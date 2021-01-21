LG, iPhone için olan LCD üretimini durdurdu!

Yeni bir rapora göre, uzun süredir Apple tedarikçisi olan LG artık iPhone SE için LCD tedarik etmeyecek, ancak yine de iPhone 12 serisi için OLED panel üretmeye devam edecek.

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LG artık iPhone için LCD üretmeyecek

LG, önemli ekran üreticilerinden bir tanesi ve iPhone 12’de kullanılan OLED panellerin küçük bir bölümünün de tedarikçisi. Çarşamba sabahı yayınlanan yeni bir rapora göre, şirket artık iPhone SE için LCD yapmayacak ve bunun yerine LCD üretimini durdurduğu fabrikaları araç içi ekran üretmek için kullanacak.

Birçok kaynağa göre de iPhone’lar için LCD üretmek artık kârlı bir iş değil. Sonuç olarak, LG’nin 2020’nin üçüncü çeyreğinde iPhone için LCD ekran üretimini durdurduğu bildirilmişti. Dördüncü çeyreğin sonunda da LG tüm akıllı telefonlar için LCD üretimini durdurdu.

Apple, 2020 sonbaharında tüm iPhone serisini OLED‘e taşıdı ve iPhone SE‘yi o yıl LCD ile piyasaya sürülen tek yeni iPhone yaptı.

Apple, ekranları için birden fazla tedarikçi kullanıyor. Bunlardan en önemlisi olan Samsung, Apple’ın OLED ekranlarının çoğunu üretiyor, gerisini ise LG yapıyor. Şirket geçmişte üçüncü bir ekran üreticisi olan BOE’yi de kullanmayı denedi. Fakat tedarik zincirinden gelen raporlara göre BOE, Apple’ın beklediği OLED kalitesini karşılayamadı.

Çarşamba günü yayınlanan rapor, Apple’ın bundan sonra LCD paneller için Sharp ve JDI’a güveneceğini söylüyor.

Apple’ın ProMotion için “LTPO” ekranlara sahip bir sonraki iPhone’u 2021’de piyasaya sürmesi bekleniyor. LG’nin bu ekranları üretip üretmeyeceği veya Samsung ve BOE’nin “iPhone 13” ekranlarının tek tedarikçisi olup olmayacağı hala gizemini koruyor.