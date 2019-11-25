Akıllı Telefonlar
LG K40s’in Türkiye satış fiyatı ortaya çıktı!
LG, 2 Aralık itibariyle K ailesinin yeni çocuğu K40S’i Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor. Giriş seviyesi konumlandırılacak cihazın bu sene sonuna kadar piyasada olması ön görülüyor.
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LG’nin Berlin’de düzenlenen IFA teknoloji fuarında sergiye çıkan akıllı telefonu nihayet ülkemizde de raflardaki yerini alacak. K serisinin yeni ürünü özellikle bütçe dostu olmasının yanı sıra ses performansıyla da dikkat çekiyor.
Uygun fiyata, yüksek kamera deneyimi sunacak!
PDAF’lı 13 MP ve Süper Geniş Açılı 5 MP olmak üzere iki arka kameraya sahip LG K40s’in ön kamerası ise 13 MP çözünürlükle çekimler yapabiliyor. Süper Geniş Açı sunan tüm K serisi cihazlar için ailenin yeni ferdi 117 derece açıya sahip kamera çözümüyle geniş grup fotoğrafları ve manzara çekimleri için ideal bir cihaz haline geliyor.
PDAF özelliği ile oto fokus teknolojisini sunan LG K40s aksiyon çekimlerinde üst düzey performans sunuyor. Portre modunda doğallığı bozmayan donanımı sayesinde aynı zamanda AI teknolojisiyle birlikte nesneleri tanıyıp senaryo tiplerine göre daha etkili kareler yakalayabiliyor.
DTS:X 3D destekli üst seviye hoparlör!
LG K40S, DTS:X 3D Surround Ses özelliği sayesinde gerçekçi ve dinamik bir ses deneyimi sunuyor. LG K40S, “Music Flash” özelliğiyle de, telefonun flaşını müziğin ritmine göre açıp kapatarak parti hissini verebileceğini iddia ediyor.
6.1 inç boyutlarında 19.5:9 ekran formatına sahip HD+ çözünürlükteki FullVision Ekran kullanan akıllı telefonda, 3G RAM/32 GB depolamaya sahip modeli 1.499 TL’lik satış fiyatıyla Aralık ayından itibaren operatörlerden satın alınabilecek. Akıllı cihazın Yeni Aurora Siyahı ve Yeni Fas Mavisi olmak üzere iki renk seçeneği olacak.
Akıllı Telefonlar
Uber, yasaklara doymuyor: Bir yasak da Londra’dan gelebilir!
Uber, yasaklardan bir türlü başını kurtaramıyor. Şimdi de en çok faaliyeti bulunan ülkelerden İngiltere’de lisans süresi dolan şirket, tekrardan bu hakkına erişmek için mücadele vermek zorunda kalıyor.
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Yaklaşık 2 sene ülkemizde çalışmalarını sürdürdükten sonra hükumet nezdinde faaliyetleri durdurulmuştu. Firma son olarak geçtiğimiz aylarda taksi hizmetini de kapatarak ülkemizden resmen çekildiğine şahit olmuştuk.
Şu aralar ise İngiltere’nin başkentinde Uber sisteminin yoğunlukta kullanıldığı Londra’da lisanlarının süresi dolan şirket tekrardan haklarını elde etmek için çabalıyor. İngiltere’nin düzenleyici kuruluşu Londra’da ulaşım faaliyetlerine Amerikan merkezli kuruluşun devam etmesi için tekrardan lisans alması gerektiğini belirtti.
En son firma, 2017 yılında taşıyıcı haklarını yasal olarak yenileme hakkı elde etmişti. Fakat hükumet bu sefer firmanın uygulama içerisinde bazı açıklar bıraktığını ve bu açıkları sürücülerin tespit ederek korsan taksicilik yaptıklarını iddia ediyor.
Uygulama tabanlı taksi firması, itiraz sürecinde potansiyel işlemlerini gerçekleştirebilecek ve yolcu alımı sağlayabilecek. Uber ise karara itiraz edip etmeyeceğini henüz açıklamış değil. Muhtemelen, kullanıcı yükünün bu denli fazla olduğu bir ülke için tüm haklarından faydalanacaktır.
Lisans direktörü Helen Chapman ise konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu:
Özel kiralama servislerini düzenleyicisi olarak bugün marka için olumlu veya olumsuz bir karar almamız gerekiyor. Güvenlik bizim için mutlak önem arz ediyor. Uber’in iyileştirmeler yaptığını kabul etmemize rağmen minibüs ve servis hizmetinin ülkemizde sigortasız ve lisansız kesinlikle kullanılması söz konusu olamaz.
Bu açıklamaların üzerine Uber servisinin dünya çapında birtakım sıkıntılar yaşadığı aşikar. Umarım, taksi sektörüyle başa çıkmaya çalışan ve taksicilik anlamında premium hizmet sunan şirkete uygulanan yaptırımlar yakın zamanda sona erer.
Akıllı Telefonlar
Realme X50 5G iki ön kamerayla geliyor!
Realme X50 5G akıllı telefonu şirketin global pazarlama sorumlusu Xu Qi Chase’nun Weibo’da yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.
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Realme X50 5G özellikleri
Çinli akıllı telefon üreticisi Realme‘nin yeni üst seviye akıllı telefonu Realme X50, şirketin global pazarlama sorumlusu Xu Qi Chase’nun Weibo’da yaptığı paylaşımla ortaya çıktı. Markanın ilk delikli ekran tasarımlı telefonu olan X50 ikili ön kamera kurulumuyla gelecek.
Realme’nin bu yılın başlarında tanıttığı bir önceki amiral gemisi modeli X2 Pro‘nun ardından Realme X50‘de bir isimlendirme değişikliğine gittiği anlaşılıyor. Telefon hem bağımsız hem de bağımsız 5G ağlarda çalışacak. Cihazın böylece yeni nesil bağlantılara daha kolay uyum sağlaması ve kullanıcılarına daha geniş kapsama alanı sunması bekleniyor.
Realme X50‘nin işlemci, ekran ve batarya gibi diğer teknik özellikleri ve tanıtım tarihi henüz belli değil.
Akıllı Telefonlar
Mi 9T, Kasım ayı güncellemesiyle batarya performansı iyileşti!
Mi 9T, geçtiğimiz ay itibariyle aralarında Türkiye’nin de dahil olduğu MIUI 11 arayüz güncellemesine kavuşmuştu. Yeni büyük sürüm güncellemesi yanında birtakım batarya kullanım problemleri yaratmıştı.
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Birçok kullanıcıdan batarya sorunları yaşatan bu güncelleme sabah erken saatlerde gelen yeni bir yama ışığında problemlere çözüm olacak gibi gözüküyor. MIUI 11’in global versiyonu aslına bakarsanız oldukça stabil bir performans sunuyor. Fakat takdir ederseniz ki firmalar telefonlarına yeni iyileştirmeler gönderirken maalesef ki bazı yerlerde açık bırakabiliyorlar.
Birçok Mi 9T kullanıcısı, sosyal medya platformlarından paylaştıkları demeçlerde cihazın performansının bir nebze arttığını, Kasım güvenlik güncelleştirmesinin cihaza ulaştığını ve pil performansında iyileştirmeye gidildiğini belirtiyorlar. Kamera tarafında ise birtakım sorunların giderildiğini görüyoruz. Artık 4K çözünürlüklü video çekimlerinde herhangi bir donma yaşanmıyor. Gayet stabil bir sonuç ortaya çıkıyor.
Yukarıda paylaştığım görselden görüneceği üzere, güncellemenin toplam boyutu 446MB ve rutin olarak gönderilen yükseltmelere göre boyutu hayli yüksek olarak belirlenmiş. Kademeli olarak cihazlara gönderilen yazılımı Ayarlar > Telefon Hakkında > Sistem Güncelleme kısmından erişebiliyorsunuz.