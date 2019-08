LG K20 Avrupa pazarına giriş yapıyor

LG K20 2019 yılında yenilenerek Avrupa pazarına gelmeye hazırlanıyor. Android Pie Go işletim sistemi ile birlikte gelen model uygun fiyat ile satışa çıkacak.

İlginizi Çekebilir: Kingston A2000: Yüksek performanslı PCIe NVMe SSD

LG K20 ilk önce 2017 yılında tanıtılmış ve pazarda çok ses çıkarmamıştı. Android Nougat işletim sistemi ile gelen model büyük güncellemeleri alabilecek bir donanıma sahip değildi. Ancak bu yıl yenilenen model Android Pie işletim sisteminin Go versiyonu ile birlikte geliyor. Bu model akıllı telefon ile ilk tanışan insanlar için veya ikincil telefon görevini görebilecek yapıda. Telefon, Android GO arayüzü yerine LG’nin Android GO için optimize ettiği LG UX ile birlikte geliyor.

Teknik Özellikleri neler?

Telefonun teknik özelliklerine baktığımız zaman ön tarafında 5.45 inç ekrana sahip 480×960 piksel çözünürlüğünde 18:9 formatında bir ekran yer alıyor. Bu ekranın üstünde sensörler, ahize ve 5MP değerinde bir ön kamera yer alıyor. Telefonun arka tarafında ise sol üst köşede 8MP değerinde ana kamerası ve tek tonlu flaşı yer alıyor. Aşağısında ve ortada LG logosunun altında konumlandırılmış bir hoparlör yer alıyor.

Sağ tarafında güç butonu ve sim kart girişi olan modelin sol tarafında ise ses açma ve kısma butonu, bununla birlikte Google Asistan üzerine erişim sağlayabileceğiniz bir buton daha yer alıyor. Kulaklık girişi yer alan model Micro USB girişi ile şarj edebilir veya dosya aktarımı sağlanabilmekte. Bununla birlikte telefon askeri standartlara uygun bir şekilde üretilmiş durumda.

Telefon, 1.5GHz dört çekirdekli Mediatek MT6739 platformundan gücünü alıyor. Bu işlemci günlük kullanımda hafif oyunları oynatabilecek bir performansa sahip. 1GB Ram ve 16GB dahili depolamaya sahip olan modeli MicroSD girişi ile birlikte 32GB’a kadar yükseltebilme imkanınız yer alıyor.

3000 mAh batarya ile gelen model hızlı şarj desteğine sahip değil. Telefon zaten güç tasarruf odaklı olduğu için tek şarj ile uzun bir süre kullanımın olanağı sağlıyor.

Ülkemizde de satılması beklenen modelin İngiltere fiyatı 89 Sterlin değerinde. Ülkemizde 1000TL altı fiyatla satışa çıkması beklenen model rakipleri ile rekabet edebilecek düzeyde.