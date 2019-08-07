Kingston A2000: Yüksek performanslı PCIe NVMe SSD

Kingston A2000 PCIe NVMe SSD modeli, resmi olarak duyuruldu. Yakın zamanda ülkemizde de satılmaya başlanacak olan SSD modeli, yüksek performans isteyen kullanıcılara hitap ediyor.

Kingston A2000 PCIe NVMe SSD özellikleri

A2000, sırasıyla 2200 ve 2000 MB/sn1 okuma ve yazma hızlarına ulaşarak SATA SSD’lerden 3 kat daha fazla performans gösteren bir depolama çözümü sunuyor. Giriş seviyesi kullanıcılar ve kendi sistemlerini kuranlar için ideal olan bu ürün son derece hızlı yükleme süreleriyle dikkat çekiyor. Kendisini şifreleyebilme özelliğine sahip olan A2000, 256-bit AES donanım tabanlı şifreleme ile uçtan uca veri koruması sağlıyor. TCG Opal 2.0 güvenlik yönetimi sayesinde Symantec™, McAfee™ ve WinMagic® gibi bağımsız yazılım markalarının çözümlerinin kullanılmasına da imkan veren sürücüde ayrıca, BitLocker ile kullanılan eDrive güvenli depolama özellikleri desteği bulunuyor.

A2000; 250 GB, 500 GB ve 1 TB kapasite seçeneklerine sahip. ek taraflı M.2 sürücü, Kingston’ın yeni nesil ilk giriş seviyesi tüketici sınıfı PCIe NVMe SSD modeli olma özelliği taşıyor. Verimli performansı, düşük güç tüketimi ve ısınma özellikleriyle A2000, Ultrabook™ ve dizüstü bilgisayar kullanıcıları için mükemmel bir yenileme çözümü sunuyor.

A2000 Teknik Özellikleri: