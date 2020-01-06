LG G9 ThinQ görüntüleri ortaya çıktı: Dört kamera ve çentikli ekran!

LG G9 ThinQ görselleri ortaya çıkmaya başlandı. Cihazla ilgili ilk gelen görseller, dört kamera ve çentikli dizayn dikkat çekiyor.

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Samsung Galaxy S20, Huawei P40 Pro ve iPhone 12 modellerini yakın zamanda görselleri ortaya çıkmaya başlamıştı. LG, yeni modeli üzerinde çok çalışıyor. Nelerin döndüğünü bize aktaran Twitter iddiacısı Steve Hemmerstoffer’a teşekkür ederiz.

LG G9 ThinQ, etkileyici kamera dizaynıyla gelecek!

LG, bir süredir telefon sektöründe geri planda durmayı tercih ediyor. LG G8X ThinQ’nin ekran oranın daha genişletmiş, kenarlarından uzatılmış ve küçük bir çentikle detayların tamamlandığını görüyoruz.

Firmanın, Samsung ve Huawei’nin dişli rakibi olmaya çalıştığını yaptıkları atılımlarla görmeye başladık. Ekran kasa oranın önceki modelde 6.4 inç olarak belirlenmişti. Bu modelle ise 6.8 inçe boyutlar çıkarılmış.

Hemmerstoffer, akıllı telefonda kullanılacak panelle ilgili daha fazla detay vermedi. Marka, bilindiği üzere televizyon ve akıllı telefon teknolojileri için özel paneller üretiyor. Kendi cihazlarında kullandıkları donanımlar da bu doğrultuda kalite oluyordu.

Kulaklık girişi yerli yerinde duruyor!

Ortaya çıkan görsellerde, göründüğü üzere kulaklık çıkışı cihazın alt tarafında konumlandırılmış. Birçok akıllı telefon üreticisi, cihazlarının kasa kalınlığında incelmeye gittikleri için kulaklık girişini kullanmak istemiyorlar. Keza, kullanıcılarına da kablosuz kulaklıklar öneriyorlar. SIM kart girişi ve microSD slotları ise diğer telefonlara benzer şekilde cihazın üst tarafında bulunuyor.

G8 ThinQ‘de “Sound-On-Display Technology” adı verilen, ekranın sesi titreştirerek kulağa ilettiği yeni bir teknoloji kullanılmıştı. Aynı şekilde, bu stratejinin devam ettirileceğini düşünüyoruz.

Temel bilgilere ilişkin diğer bir detay ise, Qualcoom’un yeni nesil amiral gemilerinde kullanacağı Snapdragon 865 işlemci ve standart modelde karşımıza çıkacak 6/128GB dahili depolama seçeneği olacak. Ayrıca, batarya tarafında ise minimum 4.000 mAh kapasiteye sahip hızlı şarj teknolojisini destekleyen bir cihaz olması bekleniyor.

LG G9 ThinQ ne zaman piyasaya çıkacak?

LG G9 ThinQ, muhtemelen şubat ayının sonlarına doğru, Barcelona’da düzenlenen MWC (Mobile Dünya Kongresi) fuarında açıklanacak. Fakat, LG tipik olarak sevkiyat süresinde yavaşlığıyla bilinir. Bu yüzdendir ki ürünlerin piyasaya çıkışı, tüm süreçlerle birlikte mart ayını bulacaktır.