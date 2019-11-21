Sizin Yorumunuz
LG G7 ThinQ – Sizin Yorumunuz (Onur Ali İmren)
Sizin Yorumunuz
Xiaomi Mi 9 SE – Sizin Yorumunuz (Eyüp Şen)
Sizin Yorumunuz serimize konuk olan Eyüp Şen, kullanmış olduğu Xiaomi Mi 9 SE modelini anlattı. Bakalım Mi 9 SE modelinin kullanıcı deneyimi nasılmış?
Sizin Yorumunuz
Xiaomi Mi 9 – Sizin Yorumunuz (Burak Can Oğuz)
Xiaomi Mi 9 telefonuyla Sizin Yorumunuz serimize katılan Burak Can Oğuz, Xiaomi‘nin en güçlü telefonlarından birini HWP ekranlarında anlatıyor.
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İç mimarlık öğrencisi olan Burak, Nexus 4, iPhone 6 deneyimi ardından fiyat/performans olarak hoşuna giden Xiaomi Mi 9 tercih etmiş. Bu videoda ise Burak Can’ın bir buçuk aylık Mi 9 deneyimini dinliyoruz…
İyi seyirler…
Sizin Yorumunuz
iPhone SE ve BlackBerry Passport – Sizin Yorumunuz (Anıl Taylan Yalçın)
Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu Anıl Taylan Yalçın oldu. Anıl Bey, hem kullandığı iPhone SE modelini hem de BlackBerry Passport modelini anlattı. Bakalım Anıl Beyin iki cihazla ilgili deneyimleri nasıl?