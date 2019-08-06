LG Q60 kutu açılışı | 3 kamerasıyla neler sunuyor?

LG Q60 nihayet ofisimize geldi ve kutu açılışını gerçekleştirdik. Bakalım 3 kameralı ve yapay zekalı LG Q60 neler sunuyor.

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Mediatek Helio P22’den gücünü alan cihaz, 3 GB RAM ve 64 GB depolama alanıyla beraber geliyor. Arkada üç kamerası bulunan Q60, 6.26 inç ekranında da HD+ çözünürlük sunarak geniş bi ekran-kasa oranı sağlamak adına damla çentik kullanmış.

DTS: X çevresel ses desteği ve yazılımsal olarak önemli avantajları bulunan Q60’ın kutu açılışı ve ilk bakışını videomuzda görebilirsiniz.

İyi seyirler…