kullanıcıların mutfaktan banyoya, salondan oturma odasına kadar tüm evi uzaktan kontrol edilerek evleri adeta “geleceğin evi” haline getirmelerini sağlıyor. SmartThinQ uygulamasını sadece LG markalı telefonlarda değil Android ya da iOS işletim sişstemine sahip cihazlara indirerek kullanmanız mümkün. Bu uygulama ile, dilerlerse LG markalı akıllı fırınlarının çalışma ve kapanma zamanını ve ısısını, çamaşır ve bulaşık makinelerinin çalışma ve kapanma zamanlarını, yıkama programlarını, klimanın çalışma ve kapanma zamanlarını ve derecesini ev dışındayken bile ayarlayabileceksiniz, buzdolaplarında bulunan gıda malzemelerini görebiliyor, buzdolabının iç derecesini öğrenerek hızlı soğutma özelliğini aktive edebilirsiniz. Ayrıca Hom Bot’larını uzaktan çalıştırarak, ev temizliğinin kendileri dışarıdayken yapılmasını sağlayabilirsiniz.

Siz kullanın daha da akıllansın

Söz konusu olan SmartThinQ sistemine dahil olan tüm LG markalı akıllı cihazlar zaman içinde kullanım alışkanlıklarınızı öğrenerek daha akıllı ve sizin günlük yaşantınıza uygun bir hale gelerek kullanım kolaylığını arttırmayı başarıyor. Ayrıca SmartThinQ uygulamasının bir başka avantajı da akıllı teşhis. Bu sistem sayesinde LG markalı akıllı cihazda oluşan sorun, uygulama tarafından anında tespit edilerek, yine uygulama üzerinden servise sorunla ilgili gerekli bilgi veriliyor. Böylece kolaylıkla sorun tespit edilip LG servis birimleri tarafından çözülebilecek.