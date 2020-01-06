Akıllı Telefonlar
LG G9 ThinQ görüntüleri ortaya çıktı: Dört kamera ve çentikli ekran!
LG G9 ThinQ görselleri ortaya çıkmaya başlandı. Cihazla ilgili ilk gelen görseller, dört kamera ve çentikli dizayn dikkat çekiyor.
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Samsung Galaxy S20, Huawei P40 Pro ve iPhone 12 modellerini yakın zamanda görselleri ortaya çıkmaya başlamıştı. LG, yeni modeli üzerinde çok çalışıyor. Nelerin döndüğünü bize aktaran Twitter iddiacısı Steve Hemmerstoffer’a teşekkür ederiz.
LG G9 ThinQ, etkileyici kamera dizaynıyla gelecek!
LG, bir süredir telefon sektöründe geri planda durmayı tercih ediyor. LG G8X ThinQ’nin ekran oranın daha genişletmiş, kenarlarından uzatılmış ve küçük bir çentikle detayların tamamlandığını görüyoruz.
Firmanın, Samsung ve Huawei’nin dişli rakibi olmaya çalıştığını yaptıkları atılımlarla görmeye başladık. Ekran kasa oranın önceki modelde 6.4 inç olarak belirlenmişti. Bu modelle ise 6.8 inçe boyutlar çıkarılmış.
Hemmerstoffer, akıllı telefonda kullanılacak panelle ilgili daha fazla detay vermedi. Marka, bilindiği üzere televizyon ve akıllı telefon teknolojileri için özel paneller üretiyor. Kendi cihazlarında kullandıkları donanımlar da bu doğrultuda kalite oluyordu.
Kulaklık girişi yerli yerinde duruyor!
Ortaya çıkan görsellerde, göründüğü üzere kulaklık çıkışı cihazın alt tarafında konumlandırılmış. Birçok akıllı telefon üreticisi, cihazlarının kasa kalınlığında incelmeye gittikleri için kulaklık girişini kullanmak istemiyorlar. Keza, kullanıcılarına da kablosuz kulaklıklar öneriyorlar. SIM kart girişi ve microSD slotları ise diğer telefonlara benzer şekilde cihazın üst tarafında bulunuyor.
G8 ThinQ‘de “Sound-On-Display Technology” adı verilen, ekranın sesi titreştirerek kulağa ilettiği yeni bir teknoloji kullanılmıştı. Aynı şekilde, bu stratejinin devam ettirileceğini düşünüyoruz.
Temel bilgilere ilişkin diğer bir detay ise, Qualcoom’un yeni nesil amiral gemilerinde kullanacağı Snapdragon 865 işlemci ve standart modelde karşımıza çıkacak 6/128GB dahili depolama seçeneği olacak. Ayrıca, batarya tarafında ise minimum 4.000 mAh kapasiteye sahip hızlı şarj teknolojisini destekleyen bir cihaz olması bekleniyor.
LG G9 ThinQ ne zaman piyasaya çıkacak?
LG G9 ThinQ, muhtemelen şubat ayının sonlarına doğru, Barcelona’da düzenlenen MWC (Mobile Dünya Kongresi) fuarında açıklanacak. Fakat, LG tipik olarak sevkiyat süresinde yavaşlığıyla bilinir. Bu yüzdendir ki ürünlerin piyasaya çıkışı, tüm süreçlerle birlikte mart ayını bulacaktır.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi kameralardaki açık, görüntülerinizi başkalarına gösteriyor!
Xiaomi’nin Google uygulamalarıyla bağlantılı olan IP kameralarında çok büyük bir güvenlik zafiyeti keşfedildi. Açıktan dolayı birçok kişinin görüntüleri kendi kameralarına ait olmayan görüntüleri gördüler.
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Indepent’in haberine göre Google hesaplarına bağlı Xiaomi marka kameraların, başkalarına ait evlerin içinden görüntüler izlediklerini belirtiyor. Bir kullanıcı, başka kişilerin kameralarıyla çekilmiş ve içlerinde uyuyan insanlar, oyuncaklarla oynayan çocuklar, hatta beşiğinde uyumakta olan bir bebeğin de olduğu video görüntüerini paylaştı.
Sorun Reddit üzerinden fark edildi. Bir reddit kullanıcısının paylaşımı sayesinde durum hemen anlaşıldı. Söz konusu paylaşım sosyal medya sitesinde 1 Ocak tarihinde paylaşıldı. Durumu kabullenen Google, bu durumdan sadece Xiaomi marka kameraların etkilendiğini belirtti.
Xiaomi, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken Google sorunun çözümü üzerine çalıştıklarını ve çok yakın zamanda problemi çözeceklerini belirtti. Durum çözülene kadar, akıllı kameralara sunulan Google Nest desteği de kaldırıldı.
Firmanın başına gelen ilk sıkıntı bu değil. Teknoloji devi geçen yıl şubat ayında yaptığı açıklamada, bazı cihazların bilgisayar korsanlarının kontrolüne geçmiş olabileceği endişesiyle Nest kamera sahiplerine şifrelerini sıfırlamaları çağrısında bulunmuştu.
Xiaomi marka IP kamera kullanan bir aile, bu durumdan muzdarip olarak internet korsanları tarafından ağır ırkçılık ifadeleri içeren bir konuşmayı kameralarının hoparlör sistemleri üzerinden duymak zorunda kalmışlardı.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S10 Lite ve Note 10 Lite modelleri tanıtıldı!
Uzun bir sızıntı maratonunun ardından Samsung bugün, Galaxy S10 Lite ve Note 10 Lite modellerini tanıttı. Cihazların her ikisi de 6.7″ FullHD+ Super AMOLED ekran ve 25W hızlı şarj desteğine sahip 4.500 mAh batarya ile geliyor.
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Galaxy S10 Lite, 7nm üretim teknolojisi ile güçlendirilen Snapdragon 855 yonga seti ile gelirken, Note 10 Lite modelinde Exynos 8895 tercih edilmiş. Modeller 128GB depolama ve 6 GB / 8 GB olmak üzere iki farklı bellek miktarıyla satışa sunulacak.
Galaxy Note 10 Lite
S Pen ve ön kısmında, ekran deliğine gömülü 32 MP bir selfie kamerası ile duyurulan cihaz, arka kamera kurulumunda ise 12 megapiksel F/1.7 + 12 megapiksel F/2.2 ultra geniş açı + 12 megapiksel F/2.4 telefoto (2x zoom) olmak üzere üç kamera barındırıyor. Telefonun kutusundan Android 10 ve One UI 2 ile çıkması bekleniyor. Model atmosfer parıltısı, atmosfer siyahı ve atmosfer kırmızısı olmak üzere üç farklı renk çeşidiyle sunulacak. Fiyat konusunda ise 649 euro gibi bir fiyatla raflarda yerini alacak.
Galaxy S10 Lite
Diğer model gibi ön kısmında ekran deliğine yerleştirilmiş 32 MP bir selfie kamerası ile tanıtılan model, arka kısımda 48 megapiksel F/2.0 ana + 12 megapiksel F/2.2 ultra geniş açı + 5 megapiksel F/2.4 makro olmak üzere üçlü kamera kurulumuyla gelecek. Ek olarak modelin fiyatının 559 euro dolaylarında olacağı da aktarıldı.
Genel bilgiye göre her iki akıllı telefon da 2020 yılının ilk çeyreğinin sonlarına doğru satışa sunulacak.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10 serisinin tanıtım tarihi belli oldu!
Redmi K30 modelinin 5G sürümünü duyurmaya hazırlanan Xiaomi, bir yandan da amiral gemisi modeli Mi 10 için hazırlıklarını sürdürüyor. Merakla beklenen Xiaomi Mi 10 serisinin ne zaman duyurulacağı sonunda netlik kazandı!
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Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro kısa süre sonra duyurulacak
Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan bir iddia, yeni Mi modelinin Şubat ayı içerisinde yapılacak etkinlik ile tanıtılacağını belirtiyordu. Markaya ait yakın tarihli bir rapora göre ise Xiaomi Mi 10’un yılın ilk çeyreğinde resmi olarak duyurulacağı kesinlik kazandı. Ayrıca bu etkinlikte Mi 10 Pro adlı bir model daha tanıtılacak. Hatırlanacağı üzere Xiaomi, geçtiğimiz yıl Mi 9 ve Mi 9 Pro modellerini farklı tarihlerde piyasaya sürmüştü. Anlaşılan o ki marka, Mi 10 serisi için eş zamanlı bir piyasaya çıkış stratejisi planlıyor.
Xiaomi Mi 10 serisi için gelen son bilgiler, modelin batarya kapasitesini ortaya çıkarmıştı. Buna göre Mi 10’da 4.500 mAh ile 4.800 mAh arası bir batarya yer alacak. Pro versiyonunda ise 5.000 mAh kapasiteli batarya görmek sürpriz olmayacaktır. Öte yandan Aralık başında düzenlenen Qualcomm Snapdragon etkinliğinde Mi 10 modelinin Qualcomm Snapdragon 865 işlemcisine sahip olacağı belirtilmişti. Bu işlemciyi kullanacak olan ilk telefonun Xiaomi’nin yeni amiral gemisi olduğunu da belirtelim.
Diğer iddialara göre Mi 10 ve Mi 10 Pro, fiyat/performans dengesini korumaya devam edecek. Temel modelin 500 dolar bandında olacağı tahmin edilirken, 5G destekli versiyon için 550 dolarlık bir fiyat etiketinin olabileceği söyleniyor.