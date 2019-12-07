Kurutma makinesi ihtiyaç mıdır? LG’nin en gelişmiş kurutma makinesi! (VIDEO)

Bu videomuzda, hem kurutma makineleriyle ilgili düşüncelerimizi hem de LG’nin en yeni modellerinden biri olan LG RC90U2EV2W modelinin özelliklerine yakından bakıyoruz.

Kurutma makinesinin avantajları neler?

Tabii ki kurutma makinelerinin en temel avantajı, çamaşır asma derdinden kurtarıyor olması. Birçoğumuz için özellikle kış aylarında çamaşır asma oldukça dert olabiliyor. Çünkü havalar kötüyken çamaşırlarımızı dışarı asamıyoruz ve ev içerisinde de uzun süre kurumama ve rutubet gibi problemlerle karşılaşıyoruz. Kurutma makinesi ise hem zamandan hem de bu dertlerden kurtarıyor. Ayrıca ertesi gün giymek istediğiniz bir gömlek kirli olsa bile, yıkadıktan hemen sonra kurutma makinesi kullanarak gömleğinizi hazır hale getirebiliyorsunuz.

Evcil hayvanı olanlar için de kurutma makinelerinin bir avantajı bulunuyor. Bu da, kıyafetlerinizde toplanan tüylerin kurutma işlemi sırasında toplanması ve ürünün filtresinde depolanması. Bu sayede çok fazla tüy döken bir evcil hayvanınız varsa, tüy sorununu çözmüş oluyorsunuz. Son olarak kurutma makineleri, ütü derdini de hafifletiyor. Çünkü t-shirt gibi pek çok kıyafet, makineden ütü istemeyecek şekilde çıkıyor.

Kurutma makineleri ile ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar

Satın alma kararı vermeden önce, seçtiğiniz ürünün enerji tasarrufuna mutlaka dikkat edin. Zira Türkiye’de elektrik son dönemde önemli derecede pahalandı. Eğer tasarrufu iyi bir ürün almazsanız, aylık 50-60 TL’ye kadar faturalarınızın arttığını görebilirsiniz. Bizim bu videoda incelediğimiz model LG RC90U2EV2W bu konuda A+++ -%10 standartıyla oldukça başarılı. Bu sertifika, ürününün A+++ standartına sahip ürünlerden bile %10 oranında daha az elektrik harcadığını ifade ediyor.

Seçtiğin modelin yeni ve gelişmiş olması, kıyafetlerinizin zarar görme ihtimalini kaldıracaktır. Ancak yine de her zaman kıyafetleriniz üzerinde yer alan bilgilendirme kağıdına bakmayı ve kurutma makinesi uygunluğunun olup olmadığını kontrol etmeyi unutmayın.

LG RC90U2EV2W özellikleri

Bu modelin en önemli özellikleri Dual Interverter Heat Pump ‘a sahip olması. Yani geleneksel birçok modelin aksine bu modelde çift ısı pompası yer alıyor ve bu sayede şimdiye kadar sunulan en kısa kurutma süresini veya en yüksek enerji verimliliğini sağlar. Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu ürün A+++ -%10 standartında. Üründe ayrıca filtre de iki adet yer alıyor. Bu sayede tiftikleri çamaşırlardan ayırarak, kurutucunun yüksek kurutma performansını korumasını sağlar. Üründe yer alan kurutma sensörü iseç amaşırlardaki nemi tespit ediyor ve kurutma süresini otomatik olarak ayarlıyor.

Tasarımsal olarak oldukça modern bir görünüme sahip LG RC90U2EV2W modelinde, çift taraflı bir kapak yapısı bulunuyor. Bu sayede kapağın hangi yöne doğru açılacağını evinizin durumuna göre belirleyebiliyorsunuz.

Kurutma makinelerinin genellikle kullanıcılara dert olan temizliği de, bu modelde çözülmüş. Zira üründe yer alan otomatik kurutma kondenseri, hem yüksek kurutma performansını korumak için uygun hava akışı sunuyor hem de .temizlik gerektirmiyor. Son olarak modelde yer alan SmartThinQ özelliğinden de söz etmemiz gerek. Zira bu sayede ek programlar makineye entegre edilebiliyor ve akıllı telefon üzerinden nerede olursanız olun kurutma makinesini kullanabiliyorsunuz.