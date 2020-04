LG K40s, kampanyalı fiyatıyla Turkcell Online Mağazada!

Philips Türkiye, kişisel sağlık ürünlerinin satılacağı online mağazası ile tüketicilere 7/24 alışveriş imkânı sunuyor.

Philips Türkiye, kişisel sağlık portföyündeki ürünlerinin satılacağı online mağazasını açtı. Philips Türkiye, 10 Nisan 2020’de kullanıma açtığı online mağaza ile müşterilerine 7/24 destek vermeyi hedefliyor. Kişisel sağlık ürünleri portföyünde bulunan, sağlıklı ve kaliteli yaşamı destekleyen küçük ev aletleri (mutfak aletleri, elektrik süpürgesi, ütü), kadın ve erkek bakımı, ağız ve diş bakımı ürünlerinin yanı sıra anne-bebek sağlığı üzerine çözümler sunan Philips Avent ürünleri de online mağazasında tüketiciler ile buluşacak.

Philips Kişisel Sağlık Ortadoğu ve Türkiye Genel Müdürü Milena Elmasoğlu:

“Günümüzde dijitalleşme ve tüketicinin değişen ihtiyaçları alışveriş deneyimine yeni bir boyut kazandırdı. Kişiselleştirilmiş bir hizmet ve kullanım kolaylığı arayan tüketicilerimizi her zaman dinleyip, onların hayatlarına dokunan çözümler sunmaya özen gösteriyoruz. Bu sebeple, güvenli ve keyifli müşteri deneyimini en iyi şekilde sunmak için önemli bir adım atarak online mağazamızı açmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Tüketicilerimiz, Kişisel Sağlık portföyümüz altında yer alan tüm ürünlerimizi doğrudan web sitesi aracılığıyla kolay ve hızlıca satın alabilecekler. Her zaman söylediğimiz gibi; onların hayatını her noktada kolaylaştırmak ve daha iyi hale getirmek ilk önceliğimiz, bunu da online mağazamız ile daha iyi bir noktaya taşıyacağımıza inanıyorum” dedi.