LG K40s’in Türkiye satış fiyatı ortaya çıktı!

LG, 2 Aralık itibariyle K ailesinin yeni çocuğu K40S’i Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor. Giriş seviyesi konumlandırılacak cihazın bu sene sonuna kadar piyasada olması ön görülüyor.

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LG’nin Berlin’de düzenlenen IFA teknoloji fuarında sergiye çıkan akıllı telefonu nihayet ülkemizde de raflardaki yerini alacak. K serisinin yeni ürünü özellikle bütçe dostu olmasının yanı sıra ses performansıyla da dikkat çekiyor.

Uygun fiyata, yüksek kamera deneyimi sunacak!

PDAF’lı 13 MP ve Süper Geniş Açılı 5 MP olmak üzere iki arka kameraya sahip LG K40s’in ön kamerası ise 13 MP çözünürlükle çekimler yapabiliyor. Süper Geniş Açı sunan tüm K serisi cihazlar için ailenin yeni ferdi 117 derece açıya sahip kamera çözümüyle geniş grup fotoğrafları ve manzara çekimleri için ideal bir cihaz haline geliyor.

PDAF özelliği ile oto fokus teknolojisini sunan LG K40s aksiyon çekimlerinde üst düzey performans sunuyor. Portre modunda doğallığı bozmayan donanımı sayesinde aynı zamanda AI teknolojisiyle birlikte nesneleri tanıyıp senaryo tiplerine göre daha etkili kareler yakalayabiliyor.

DTS:X 3D destekli üst seviye hoparlör!

LG K40S, DTS:X 3D Surround Ses özelliği sayesinde gerçekçi ve dinamik bir ses deneyimi sunuyor. LG K40S, “Music Flash” özelliğiyle de, telefonun flaşını müziğin ritmine göre açıp kapatarak parti hissini verebileceğini iddia ediyor.

6.1 inç boyutlarında 19.5:9 ekran formatına sahip HD+ çözünürlükteki FullVision Ekran kullanan akıllı telefonda, 3G RAM/32 GB depolamaya sahip modeli 1.499 TL’lik satış fiyatıyla Aralık ayından itibaren operatörlerden satın alınabilecek. Akıllı cihazın Yeni Aurora Siyahı ve Yeni Fas Mavisi olmak üzere iki renk seçeneği olacak.