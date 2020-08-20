Genel
Netflix deneme sürümü Türkiye için tekrar aktif hale geldi!
Geçtiğimiz aylarda sadece ülkemiz için sonlandırılan Netflix ilk ay deneme sürümü fırsatı, bugün itibariyle tekrar aktif hale geldi. Geçmişte sistem hakkında, pazarlama stratejisi sebebiyle kaldırıldı gibi bir açıklamada bulunan firma, bu hamleyle birlikte kullanıcıların yüzünü güldürdü.
Platforma ait internet adresine giriş yaptığınızda, öncelerde 30 gün ücretsiz sunulan ilk ay deneme paketini 1,99 TL’ye elde edebiliyoruz. Ayrıca geçmişte bu fırsattan yararlanan kullanıcıların da yeni sistemden faydalanabildiği söyleniyor. Yeni 1,99 TL ücretle kullanabildiğimiz deneme fırsatı türünün sadece Türkiye’de aktif olduğu söyleniyor. Ek olarak daha öncelerde çeşitli sanal kartlar gibi açıkları kullanarak platformda üyelik elde edebilen kişiler için Netflix’in ek önlemler aldığı konuşulmakta.
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Fırsattan yararlanmak isteyen kişilerin yeni hesaplarıyla platforma ait internet sitesine girmesi, e-posta adreslerini yazarak kırmızı butona dokunması ve son olarak kart bilgilerini platforma aktarması gerekiyor. Eğer 1.99 TL’lik fırsattan yaralanamıyorsanız, çerezler gibi tarayıcı unsurlarını temizleyerek tekrar denemeniz gerekiyor. Ayrıca eskiden olduğu gibi, deneme sürümü içerisinde istediğimiz herhangi bir üyelik türünü de seçebiliyoruz.
Akıllı Telefonlar
Oppo F17 Pro, en pürüzsüz telefon olarak geliyor!
Oppo akıllı telefon dünyasına yeni ürünler getirmeye devam ediyor. Firma F17 Pro cihazını, en pürüzsüz telefon olarak lanse ediyor.
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En pürüzsüz telefon Oppo F17 Pro!
Oppo, akıllı telefon dünyasında hareketli günler yaşamaya devam ediyor. Firma yeni cihazı F17 Pro modelini Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile duyurdu. 2020 yılının en pürüzsüz telefonu olarak lanse edilen akıllı telefon hakkında bazı fiziksel detaylara da ulaşıldı. 7.48 mm inceliğe sahip olacağı öğrenilen akıllı telefon, 164 gram ağırlığa sahip olacak. Oldukça ince bir telefon olarak karşımıza çıkması beklenen akıllı telefonun, Oppo Reno 4 Pro modelinin küresel pazar versiyonundan daha ince olduğu öğrenildi.
Want a new way to flaunt? 🤩 The sleekest phone of 2020 is on its way. Stay tuned. #OPPOF17Pro #FlauntItYourWay pic.twitter.com/LVmAKE1jE1
— OPPO India (@oppomobileindia) August 20, 2020
Amiral gemisi özellikler ile karşımıza çıkması beklenen OppoF17 Pro, görünüşe göre MediaTek yapımı Dimensity 1000 işlemcisine sahip olacak. Her ne kadar ortaya atılan teknik özellikler iddia niteliğini taşısa da firmanın özellikle genç nesil için trendlere uygun bir akıllı telefon yapmak istediği öğrenildi. Tasarım detayları bakımından sadece fiziksel özellikleri bilinen cihaz, paylaşılan videoya bakıldığında en az iki kameraya sahip olacak gibi gözüküyor. F15 serisinin dört kameralı çıktığını düşünürsek, firmanın cihazda iki kameradan daha fazlasını yerleştirdiği düşünülebilir. Bakalım ilerleyen günlerde akıllı telefon hakkında hangi yeni bilgiler bizleri karşılayacak bekleyip göreceğiz. Çıkış tarihi belli olmayan F17 Pro, tahminlere göre eylül ayı içerisinde tanıtılacak.
Genel
Ortadan motorlu yeni Maserati MC20, kamuflajıyla görüntülendi!
Maserati‘nin, Lamborghini Huracan gibi araçlara rakip olarak üreteceği yeni MC20, test edilirken görüntülendi.
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Fotoğraflardan aracın siluetine bakacak olursak, İtalyan üreticinin önceki ortadan motorlu hiper otomobili MC12’ye benzediğini söylemek mümkün. Alçakta konumlandırılmış benzer şekilli ön farlar, önde yer alan Maserati’nin “Trident” armalı dar ızgarasını kanıt olarak gösterebiliriz.
Aracın arkasında ise işlevsel bir yere bastırma kuvveti için ön tampondaki splitter ve havalandırmalı yan eteklerle uyumlu çalışacak bir arka difüzör bekleniyor. MC20’nin arka farları ve ikili egzoz çıkışı ise dikkat çeken diğer detaylar arasında. Her ne kadar neredeyse açıkça gözükseler de, üretim modelinde ufak tefek farklılıklar olacaktır.
MC20’nin teknik detayları
Yakın zamanda Maserati tarafından doğrulandığı üzere MC20’de 625 heygir güç ve 730 Nm torka sahip, çift turbolu 3.0 litrelik bir V6 yer alacak. Söz konusu motor maksimum güce 7500 dev./dk.‘da ulaşırken, “redline” seviyesi ise 8000 dev./dk olarak ayarlanmış. Bu da demek oluyor ki Lamborghini Huracan ve McLaren 600LT’ye dişli bir rakip geliyor.
Motorun, yüksek devirlerdeki ateşleme verimini yüksek tutmak adına Maserati, 2.0 litrelik Alfa Romeo 156‘lardaki TwinSpark teknolojisine benzer bir sistem kullanacak. Ayrıca motorda üstten çift eksantrik, değişken valf zamanlaması ve harici yağ depolu kuru karter gibi motor sporlarından esinlenme özellikler de yer alıyor.
MC20’nin motorundaki sıkıştırma oranı, çift turbolu bir motor için oldukça yüksek sayılabilir bir seviyede, 11:1 olarak ayarlanmış. Ayrıca bu motor, Alfa Romeo Giulia QV‘nin V6‘sı ve yeni Ferrari Roma‘nın V8‘i gibi 90 derecelik bir yapıya sahip.
Saf elektrikli spor bir Maserati görebiliriz
V6 motorlu MC20’nin piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra Maserati’nin, MC20’nin %100 elektrikli bir versiyonunu da tanıtması bekleniyor. Fakat modelin tanıtım tarihi henüz resmi olarak onaylanmadı. Bu varyasyonla Pininfarina Battista, Lotus Evija ve Tesla Roadster ile rekabet edileceği söyleniyor.
Ayrıca önceden yayınlanan ipucu fotoğraflardaki prototip, efsane yarış pilotu Sir Stirling Moss‘un kullandığı “Eldorado” 420M/58 arabasına, saygı duruşu niteliğinde yapılmış.
Kaynak: Auto Express
Genel
Yalnızca 50 tane üretilecek: Ford GT Heritage Edition!
Ford, 1966 yılındaki 24 Saatlik Le Mans yarışındaki galibiyetinin 55. yıl dönümü adına, efsane modeli Ford GT‘nin sınırlı sayıda üretilecek özel bir versiyonunu duyurdu.
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Ford GT Heritage Edition’da karbonfiber ön kaput, ön tamponda yer alan kırmızı desen, “Donuk Beyaz” renk, altın rengi 20 inçlik jantlar, kırmızı Brembo fren kaliperleri ve 1966‘da yarışı kazanan GT40‘ın “98” numaralı kapı logosunun karbon fiber halini içeren özel dış detaylar mevcut. Ayrıca siyah Brembo kaliperler ve 20 inçlik karbonfiber jant takımını içeren Heritage Upgrade Paketini satın almak da mümkün.
Aracın kabininde ise direksiyon arkasındaki kırmızı vites kulakçıkları, kapı içlerindeki “98” yazısı, kırmızı alkantara koltuklar, siyah alkantara döşemeli tavan ve direksiyonu dikkat çeken detaylar olarak söyleyebiliriz.
Ford GT Heritage Edition, standart Ford GT’deki 3.5 litre hacimli V6 motordan gücünü alıyor. Çift turboyla desteklenen bu ünite 659 beygir güce sahip. 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman ile gücünü arka tekerleklere iletiyor.
Ford GT Heritage Edition’dan, bütün dünyada satılmak üzere, yalnızca 50 adet üretilecek. Bu özel serinin fiyatları ise henüz resmi olarak açıklanmadı.
Kaynak: Auto Express
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