LG, daha ucuz 5G akıllı telefonlar üretmek istiyor!

LG‘nin bu yıl içinde uygun fiyatlı 5G akıllı telefonlar piyasaya sürmesi bekleniyor. Şirket, daha fazla pazara uygun fiyatlı telefonlar çıkarmak istiyor. Bunu da 2020 ikinci çeyrek raporunda detaylıca anlatıyor.

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LG, ikinci çeyrek mali raporunu nasıl değerlendirdi?

2020 yılının ikinci çeyreğine ilişkin mali rapor, LG’nin COVID-19 salgınından önemli ölçüde etkilendiğini gösteriyor. LG‘nin akıllı telefon satışları yıllık bazda %19 düşüş yaşadı. Ancak tedarik zincirleri aktif çalışmaya başlayıp önlemler gevşetilince ABD ve Avrupa gibi pazarlarda aylık %31 artış görüldü. LG Velvet‘in lansmanı da satışlardaki bu artışın sebepleri arasında yer alıyor. LG yöneticileri yaptıkları açıklamada, şirketin mobil iletişim bölümünün karlılığını artırmak ve mevcut pazarda rekabetçi olabilmek için çok çalıştıklarını belirttiler.

LG, ABD ve Çin gibi pazarlarda 100 ila 200 dolar arası fiyatlara 5G destekli telefonlar satmayı planlıyor. Buna ek olarak şirket, 5G akıllı cihazları daha büyük kitlelere ulaştırmak için çip üreticileri ve ODM’lerle görüşüyor. Bu da 5G destekli cihazların popülerleşmesini ve rekabeti destekleyecek. Şirket, yılın ikinci yarısında Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri gibi pazarlarda uygun fiyatlı telefonlarını sunabilir. Bu cihazların çıkış tarihi ve model numaraları ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor.

Günümüzde Huawei Enjoy Z 5G, en uygun fiyatlı 5G akıllı telefon olarak biliniyor. Bu da LG’nin 220€’dan daha ucuza 5G telefon çıkarabileceğini gösteriyor.