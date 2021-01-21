Apple
LG, iPhone için olan LCD üretimini durdurdu!
Yeni bir rapora göre, uzun süredir Apple tedarikçisi olan LG artık iPhone SE için LCD tedarik etmeyecek, ancak yine de iPhone 12 serisi için OLED panel üretmeye devam edecek.
İlginizi çekebilir: Netflix ‘Karışık Oynatma’ özelliğini tüm kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor
LG artık iPhone için LCD üretmeyecek
LG, önemli ekran üreticilerinden bir tanesi ve iPhone 12’de kullanılan OLED panellerin küçük bir bölümünün de tedarikçisi. Çarşamba sabahı yayınlanan yeni bir rapora göre, şirket artık iPhone SE için LCD yapmayacak ve bunun yerine LCD üretimini durdurduğu fabrikaları araç içi ekran üretmek için kullanacak.
Birçok kaynağa göre de iPhone’lar için LCD üretmek artık kârlı bir iş değil. Sonuç olarak, LG’nin 2020’nin üçüncü çeyreğinde iPhone için LCD ekran üretimini durdurduğu bildirilmişti. Dördüncü çeyreğin sonunda da LG tüm akıllı telefonlar için LCD üretimini durdurdu.
Apple, 2020 sonbaharında tüm iPhone serisini OLED‘e taşıdı ve iPhone SE‘yi o yıl LCD ile piyasaya sürülen tek yeni iPhone yaptı.
Apple, ekranları için birden fazla tedarikçi kullanıyor. Bunlardan en önemlisi olan Samsung, Apple’ın OLED ekranlarının çoğunu üretiyor, gerisini ise LG yapıyor. Şirket geçmişte üçüncü bir ekran üreticisi olan BOE’yi de kullanmayı denedi. Fakat tedarik zincirinden gelen raporlara göre BOE, Apple’ın beklediği OLED kalitesini karşılayamadı.
Çarşamba günü yayınlanan rapor, Apple’ın bundan sonra LCD paneller için Sharp ve JDI’a güveneceğini söylüyor.
Apple’ın ProMotion için “LTPO” ekranlara sahip bir sonraki iPhone’u 2021’de piyasaya sürmesi bekleniyor. LG’nin bu ekranları üretip üretmeyeceği veya Samsung ve BOE’nin “iPhone 13” ekranlarının tek tedarikçisi olup olmayacağı hala gizemini koruyor.
İşinize yarayabilecek indirimli ve kullanışlı ürünleri sizin için HepsiBurada üzerinden listeledik.
Apple
Apple, bu yeni FaceID patentiyle maske sorununu çözmüş olabilir!
Apple, 2017 yılında tanıttığı iPhone X ile FaceID teknolojisini hayatlarımıza dahil etmişti. O günden bu yana Apple kullanıcıları tarafından severek kullanılan biyometrik kimlik doğrulama teknolojisi, belki de Covid-19 salgınıyla beraber ilk sorunlarını yaşamaya başlamıştı. Öyle ki, kullanıcılar FaceID’nin maske giyerken yüzlerini tanımamasından yakınmıştı. Her ne kadar, Amerikan elektronik devi çeşitli güncellemelerle bu sorunu çözmeye çalışsa da, bugüne kadar tam anlamıyla başarılı olamadı. Ancak, görünen o ki Apple’ın bu hafta aldığı bu yeni patent, gelecek iPhonelarda çok daha yetenekli bir FaceID ile bu sorunu kökünden çözebilir.
Evlerde geçirdiğimiz bu salgın günlerinde Netflix, Youtube gibi dijital platformlardan birşeyler izlemek veya EBA’da kullanmak için uygun fiyatlı bir tablet arıyorsanız, bu liste tam size göre!
Apple, bizi yüzümüzün ısısından tanıyacak
Apple, ilk olarak 2018 yılında başvurduğu kamera ile yüz ısısından kimlik doğrulama patenti dün itibariyle aldı. USPTO (ABD Patent ve Marka Ofisi)’daki bu patent raporuna göre, Amerikan teknoloji devinin bu yeni teknolojisi yüzdeki bazı özel bölgeleri ısı yardımıyla saptayacak ve kimlik doğrulama işlemini gerçekleştirecek. Bilindiği üzere, günümüzde kullandığımız yüz tanıma teknolojilerinin böyle bir yeteneği yok. Güncel teknolojiler yüzümüz sadece görsel olarak tanıyorlar. Bunun normalde bir dezavantajı olmasa da, pandemi ile hayatlarımıza giren maske kullanımı güncel teknolojilerimizi oldukça kullanışsız kıldığı su götürmez bir gerçek. İşte tam bu noktada ısı üzerinden çalışan yeni FaceID teknolojisi devreye girecek gibi duruyor.
İlginizi çekebilir: Apple artık bizi damardan tanıyacak!
Yeni FaceID teknolojisi işte böyle çalışıyor
Bu yeni FaceID teknolojisinin çalışma prensibi aslında çok basit. Ön kameranız, ilk olarak, yüzünüzdeki ısıdan yola çıkarak iki tane yüz haritası ortaya çıkaracak. Bu ısı haritalarından biri yüzünüzdeki bölgeleri (kaş, göz, kirpik, burun,ağız vb.) tanırken/tahmin ederken, diğeri de yüzünüzde bloklama yapan nesneleri (maske, atkı, bere, parmağınız vb.) saptayacak. En sonunda, oluşturulan bu iki harita karşılaştırılacak. Bu karşılaştırmada bakılacak etken ise yüzünüzün bölgelerinin ne oranda bloke edildiği. FaceID bu sonuca göre her karşılaştırmaya bir bloke edilme skoru (occlusion score) verecek. Bu skorda, sonunda, sizin telefonda nelere ulaşıp ulaşamayacağınızı belirleyen ana kimlik doğrulama faktörü olacak. Bu yeni teknolojinin hayatlarımıza ne zaman gireceği ise merak konusu…
Kaynak: PatentlyApple, USPTO
Apple
MacOS için VLC Media Player güncellendi
Popüler MacOS medya oynatıcı VLC Media Player, bugün 3.0.12 sürümüne güncellendi. Güncelleme Apple’ın en yeni M1 donanımlı MacBook Air, 13 inç MacBook Pro ve Mac mini modelleri dahil olmak üzere Apple Silikon Mac’ler için yerel destek getirdi.
İlginizi çekebilir: AirPods Max pil tüketimi kullanıcıları çileden çıkarttı!
VLC 3‘ün yetenekleri arasında 4K ve 8K oynatma için otomatik donanım kod çözme, 10 bit HDR desteği, 360 derece video, 3D ses ve yerel olmayan formatları destekleyen Chromecast akışı bulunuyor. Yani uygulama artık Apple silikon için tamamen optimize edilmiş durumda. Güncelleme bu özellikleri sağlamanın yanında bazı önemli performans ve enerji verimliliği avantajları getirdi.
3.0.12 güncellemesi sadece Apple silikon için destek eklemekle sınırlı değil. macOS Big Sur tasarım imzasıyla uyumlu hale getirmek için görsel iyileştirmeler ve oynatmaya başlarken ses bozulmasına yönelik düzeltmeler de içeriyor.
İşinize yarayabilecek indirimli ve kullanışlı ürünleri sizin için HepsiBurada üzerinden listeledik.
VLC 3.0.12 is now out!
Support for Apple Silicon (Mac M1) and Big Sur, improvements for DASH, RIST, Bluray support, fixes for macOS audio, Windows GPU, crashes and security issues.https://t.co/3zAr8VgzbL pic.twitter.com/TAU8ayKEBU
— VideoLAN (@videolan) January 18, 2021
Yeni VLC henüz evrensel bir ikili program değil. Bu nedenle M1 için optimize edilmiş kod uygulama paketinin bir parçası da değil. Ancak, VLC’yi Apple Silikon üzerinde çalıştırırsanız ve VLC Media Player> Güncellemeyi Kontrol Et öğesini seçerseniz, bir sonraki 3.0.12.1 güncellemesini görüyorsunuz.
VLC 3.0, VideoLan web sitesi üzerinden Mac için ücretsiz olarak indirilebiliyor. Apple kısa süre önce, Mac App Store’da bulunan Pixelmator Pro, Adobe Lightroom, Affinity Designer, Darkroom, Fantastical, BBEdit, Instapaper ve Twitter gibi M1 çipli Mac’ler için optimize edilmiş popüler uygulamaların bir listesini de paylaşmıştı.
Apple
Apple Mac M1 cihazlardaki Bluetooth sorunu yakın zamanda çözülebilir
Bluetooth bağlantı sorunları yaşayan yeni M1 çipli Apple Mac bilgisayarların macOS Big Sur işletim sistemi için yakın zamanda bir güncelleme gelmesi bekleniyor.
İlginizi çekebilir:
- Apple M1 Mac cihazları için Microsoft Edge geliyor
- Uygun ve oldukça güçlü telefon ve bilgisayar cihazları önerileri için bu listeye bir göz atmanızı öneririz.
Wccftech tarafından gelen bilgilere göre M1 işlemcili yeni Mac mini ve Macbook cihazlarında bazı Bluetooth sorunları görülebiliyor. Bu konu hakkındaki çözüm söylemleri ise maalesef Apple tarafından gelen resmi açıklamalar değil Apple destek temsilcisinin ilettiklerinden oluşuyor.
The Atlantic yazarı Ian Bogost yeni bir macOS yamasının yakında geleceğiyle alakalı bir paylaşımda bulundu. Sonrasında ise bu bilginin Apple destek tarafından geldiğini ve ihtiyatlı davranılması gerektiğini söyledi. Sonuç olarak sorunun akıbetini zaman gösterecek ama bunun önemli bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz.
Sorundan biraz bahsedecek olursak M1 çipli bilgisayarlarla alakalı bazı kullanıcılar Bluetooth bağlantı kaybı yaşadıklarını bildiriyor. Problem birkaç günlüğüne yok olabilse de ardından tekrardan gözlemlenmeye devam ediyor. Özellikle etkilenen cihazın Mac mini olduğu görülebiliyorken, bunun dışında bu konuda şikayetçi olan M1 MacBook sahipleri de yok değil.
Bundan önce 2018 yılında da Mac mini bilgisayarlarında Bluetooth sorunları yaşandığı kaydedilmişti. Ancak M1 mimarisini düşününce pek de aynı sorunmuş gibi durmuyor. Daha fazla ve net bilgi için ise Apple tarafından gelecek olan resmi açıklamaları beklememiz gerekecek.
Forumdan Son Mesajlar
-
Qinyang Elegant Fishing Tackle R&D Co., Ltd
Yazan: lyy150a, 19 saat önce
-
Yazan: market2020, 1 gün önce
-
-
-
6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: fuguler, 3 gün önce
LG, iPhone için olan LCD üretimini durdurdu!
Honor V40, kutusundan Google servisleriyle çıkabilir!
LG, şimdi de mobil birimini kapatmayı düşünüyor!
Netflix ‘Karışık Oynatma’ özelliğini tüm kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor
Instagram CEO’sundan şaşırtan itiraf: TikTok bizden daha iyi
1000 TL altı akıllı saat! | Realme Watch S incelemesi
WhatsApp’a Geri Dönüş | WhatsApp olmadan yaşanır mı? #Gün5
iPhone SE Kullanıcı Deneyimi (Emin Muslu)
Mi 10T Pro ile Efsane Fotoğraflar Nasıl Çekilir?
DÜNYANIN İLK KATLANABİLİR EKRANLI BİLGİSAYARI! | Lenovo ThinkPad X1 Fold
1000 TL altı akıllı saat! | Realme Watch S incelemesi
WhatsApp’a Geri Dönüş | WhatsApp olmadan yaşanır mı? #Gün5
iPhone SE Kullanıcı Deneyimi (Emin Muslu)
Mi 10T Pro ile Efsane Fotoğraflar Nasıl Çekilir?
DÜNYANIN İLK KATLANABİLİR EKRANLI BİLGİSAYARI! | Lenovo ThinkPad X1 Fold
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.