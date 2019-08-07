LG Display, Güney Kore Paju’daki P10 tesisindeki Gen 10.5 (2,940 mm x 3,370 mm) OLED üretim hattına 3 trilyon KRW (13.500.000.ooo TL) ek yatırım yapacaklarını açıkladı.

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LG Display, yaptığı açıklama ile büyük ölçekli OLED panel üretim altyapısını, OLED’e olan talebin hızlı bir şekilde artması nedeniyle agresif bir şekilde genişletmeye karar verdiğini duyurdu. Şirket, Gen 10.5 olarak adlandırılan üretim hattında 65 inç ve üzeri OLED paneller üretecek. Açıklamaya göre 2022’nin ilk yarısından itibaren ayda 30 bin OLED tabakası üretmeye başlayacak olan LG, 2023’ün ilk yarısından itibaren ayda 15 bin tabaka daha artırmayı hedefliyor.

LG Display, yeni P10 tesisine Kasım 2015’te 1.84 trilyon KRW (8.300.000.000 TL) yatırım yaparak çalışmalara başladı. Temmuz 2017’de aylık 30 bin tabakalık OLED üretim kapasitesi için 2,8 trilyon KRW (12.600.000.000 TL) tutarında bir ön yatırım yaptı. Bugün ise LG, 30 bin tabakalık OLED evaporasyon tesisi inşa etmenin yanı sıra, ayda 15 bin tabaka ek üretim tesisi için kullanılacak 3 trilyon KRW’lik (13.500.000.ooo TL) bir yatırım daha yapacak. LG, mevcut TV pazarına Wallpaper OLED, Crystal Sound OLED ve Kıvrılabilen OLED gibi farklı OLED ürünleriyle devam edecek ve OLED panellerini kullanabilecek uygulamaları genişleterek yeni bir pazar yaratacak.

LG Display, Gen 10.5 OLED üretim hattını ve mevcut OLED üretim hatlarını stratejik olarak işleteceğini belirtiyor. Paju, Güney Kore ve Guangzhou, Çin’deki Gen 8.5 (2.200mm x 2.500mm) tesislerinde ve Paju’da tamamlanacak Gen 10.5 tesisinin her biribüyük boyutlu OLED panelleri üretecek. Aryıca cam verimliliğini artırmak için MMG (Camda Çoklu Model) yöntemini kullanacağını açıkladı.