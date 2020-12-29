LG InstaView buzdolapları sesli komut ile açılıyor

LG, ses tanıma özellikli yeni InstaView buzdolaplarını gelecek ay sanal olarak gerçekleştirilecek CES 2021‘de görücüye çıkaracak.

LG’nin geliştirilmiş özelliklere ve tasarım yeniliklerine sahip yeni InstaView Door-in-Door buzdolapları, daha büyük bir cam panel ve dahili su dağıtıcısında ise gelişmiş hijyen için UVnano teknolojisi bulunuyor. InstaView, ses tanıma özelliği ile ‘mutfakta eller serbest’ kullanım rahatlığını yepyeni bir düzeye taşıyor.

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LG InstaView üzerinde bulunan şeffaf cam panele iki kere tıklandığında buzdolabının içi aydınlanıyor. Bu yılki modelde, InstaView penceresi önceki modellere göre yüzde 23 daha büyük olduğu için içeride ne olduğunu görmek her zamankinden daha kolay hale geliyor. Door-in-Door özelliği ise sık kullanılan ürünleri el altında tutmak için uygun bir alan sağlayarak içerideki soğuk hava kaybını azaltıyor.

LG’nin interaktif ses teknolojisi aynı zamanda, buzdolabına günün ajandasını sormayı veya buz ve su sebillerinin durumunu kontrol etmeyi mümkün kılıyor.

Yeni InstaView buzdolapları artık zahmetsiz ve etkili bir şekilde, hijyenik ve mikroplardan arındırılmış bir su kaynağı sağlamak için ışığın gücünü kullanan LG’nin UVnano teknolojisini içeriyor. UVnano teknolojisi, buzdolabının su kaynağı musluğundaki bakterileri yüzde 99,99’a kadar gidermek için saatte bir çalışıyor.

2021 LG InstaView buzdolabı serisi, 11 Ocak‘tan itibaren CES 2021‘de LG’nin sanal fuar standında sergilenecek. 2021 LG InstaView buzdolabı serisinin Türkiye’de satışa çıkacağı tarih henüz netlik kazanmadı.