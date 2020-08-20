Netflix deneme sürümü Türkiye için tekrar aktif hale geldi!

Geçtiğimiz aylarda sadece ülkemiz için sonlandırılan Netflix ilk ay deneme sürümü fırsatı, bugün itibariyle tekrar aktif hale geldi. Geçmişte sistem hakkında, pazarlama stratejisi sebebiyle kaldırıldı gibi bir açıklamada bulunan firma, bu hamleyle birlikte kullanıcıların yüzünü güldürdü.

Platforma ait internet adresine giriş yaptığınızda, öncelerde 30 gün ücretsiz sunulan ilk ay deneme paketini 1,99 TL’ye elde edebiliyoruz. Ayrıca geçmişte bu fırsattan yararlanan kullanıcıların da yeni sistemden faydalanabildiği söyleniyor. Yeni 1,99 TL ücretle kullanabildiğimiz deneme fırsatı türünün sadece Türkiye’de aktif olduğu söyleniyor. Ek olarak daha öncelerde çeşitli sanal kartlar gibi açıkları kullanarak platformda üyelik elde edebilen kişiler için Netflix’in ek önlemler aldığı konuşulmakta.



İlginizi çekebilir: Uygun fiyatlı EA Play hizmetinin Steam üzerinde çıkış tarihi belli oldu

Fırsattan yararlanmak isteyen kişilerin yeni hesaplarıyla platforma ait internet sitesine girmesi, e-posta adreslerini yazarak kırmızı butona dokunması ve son olarak kart bilgilerini platforma aktarması gerekiyor. Eğer 1.99 TL’lik fırsattan yaralanamıyorsanız, çerezler gibi tarayıcı unsurlarını temizleyerek tekrar denemeniz gerekiyor. Ayrıca eskiden olduğu gibi, deneme sürümü içerisinde istediğimiz herhangi bir üyelik türünü de seçebiliyoruz.