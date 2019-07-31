LG Q60 ön inceleme – 2499 TL’ye neler sunuyor?

LG Q60 ön inceleme videomuzda, 2499 TL‘lik satış fiyatıyla satılmaya başlanan cihazın özelliklerine yakından bakıyoruz.

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LG Q60 özellikleri

Siyah ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile gelen model, yekpare polikarbon kasa kullanıyor. Cihaz microUSB bağlantı yuvasına sahipken, parmak izi sensörü de arka bölümde yer alıyor. Ayrıca 3.5 mm‘lik kulaklık girişinin telefonda yer aldığını belirtmekte fayda var. Tasarımsal olarak son olarak cihazın MIL-STD-810G askeri standart sertifikasına sahip olması da önemli bir detay.

6.26 inç boyutlu ekranda HD+ çözünürlük ve IPS LCD panel tercih edilmiş. Gücünü MediaTek Helio P22 işlemcisinden alan cihazda 3 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı yer alıyor. Dahili depolama alanını 1 TB’a kadar arttırabilmek mümkün. Yine üçlü bir kamera sistemi ile karşı karşıyayız. 16 MP çözünürlüğe ve F/2.0 diyafram değerine sahip ana kamera ile birlikte 5 MP geniş açı ve 2 MP derinlik algılayıcısı yer alıyor. Hiçbir kamerada OIS desteğinin olmadığını belirtelim. Ön tarafta ise 13 MP’lik bir ön kamera yer alıyor.

Bu telefonda yazılımsal özelliklere önem veren LG, cihaza bazı ek özellikler eklemiş. Örneğin QuickShot özelliği çektiğiniz fotoğrafın bir bölümünün ekran görüntüsünü alabilmenize ve bu ekran görüntüsünü farklı ekranlar üzerinde görebilmenize olanak sağlıyor. LinkShot özelliği ise bir web sayfasının ekran görüntüsünü aldığınızda, bağlantıyı da saklıyor ve daha sonra galerinize girdiğinizde bağlantıyı da görüntüleyebiliyorsunuz. Ayrıca kamera arayüzü içerisinde tek tuşla YouTube üzerinden canlı yayına geçebilmek mümkün.

Son olarak telefonda 3500 mAh pil kapasitesi yer alıyor ve hızlı şarj desteği bulunmuyor.