Akıllı Telefonlar
Honor Play 4 Pro, teknik özellikleriyle birlikte sızdırıldı!
Geçtiğimiz ay Honor Play 4T ve Honor Play 4T Pro resmi olarak duyurulmuştu. Bu telefonlar temel özelliklere ve düşük fiyatlara sahipti. Ancak şuan sadece Çin’de satılıyorlar. Bugün ise ailenin üçüncü cihazı olan Honor Play 4 Pro, Weibo ve JD.com‘da sızdırıldı.
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Honor Play 4 Pro hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Play 4 Pro, 5G bağlantı destekli Kirin yonga setine, 40W değerinde hızlı şarja ve LCD ekrana sahip olacak. Ayrıca cihazın ana kamerası Sony IMX600y sensörü ile gelecek. Cihazın yonga seti muhtemelen Kirin 820 olacak. Bunun sebebi 40W hızlı şarj bulunması ve 5G bağlantı desteğinin olması. Telefonun teknik özelliklerinin yanı sıra görselleri de ortaya çıktı. Honor Play 4 Pro, ilginç bir şekilde arka tarafta Kirin logosu bulunduruyor. Ayrıca mavinin farklı tonları ile birlikte tasarımda oyuncu telefonu havası seziyoruz. Tabii ki şu an bunun hakkında konuşmak için erken.
Honor Play 4 Pro‘da ikisi önde ikisi arkada olmak üzere dört kamera bulunacak. Ön taraftaki kameralar ekranın sol üst tarafında nokta delik tasarımında olacak. Cihazın ekranı LCD olacak fakat henüz çözünürlüğü hakkında bir bilgi bulunmuyor. Telefonun parmak izi okuyucusu ekran altında değil yan tarafta dokunmatik olarak geliyor ve oldukça geniş bir alana sahip.
Honor Play 4 Pro‘nun JD.com‘daki görüntülerinde alt tarafta USB-C bağlantı noktası bulunduğu görülüyor. Ayrıca cihazın 3.5 mm kulaklık girişi maalesef bulunmuyor.
Akıllı Telefonlar
OnePlus Türkiye’de faaliyetlerine başladı mı? (Haber güncellendi!)
OnePlus Türkiye pazarındaki yerini sonunda aldı mı? Uzun bir süredir beklenen ve benzer şirketsel yapılar olarak bilinen Oppo ve realme’nin ülkemize girmesiyle birlikte OnePlus firmasından da bir atılım bekleniyordu. Beklenen nihayet gerçekleşti mi? Hepsiburada üzerinde OnePlus Türkiye Garantili imzasına sahip ilk ürünler ortaya çıktı.
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Bugün itibarıyla yayına giren ürünler Hepsiburada üzerinde ortaya çıktı. OnePlus’un uzun bir süredir Türkiye’ye girmek için uğraşılarda bulunduğu fakat bir türlü bu uğraşının sonuca ulaşamadığı biliniyordu. Nitekim bugün, birkaç saat önce öğrenilen gelişmeler ülkemize girişin sonunda tamamlandı mı sorusunu akıllara getiriyor.
Hepsiburada üzerinde OnePlus 7T ve 7T Pro artık satışta! (Haber güncelleme aldı, haberin sonunda!)
Sessiz soluksuz şekilde ürünlerin satışına başlanması açıkçası oldukça şaşırttı. Ürünlerde herhangi bir stokta değil, ibaresi bulunmuyor. Ürünleri istediğiniz gibi sepete ekleyebilir, satın alma sürecini de gerçekleştirebiliyorsunuz. OnePlus Türkiye Garantili olarak bulunan bu ürünler, firmanın resmi olarak Türkiye’de bulunduğunu kanıtlar durumda mı?
Hepsiburada üzerinde satış fiyatlarına baktığımızda, 7T’nin 128 GB’lık versiyonunun 5.999 TL’lik satış etiketiyle görüntüleyebiliyorken 7T Pro’nun fiyatının 256 GB’lık versiyonunun 8.999 TL olduğunu görüyoruz.
Ürünlerin Hepsiburada linkleri ise şu şekilde;
OnePlus 7T özellikleri nelerdi?
- Ekran: 6.55 inç, 1080 x 2400 piksel AMOLED ekran
- Ekran koruması: Ön cam Gorilla Glass 6, Arka cam Gorilla Glass 5, alüminyum çerçeve
- İşlemci: Snapdragon 855 Plus (1×2.96 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485)
- Grafik Birimi: Adreno 640
- RAM: 128 /256 GB, 8 GB RAM
- Ana kamera: 48 megapiksel, f/1.6, 26mm (wide), 1/2″, 0.8µm, PDAF, OIS
- Geniş açılı kamera: 16 megapiksel, f/2.2, 17mm, ultra geniş açılı
- Telefoto kamera: 12 megapiksel, f/2.2, 51mm (telephoto), PDAF, 2x optical zoom
- Arka kamera video: 2160p 30/60fps, 1080p 30/60/240fps, 720p 960fps, Auto HDR, gyro-EIS
- Ön kamera: 16 Megapiksel, f/2.0, 25mm (geniş açı), 1/3.1″, 1.0µm 1080p 30FPS video
- Batarya: 3.800 mAh
- Hızlı Şarj: Var, 30 Watt hızlı şarj
OPPO Türkiye’nin ülkemizde servis konusunda başarılı firmalardan biri olduğu düşünüldüğünde bu fiyatlamanın sonucunda da akıllarda “gerçekten resmi garantili mi?” sorusu geliyor.
OnePlus 7T – 7T Pro Hepsiburada ve Gayrî resmi fiyat karşılaştırması (21 Mayıs, 02:23 – Güncellendi.)
Yukarıdaki haberde de belirttiğimiz gibi OnePlus 7T’nin 128 GB’lik versiyonu HB’da OnePlus Türkiye garantili olduğu iddiasıyla şu an 5.999 TL fiyatla satılıyor. Sahibinden.com gibi yurt dışından kaçak yollarla ülkemize sokulan cihazların satıldığı platformlara karşılaştırdığımızda (tabii ki vergileri de hesaplayarak) 5.999 TL’nin çok da abartılı olmadığını söyleyebiliriz.
3.900 TL ile 4500 TL arasında ithalatçı garantili veya kaçak bir şekilde yurda sokulan geçtiğimiz senenin Snapdragon 855 Plus gibi üst düzey işlemci setine sahip bu cep telefonu, (eğer doğruysa) “Hepsiburada” üzerinden yetkili servis hizmetiyle birlikte meraklıları tarafından tercih edilebilir bir fiyatla Türkiye pazarında satışa başladı diyebiliriz.
7T Pro’da ise fiyat farkı konusunda büyük bir uçurum söz konusu. Çünkü resmi olmayan yöntemlerle satılan cihazların en az 4.500 TL seviyesine bulunabildiği gerçeğiyle karşılaşıyoruz. En uç rakamlarda, tabii ki bahsettiğim 4.500 seviyesinden çok da yukarı da değil. Firmanın McLaren’la yaptığı ortaklığın meyvesi olan 7T Pro McLaren Edition bile şu an ülkemizde (resmi garantisi olmadan) 6.500 TL seviyesinde satılıyor.
“Kesinlikle resmi garanti değil!” (21 Mayıs, 03:07 – Güncellendi.)
Bildiğiniz gibi OnePlus markası da tıpkı realme markasında olduğu gibi OPPO çatısı altında.
Hatta bu iki marka da eskiden OPPO’ya ait birer seriyken OPPO ve Vivo markalarının resmi sahibi BBK Electronics tarafından yakın bir geçmişte OPPO şemsiyesi altından çıkarılarak ayrı birer marka olarak konumlandırılmıştı.
Bu nedenle de realme Türkiye’nin kuruluşu da ülkemizde OPPO çatısı altında gerçekleşmişti. Gelen haberler OnePlus markasının da aynen realme’de olduğu gibi OPPO Türkiye bünyesinde faaliyete geçeceğini gösteriyordu.
O nedenle HepsiBurada’da OnePlus Türkiye garantili olduğu belirtilen cep telefonlarını görür görmez, OPPO Türkiye ekibinden olayın iç yüzünü öğrenmeye çalıştık. Ancak gece vakti çok kısıtlı sayıda kaynağa ulaşabildik.
Adını ve görevini söylemek istemeyen ama OPPO Türkiye ekosistemi içinde çalışan bir sektör profesyoneli bu ürünlerin kesinlikle OnePlus Türkiye garantili olamayacağını, çünkü ülkemizdeki OnePlus oluşumunun henüz tamamlanmadığını zaten pandemi nedeniyle şirketin yaklaşık bir aydır evden çalıştığını söyledi.
Görüşlerine başvurduğunuz bir başka kişi ise bu iki ürünün paralel ithalat olabileceğini, resmi garantili olsa OPPO Türkiye gibi kanala büyük önem veren bir şirketin sadece tek bir e-ticaret sitesiyle çalışmayı tercih etmeyeceğini belirtti.
“OPPO Türkiye tarafından ithal edilmedi” (21 Mayıs, 11:06 – Güncellendi.)
Bu sabah görüştüğümüz OPPO Türkiye yöneticileri şu an HepsiBurada’da OnePlus Türkiye garantili olduğu iddiasıyla satılan iki cep telefonun kendileri tarafından ithal edilmediğini söylediler.
Ayrıca OnePlus markasının da henüz kurumsal olarka Türkiye’de bulunmadığını bu nedenle satılan ürünlerin OPPO Türkiye ile bir ilgisi olmadığını belirttiler.
Akıllı Telefonlar
Redmi 10X lansman tarihi belli oldu!
Xiaomi, Redmi Note 9 serisini Çin hariç küresel pazarda piyasaya sürmüştü. Şimdi ise Redmi Note 9‘u temel alan Redmi 10X lansman tarihi belli oldu. Şirketin marka yüzü paylaştığı posterler ile birlikte cihazın 26 Mayıs tarihinde lansman ile tanıtılacağını açıkladı.
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Redmi 10X tek bir telefon mu olacak yoksa seri halinde mi gelecek?
Rus web sitesi Xiaomishka‘nın kaynaklarına göre, 10X tek bir telefon olarak gelmeyecek. Cihazın 10X 5G ve 10X Pro 5G olmak üzere iki adet farklı sürümü daha piyasaya çıkacak. Şu an bu cihazlar ile ilgili teknik detaylara sahip değiliz. Fakat en kısa sürede bu detayların açıklanacağını tahmin ediyoruz. Bazı kaynaklara göre LTE’li Redmi 10X, Çin‘de yeniden markalanmış bir Redmi Note 9 olacak. Redmi 10X 5G‘ye geldiğimizde ise cihazda paylaşılan görsellere göre üç kamera bulunacak ve parmak izi okuyucusu bulunmayacak. Bu yüzden belki de 5G versiyon LTE versiyondan daha ucuza satışa çıkabilir.
10X Pro 5G, dört kamera ve bir adet LED flaş ile gelecek. Kamera düzeni olarak ise üç telefonun da ortada dikdörtgen tasarımla geleceği biliniyor. Bunlar haricinde bilinen tek şey cihazların OLED ekran ile gelecek olması. Ortaya çıkan posterlerin ardından cihazlar hakkında en kısa sürede bilgi alacağımızı tahmin ediyoruz.
Akıllı Telefonlar
Google Pixel 5 amiral gemisi olmayacak!
Google, akıllı telefon rekabetinde ki en büyük silahı olan Pixel serisini geliştirmeye devam ediyor. Gelen bilgilere göre Pixel 5, Snapdragon 765 ile gelebilir.
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Snapdragon 765 işlemcili Pixel 5 görebiliriz!
Google, yeni nesil Pixel cihazlarını geliştirmeye devam ediyor. Pixel 5 cihazlarını bu yıl içerisinde görmeyi beklediğimiz firma, seri hakkında yeni bir yol izleme kararı almış olabilir. XDA Developers isimli internet sitesinde yer alan habere göre, Pixel 5, Qualcomm Snapdragon 765 işlemci ile gelecek. Bir kullanıcının Google kamera uygulamasında yer alan arka plan kodlarına erişmesi ile, firmanın “böğürtlen” ve “redfin” isimlerini verdiği iki cihazın daha olduğu öğrenildi. Bu cihazların Pixel 5 ve 5 XL olduğu tahmin ediliyor. Yine aynı satırla cihazların, açıklamalarında Snapdragon 765 ile ilişkilendirildiği ortaya çıktı. Tüm bunların yanı sıra AndroidPolice isimli internet sitesinde yazar olan David Ruddock da, kendi kaynaklarından, Google‘ın bu sene en üst segment işlemciye sahip bir cihaz çıkarmayacağı yönünde bilgi aldığını söylemesi kullanıcılar arasında da şaşkınlığa neden oldu.
Can confirm via my own source that the Pixel 5 will use a Snapdragon 765. No phone with a top tier CPU from Google this year.
— David "bury me with my golden arm" Ruddock (@RDRv3) May 19, 2020
Normalde amiral gemisi telefonlar ile adından söz ettiren firmanın bu yıl birden amiral gemisi çıkartmayacağını söylemesi, piyasa içinde şaşırtıcı olurken, neden bu tarz bir karar alındığı ise henüz netlik kazanmadı. Cihazların da hal böyleyken bir önceki seriye göre daha ucuz olması bekleniyor. Ortaya atılan bazı iddialara göre ise Google, Pixel serisinin satışlarını arttırmak ve daha “alınabilir” cihazlar yapmak için böyle bir hamle yaptı. Bakalım firma amiral gemisinden, orta üst seviyeye geçişi tam olarak yapacak mı. Yoksa yine de bir amiral gemisi Pixel 5 görebilecek miyiz merakla bekliyor olacağız.