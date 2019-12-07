Genel
Kurutma makinesi ihtiyaç mıdır? LG’nin en gelişmiş kurutma makinesi! (VIDEO)
Bu videomuzda, hem kurutma makineleriyle ilgili düşüncelerimizi hem de LG’nin en yeni modellerinden biri olan LG RC90U2EV2W modelinin özelliklerine yakından bakıyoruz.
Kurutma makinesinin avantajları neler?
Tabii ki kurutma makinelerinin en temel avantajı, çamaşır asma derdinden kurtarıyor olması. Birçoğumuz için özellikle kış aylarında çamaşır asma oldukça dert olabiliyor. Çünkü havalar kötüyken çamaşırlarımızı dışarı asamıyoruz ve ev içerisinde de uzun süre kurumama ve rutubet gibi problemlerle karşılaşıyoruz. Kurutma makinesi ise hem zamandan hem de bu dertlerden kurtarıyor. Ayrıca ertesi gün giymek istediğiniz bir gömlek kirli olsa bile, yıkadıktan hemen sonra kurutma makinesi kullanarak gömleğinizi hazır hale getirebiliyorsunuz.
Evcil hayvanı olanlar için de kurutma makinelerinin bir avantajı bulunuyor. Bu da, kıyafetlerinizde toplanan tüylerin kurutma işlemi sırasında toplanması ve ürünün filtresinde depolanması. Bu sayede çok fazla tüy döken bir evcil hayvanınız varsa, tüy sorununu çözmüş oluyorsunuz. Son olarak kurutma makineleri, ütü derdini de hafifletiyor. Çünkü t-shirt gibi pek çok kıyafet, makineden ütü istemeyecek şekilde çıkıyor.
Kurutma makineleri ile ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar
Satın alma kararı vermeden önce, seçtiğiniz ürünün enerji tasarrufuna mutlaka dikkat edin. Zira Türkiye’de elektrik son dönemde önemli derecede pahalandı. Eğer tasarrufu iyi bir ürün almazsanız, aylık 50-60 TL’ye kadar faturalarınızın arttığını görebilirsiniz. Bizim bu videoda incelediğimiz model LG RC90U2EV2W bu konuda A+++ -%10 standartıyla oldukça başarılı. Bu sertifika, ürününün A+++ standartına sahip ürünlerden bile %10 oranında daha az elektrik harcadığını ifade ediyor.
Seçtiğin modelin yeni ve gelişmiş olması, kıyafetlerinizin zarar görme ihtimalini kaldıracaktır. Ancak yine de her zaman kıyafetleriniz üzerinde yer alan bilgilendirme kağıdına bakmayı ve kurutma makinesi uygunluğunun olup olmadığını kontrol etmeyi unutmayın.
LG RC90U2EV2W özellikleri
Bu modelin en önemli özellikleri Dual Interverter Heat Pump ‘a sahip olması. Yani geleneksel birçok modelin aksine bu modelde çift ısı pompası yer alıyor ve bu sayede şimdiye kadar sunulan en kısa kurutma süresini veya en yüksek enerji verimliliğini sağlar. Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu ürün A+++ -%10 standartında. Üründe ayrıca filtre de iki adet yer alıyor. Bu sayede tiftikleri çamaşırlardan ayırarak, kurutucunun yüksek kurutma performansını korumasını sağlar. Üründe yer alan kurutma sensörü iseç amaşırlardaki nemi tespit ediyor ve kurutma süresini otomatik olarak ayarlıyor.
Tasarımsal olarak oldukça modern bir görünüme sahip LG RC90U2EV2W modelinde, çift taraflı bir kapak yapısı bulunuyor. Bu sayede kapağın hangi yöne doğru açılacağını evinizin durumuna göre belirleyebiliyorsunuz.
Kurutma makinelerinin genellikle kullanıcılara dert olan temizliği de, bu modelde çözülmüş. Zira üründe yer alan otomatik kurutma kondenseri, hem yüksek kurutma performansını korumak için uygun hava akışı sunuyor hem de .temizlik gerektirmiyor. Son olarak modelde yer alan SmartThinQ özelliğinden de söz etmemiz gerek. Zira bu sayede ek programlar makineye entegre edilebiliyor ve akıllı telefon üzerinden nerede olursanız olun kurutma makinesini kullanabiliyorsunuz.
Akıllı Telefonlar
Huawei Band 4 Pro akıllı bileklik tanıtıldı!
Huawei, yapmış olduğu lansmanda 12 Aralık‘ta satışına başlaması planlanan yeni bilekliği Huawei Band 4 Pro modelini tanıttı.
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Band 4 Pro, temassız ödemeler için NFC desteği ve GPS yongası ile gelen akıllı bileklik, yakın bir zamanda satışa sunulacak. Standart bir tasarıma sahip olan bileklik, deriyi tahriş etmeyeceği söylenen materyalden üretilen kayışlara sahip.
Band 4 Pro, bünyesinde 240×120 piksel çözünürlüğünde ve 0,95 inç renkli bir AMOLED ekran barındırıyor. Bu ekranda saat ve kalan pil ömrü yanında atılan adım ile yakılan kalori miktarını gösterebiliyor. 11 farklı spor modu bulunan Band 4 Pro bunun yanı sıra 127 farklı spora da destek vererek detaylı bir aktivite takibi yapabiliyor. Şirket cihaza ekran özelleştirme konusunda önceden yüklenmiş 100 farklı özelleştirme seçeneğiyle birlikte gönderiyor.
Bunların yanı sıra Huawei Band 4 Pro, yeni akıllı bileklikte, uyku izleme teknolojisinin son versiyonu olan Huawei TruSleep 2.0 teknolojisini de barındırıyor. Bir spor bilekliği de olan Band 4 Pro, bu noktada kandaki oksijen doygunluk seviyesini ölçmek için kalp atış sensörüne sahip.
Huawei’in yeni akıllı bilekliği siyah, pembe ve kırmızı olmak üzere 3 farklı renk seçeneği ile geliyor. Türkiye’de de ilerleyen dönemde satılacağını düşünülen Band 4 Pro, 56 dolarlık bir satış fiyatı ile raflardaki yerini alması bekleniyor. Çin için ön siparişe açılmış durumda olan Band 4 Pro, 12 Aralık’tan itibaren erişilebilir olacak.
Genel
Star-Wars için hazırlanan Coca-Cola şişeleri tanıtıldı!
20 Aralık tarihinde çıkacak Star Wars: The Rise of Skywalker filmi için özel üretilen Coca-Cola şişeleri duyuruldu.
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The Rise of Skywalker, 20 Aralık’ta beyaz perdedeki yerini alacak. Film için pek çok firma, seriyle alakalı farklı ürünleri satışa sunuyor. Star Wars’un merakla beklenen yeni filmi için Coca-Cola da kollarını sıvadı. Özel yapım şişelerin etiketine dokunulduğu zaman Rey ve Kylo Ren, aydınlanan ışın kılıçlarıyla birlikte beliriyor.
Bunun etiket altına yerleştirilen özel ufak OLED panel ile sağlayan firma, gerçekten etkileyici bir çalışmaya imza atmış durumda. Inuru firmasının tasarladığı sisteme göre, etikete dokunulduğunda LED’lere elektrik akımı gönderen bir devre tamamlanıyor ve Star-Wars figürleri etikette beliriyor.
Özel etikette bulunan pil ile animasyonun en az 500 kez tekrarlandığı aktarılırken, üretimde nadir toprak elementlerinin kullanılmadı, bu açıdan da etiketin çevre dostu olduğu belirtiliyor.
Coca-Cola, Star-Wars için hazırladığı bu şişeleri Singapur’da satışa sunacak. Yapılan açıklamaya göre bu şişelerden sadece 8 bin adet hazırlanmış ve onlar da Singapur’da gerçekleşecek olan ‘Galactic Hunt’ etkinliği kapsamında yalnızca 8.000 şişeyi piyasaya sürecek.
The Rise of Skywalker filmi için daha birçok özel aksesuarın hazırlandığı ve satışa çıkarılacağı söylentiler arasında. İlk tepkilere bakılırsa bu tarz ürünler, Star-Wars serisinin yeni filmini bekleyen hayranlarını memnun etmiş gibi görünüyor.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 serisi ve “bağlantı portsuz” 2021 iPhone dedikoduları
iPhone 12 sızıntılarıyla dolu teknoloji dünyasının gündeminde olan Apple, bu sızıntıyla dikkatleri üzerine toplayacak gibi görünüyor. Apple ile ilgili isabetli tahminleriyle tanınan Ming-Chi Kuo tarafından yapılan bir açıklamaya göre 2021 yılında gelecek iPhone modellerinde hiç bir giriş portu bulunmayacak.
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Seneye çıkacak 5 modeller arasında iPhone SE2 ve iPhone 12 Plus’da bekleniyor
Apple genellikle, 2017 yılından itibaren her yıl, birbirinden çok da büyük farkı olmayan 3 model tanıtıyordu. Fakat bu haftanın başında çıkan dedikodulara göre tanıtılacak beşinci telefonun, iPhone SE2 modeli olması bekleniyor. Ming-Chi Kuo’nun son paylaştığı notlara göre beklenen modeller şu şekilde olacak:
- iPhone SE2:
Beklenenin çok üstünde satış adetlerine ulaşan orijinal iPhone SE, yeni jenerasyonunda iPhone 8 temelli bir model olacak. Tam ekran deneyimi sunması beklenen 4.7 inç boyutunda LCD ekran paneline, tekli arka kamera eşlik edecek. Ayrıca iPhone 11‘de kullanılan bazı donanımları da iPhone SE2 üzerinde görme ihtimalimiz oldukça yüksek. Fiyatı tam olarak kesinleşmemiş olsa da Mart ayında tanıtılacağı bekleniyor.
- iPhone 12 Pro:
Adından da anlaşılacağı üzere, iPhone 11 Pro yerine gelecek olan modelin, 5G desteği olması bekleniyor. Ming-Chi Kuo‘nun tahminlerine göre 6.1 inçlik OLED ekran ile gelecek modelde, arkadaki üçlü kameraya ek olarak bir de ToF sensörü bulunacak.
- iPhone 12 Pro Max:
Normal iPhone 12 Pro ile aynı donanımla gelmesi beklenen model, şu anda iPhone 11 Pro Max modelinde kullanılan 6.5 inçlik OLED ekran yerine 6.7 inçlik bir OLED ekranla gelecek.
- iPhone 12 Plus/Max:
Bu modelin adı henüz tam olarak kesinleşmemiş olsa da, normal iPhone 11 modelinin yerine gelmesi bekleniyor. Kuo bu modelde, arkada tarafta ikili kamera kurulumuna devam edileceğini fakat OLED ekran ve 5G desteği gibi yenilikler olacağını beklediğini paylaştı.
- iPhone 12:
Ufak boyutlarda telefon bekleyen, hatır sayılır çoğunlukta bir kitleye hitap etmesi beklenen cihaz, 5.4 inçlik bir ekranda, iPhone 12 Plus/Max modelinden çok da farklı olmayan teknik özelliklerle gelecek.
Ayrıca Ming-Chi Kuo, iPhone 12 serisinin, iPhone 4 serisine benzer bir tasarım anlayışıyla şekilleneceğini ve Qualcomm’un Snapdragon X55 modemini de barındıracağını belirtti.
iPhone SE2 Plus ve bağlantı girişi olmayan iPhone Pro 2021’de gelebilir
Apple 2021’den itibaren, her yıl beş yeni model duyurma şeklinde bir planı devreye sokacak. Ming-Chi Kuo, Apple tarafından, 2021 başlarında, iPhone SE2 Plus olarak beklenen, tam ekran deneyimi sunacak bir model geleceğini söyledi.
Gelecek Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 12 modelinin, mevcut iPhone 11 Pro ön panel tasarımını benimsemesi beklenirken, iPhone SE2 Plus ise muhtemelen mevcut iPhone 11 modeline çok benzeyecek.
Face ID ve ekrana entegre Touch ID ile gelmesi beklenen cihazlar 5.5 inç veya 6.1 inçlik ekranla gelecek. Önceki iPhone‘lardan kalan tasarım detaylarında ise yan tarafta bulunan güç tuşu ve hatırı sayılır oranda küçülecek çentiği göreceğiz.
Ayrıca 2021 sonlarında gelmesi beklenen iPhone 13 serisinin en üstünde yer alacak olan iPhone 13 Pro modelinde“tam kablosuz deneyim” sunmak adına tüm bağlantı girişlerini kaldırması beklenen Apple, büyük bir kitle tarafından beklenen, USB-C girişli iPhone hayallerini de yıkacak gibi duruyor.