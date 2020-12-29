Genel
LG InstaView buzdolapları sesli komut ile açılıyor
LG, ses tanıma özellikli yeni InstaView buzdolaplarını gelecek ay sanal olarak gerçekleştirilecek CES 2021‘de görücüye çıkaracak.
LG’nin geliştirilmiş özelliklere ve tasarım yeniliklerine sahip yeni InstaView Door-in-Door buzdolapları, daha büyük bir cam panel ve dahili su dağıtıcısında ise gelişmiş hijyen için UVnano teknolojisi bulunuyor. InstaView, ses tanıma özelliği ile ‘mutfakta eller serbest’ kullanım rahatlığını yepyeni bir düzeye taşıyor.
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LG InstaView üzerinde bulunan şeffaf cam panele iki kere tıklandığında buzdolabının içi aydınlanıyor. Bu yılki modelde, InstaView penceresi önceki modellere göre yüzde 23 daha büyük olduğu için içeride ne olduğunu görmek her zamankinden daha kolay hale geliyor. Door-in-Door özelliği ise sık kullanılan ürünleri el altında tutmak için uygun bir alan sağlayarak içerideki soğuk hava kaybını azaltıyor.
LG’nin interaktif ses teknolojisi aynı zamanda, buzdolabına günün ajandasını sormayı veya buz ve su sebillerinin durumunu kontrol etmeyi mümkün kılıyor.
Yeni InstaView buzdolapları artık zahmetsiz ve etkili bir şekilde, hijyenik ve mikroplardan arındırılmış bir su kaynağı sağlamak için ışığın gücünü kullanan LG’nin UVnano teknolojisini içeriyor. UVnano teknolojisi, buzdolabının su kaynağı musluğundaki bakterileri yüzde 99,99’a kadar gidermek için saatte bir çalışıyor.
2021 LG InstaView buzdolabı serisi, 11 Ocak‘tan itibaren CES 2021‘de LG’nin sanal fuar standında sergilenecek. 2021 LG InstaView buzdolabı serisinin Türkiye’de satışa çıkacağı tarih henüz netlik kazanmadı.
Genel
2021 MTV ücretleri belli oldu
2021 yılı MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) tutarı da belli oldu. Yeni yılda Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde artış yüzde 9.11 olacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı 2021 için yüzde 9,11 olarak tespit edildi. Bu oran, 2020 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacak.
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2021 Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) genel tebliğ ekinde yer alan listeye göre gelecek yıl en düşük motorlu taşıt vergisi 109 TL, en yüksek motorlu taşıt vergisi ise 50 bin 107 TL olacak.
Hacmi 1301 ile 1600 cm3 arasında olan araçlar için ise en düşük vergi 216 lira, en yüksek ise 2 bin 197 lira olacak. 1601 ile 1800 cm3 hacmi olan araçlarda vergi 387 lira ile 3 bin 881 lira arasında değişecek.
Öte yandan engelli vatandaşların alabilecekleri araçlarda fiyat üst sınırı da yüzde 9.11 oranında artarak 303 bin 200 TL’den, 330 bin 800 TL’ye yükseldi.
2021 yılında motor hacmine ve araç yaşına bağlı olarak ödenecek MTV miktarını aşağıdaki tablodan kontrol edebilirsiniz.
2021 MTV ödemelerinin ilk taksiti ocak ayında, ikinci taksiti ise temmuz ayında yapılacak. MTV ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden 02:00 ile 22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığı ile yapılabiliyor.
MTV ödemeleri alternatif olarak anlaşmalı bankaların İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılığından yapılabilmektedir. Ayrıca PTT ve Vergi dairesinden de ödeme yapılabiliyor.
Son olarak Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden geçmiş dönem borçları da sorgulanabiliyor.
Akıllı Telefonlar
Motorola Nio, 8GB RAM, Snapdragon 865 ile Geekbench’te görüldü
Motorola’nın amiral gemisi telefonu olacağı düşünülen Motorola Nio cihazı hakkındaki bazı bilgiler Xda ve diğer kaynaklar tarafından ortaya çıkarılmıştı. TechnikNews tarafından gelen bir haber de akıllı telefonun sahip olacağı bazı özellikleri göstermiş, muhtemel XT2125 model numarasını belirtmişti.
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Bugün ise tanındık cihaz test platformu Geekbench üzerinden XT2125-4 model numaralı Motorola Nio telefonu görüntülendi. Testin ortaya çıkardığı üzere cihazın özellikleri hakkında artık bazı şeyler biraz daha netleşmiş oldu.
Geekbench listesinde görüleceği üzere Motorola Nio, Snapdragon 865 (5G) SoC yonga setinden gücünü alıyor. İşlemcinin frekansı ise 1.80Ghz olarak karşımıza çıkıyor. Akıllı telefon hafıza alanında da geride kalmıyor. 8GB RAM ile önemli bir hafıza kapasitesi sunan telefon, işletim sistemi alanında ise Android 11 ile geliyor.
Motorola Nio’nun Geekbench platformundan aldığı nota göz atacak olursak; tek çekirdek skorunu 958 puan olarak görebiliyoruz. Çoklu çekirdek testinde ise akıllı telefonun 2969 puan aldığı görülüyor.
Bu listeleme bizlere aslında birkaç şeyi anlatıyor. Cihazın özelliklerini daha net bir şekilde görebilirken, sahip olduğu güç hakkında da daha net bir fikre sahip olabiliyoruz. Onun dışında ise yine bu listede görülmesi, akıllı telefon için piyasaya çıkma tarihinin oldukça yakın olduğunu da bizlere anlatıyor. Dolayısıyla yakın bir zamanda firmadan bu konuda resmi bir açıklama görebiliriz.
Dizi/Film/Kitap
Exxen dizisi Şeref Bey’in ilk fragmanı yayınlandı
Yeni dijital içerik platformu Exxen, en önemli projelerinden biri olan ve merakla beklenen Şeref Bey dizisinin ilk fragmanını yayınladı. Usta oyuncu Haluk Bilginer‘in başrolünde rol aldığı Şeref Bey dizisi, hem konusu hem de oyuncularıyla adından söz ettirecek gibi duruyor.
Exxen platformu üzerinde yayın hayatına başlayacak olan Şeref Bey dizisinin ne zaman yayınlanacağı merak konusu olmuştu. Başarılı oyuncu kadrosuyla yakında dijital platformda yerini alacak olan Şeref Bey dizisinin konusu ve yayın tarihi netlik kazandı.
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Acun Ilıcalı‘nın kurduğu, yerli Netflix olarak nitelendirilen Exxen, yeni yıl ile birlikte yayın hayatına başlayacak. Dijital platform; bünyesinde diziler, belgeseller, reality show’lar ve çocuk projeleri gibi birçok farklı içeriği barındırıyor.
Bugün, Exxen’in çıkış projelerinden Şeref Bey’in ilk fragmanı YouTube üzerinden yayınlandı. İlk posteri ve tam kadro oyuncu listesi geçtiğimiz günlerde paylaşılan dizi, 1 Ocak’ta Exxen’in yayın hayatına başlaması ile birlikte erişime açılacak.
Exxen dizisi Şeref Bey’in Oyuncu Kadrosu
Söz konusu dizide, Haluk Bilginer‘in yanı sıra; Songül Öden, Şükran Ovalı, Ertan Saban, Ecem Uzun, Ahmet Rıfat Sungar, Serhat Kılıç ve Devrim Yakut yer alıyor.
10 bölümlük bir kara mizah türünde olan dizide, henüz 20 yaşındayken Arnavutluk’tan Türkiye’ye gelen ve hayatı kaosa dönen bir adamın hikâyesi anlatılıyor. Yönetmen koltuğunda Onur Ünlü’nün oturacağı dizinin senaristliğini ise Yusuf Reha Alp yapıyor. Ayrıca dizinin yapımcılığını Most Productions üstleniyor.
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