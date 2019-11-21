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Sizin Yorumunuz

LG G7 ThinQ – Sizin Yorumunuz (Onur Ali İmren)

Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu LG G7 ThinQ modeliyle Onur Ali İmren oldu. Bakalım LG G7 ThinQ modelinin kullanıcı deneyimi neler sunuyor?

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Uzun süredir teknoloji basınında yer alan Kerem, başta mobil teknolojiler olmak üzere donanım ve kripto paralar ile de ilgileniyor.

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Sizin Yorumunuz

Xiaomi Mi 9 SE – Sizin Yorumunuz (Eyüp Şen)

20 Kasım 2019

Yazan:

Sizin Yorumunuz serimize konuk olan Eyüp Şen, kullanmış olduğu Xiaomi Mi 9 SE modelini anlattı. Bakalım Mi 9 SE modelinin kullanıcı deneyimi nasılmış?

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Sizin Yorumunuz

Xiaomi Mi 9 – Sizin Yorumunuz (Burak Can Oğuz)

14 Kasım 2019

Yazan:

Xiaomi Mi 9 - Sizin Yorumunuz (Burak Can Oğuz)

Xiaomi Mi 9 telefonuyla Sizin Yorumunuz serimize katılan Burak Can Oğuz, Xiaomi‘nin en güçlü telefonlarından birini HWP ekranlarında anlatıyor.

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İç mimarlık öğrencisi olan Burak, Nexus 4, iPhone 6 deneyimi ardından fiyat/performans olarak hoşuna giden Xiaomi Mi 9 tercih etmiş. Bu videoda ise Burak Can’ın bir buçuk aylık Mi 9 deneyimini dinliyoruz…

İyi seyirler…

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Sizin Yorumunuz

iPhone SE ve BlackBerry Passport – Sizin Yorumunuz (Anıl Taylan Yalçın)

12 Kasım 2019

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Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu Anıl Taylan Yalçın oldu. Anıl Bey, hem kullandığı iPhone SE modelini hem de BlackBerry Passport modelini anlattı. Bakalım Anıl Beyin iki cihazla ilgili deneyimleri nasıl?

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