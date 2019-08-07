Kingston A2000: Yüksek performanslı PCIe NVMe SSD

Kingston A2000 PCIe NVMe SSD modeli, resmi olarak duyuruldu. Yakın zamanda ülkemizde de satılmaya başlanacak olan SSD modeli, yüksek performans isteyen kullanıcılara hitap ediyor.
Kingston A2000 PCIe NVMe SSD özellikleri
A2000, sırasıyla 2200 ve 2000 MB/sn1 okuma ve yazma hızlarına ulaşarak SATA SSD’lerden 3 kat daha fazla performans gösteren bir depolama çözümü sunuyor. Giriş seviyesi kullanıcılar ve kendi sistemlerini kuranlar için ideal olan bu ürün son derece hızlı yükleme süreleriyle dikkat çekiyor. Kendisini şifreleyebilme özelliğine sahip olan A2000, 256-bit AES donanım tabanlı şifreleme ile uçtan uca veri koruması sağlıyor. TCG Opal 2.0 güvenlik yönetimi sayesinde Symantec™, McAfee™ ve WinMagic® gibi bağımsız yazılım markalarının çözümlerinin kullanılmasına da imkan veren sürücüde ayrıca, BitLocker ile kullanılan eDrive güvenli depolama özellikleri desteği bulunuyor.
A2000; 250 GB, 500 GB ve 1 TB kapasite seçeneklerine sahip. ek taraflı M.2 sürücü, Kingston’ın yeni nesil ilk giriş seviyesi tüketici sınıfı PCIe NVMe SSD modeli olma özelliği taşıyor. Verimli performansı, düşük güç tüketimi ve ısınma özellikleriyle A2000, Ultrabook™ ve dizüstü bilgisayar kullanıcıları için mükemmel bir yenileme çözümü sunuyor.
A2000 Teknik Özellikleri:
- Uygun maliyetle NVMe PCIe performansı: A2000, 2200 ve 2000 MB/sn1 okuma ve yazma hızlarına sahip bir çözüm.
- Tam güvenlik paketi: Kingston’ın kendinden şifreli sürücüsü ile verilerinizi koruma altına alın.
- En uygun sistemler: Ultrabook’lar ve küçük boyutlu sistemler için idealdir.
- Birden fazla kapasite seçeneği: 1 TB2’a varan kapasitelerle bilgisayarınızı geliştirin.
- Biçim: M.2 2280
- Arayüz: NVMe™ PCIe Gen 3.0 x 4 Veri Yolu
- Kapasiteler2: 250GB, 500GB, 1TB
- NAND: 3D
- Şifreli: AES 256-bit Donanım Tabanlı Şifreleme
- Sıralı Okuma/Yazma1:
- 250 GB — 2.000/1.100 MB/sn’ye kadar
- 500GB — 2.200/2.000MB/sn’ye kadar
- 1TB — 2.200/2.000MB/sn’ye kadar
- Rastgele 4K Okuma/Yazma1:
- 250 GB — 150.000/180.000 IOPS’a kadar
- 500GB — 180.000/200.000 IOPS’a kadar
- 1TB — 250.000/220.000 IOPS’a kadar
- Toplam Yazılan Byte (TBW)3:
- 250 GB – 150 TBW
- 500GB – 350TBW
- 1TB – 600TBW
- Güç Tüketimi: 0,0032W Boşta / 0,8W Ort. / 1,7W (Maks.) Okuma / 4,5W (Maks.) Yazma
- Depolama Sıcaklığı: -40°C~85°C
- Çalışma Sıcaklığı: 0°C~70°C
- Boyutlar: 80 mm x 22 mm x 3,5 mm
- Ağırlık:
- 250 GB – 6,6g
- 500GB – 6,8g
- 1TB – 6,6g
- Çalışırken dayanabileceği titreşim: En fazla 2.17G (7-800Hz)
- Çalışmazken dayanabileceği titreşim: En fazla 20G (20-1000Hz)
- Arızalar Arası Geçen Ortalama Süre (MTBF): 2.000.000
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