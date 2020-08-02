Akıllı Telefonlar
LG, daha ucuz 5G akıllı telefonlar üretmek istiyor!
LG‘nin bu yıl içinde uygun fiyatlı 5G akıllı telefonlar piyasaya sürmesi bekleniyor. Şirket, daha fazla pazara uygun fiyatlı telefonlar çıkarmak istiyor. Bunu da 2020 ikinci çeyrek raporunda detaylıca anlatıyor.
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LG, ikinci çeyrek mali raporunu nasıl değerlendirdi?
2020 yılının ikinci çeyreğine ilişkin mali rapor, LG’nin COVID-19 salgınından önemli ölçüde etkilendiğini gösteriyor. LG‘nin akıllı telefon satışları yıllık bazda %19 düşüş yaşadı. Ancak tedarik zincirleri aktif çalışmaya başlayıp önlemler gevşetilince ABD ve Avrupa gibi pazarlarda aylık %31 artış görüldü. LG Velvet‘in lansmanı da satışlardaki bu artışın sebepleri arasında yer alıyor. LG yöneticileri yaptıkları açıklamada, şirketin mobil iletişim bölümünün karlılığını artırmak ve mevcut pazarda rekabetçi olabilmek için çok çalıştıklarını belirttiler.
LG, ABD ve Çin gibi pazarlarda 100 ila 200 dolar arası fiyatlara 5G destekli telefonlar satmayı planlıyor. Buna ek olarak şirket, 5G akıllı cihazları daha büyük kitlelere ulaştırmak için çip üreticileri ve ODM’lerle görüşüyor. Bu da 5G destekli cihazların popülerleşmesini ve rekabeti destekleyecek. Şirket, yılın ikinci yarısında Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri gibi pazarlarda uygun fiyatlı telefonlarını sunabilir. Bu cihazların çıkış tarihi ve model numaraları ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor.
Günümüzde Huawei Enjoy Z 5G, en uygun fiyatlı 5G akıllı telefon olarak biliniyor. Bu da LG’nin 220€’dan daha ucuza 5G telefon çıkarabileceğini gösteriyor.
Akıllı Telefonlar
Nokia C3, Geekbench üzerinde görüntülendi!
Nokia C3, giriş seviye bir akıllı telefon olarak kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Cihazın Geekbench üzerinde test sonuçları görüntülendi.
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Giriş seviye Nokia C3, test sonuçları belli oldu!
Akıllı telefon piyasasında yerini sağlamlaştırmak ve daha fazla kullanıcıya ulaşmak isteyen Nokia, yeni cihazı C3 ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Giriş seviye özelliklere sahip olması beklenen akıllı telefonun, geçtiğimiz günlerde Geekbench üzerinde teste girdiği öğrenildi. Sonuçları da ortaya çıkan “Gamora Plus” kod adlı cihaz tekli çekirdek performansında 149 puan alırken, çoklu çekirdek performansında ise bizleri 820 puan ile karşılamakta. Öte yandan cihazın test sonuçları ile birlikte bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı.
Uygun fiyat ile piyasaya çıkacak olan cihaz 5.99 inçlik HD+ ekrana sahip olacak. 3 GB RAM, 32 GB depolama seçeneklerine sahip olacak olan cihazın TENAA sertifikalarında 3000 mAh batarya kapasitesi ile piyasaya çıkacak. İşlemci konusunda detaylı bir bilgiye sahip olunamazken, cihazın Android 10 işletim sistemi ile piyasaya çıkacağı öğrenildi. Tasarım detayları da öğrenilen cihaz, toplam iki kamera ile bizleri karşılıyor. Ön kamera 5 MP değerini alırken, arka tarafta da 8 MP‘lik bir kamera bizleri karşılıyor. Önümüzdeki hafta piyasaya çıkması beklenen cihaz hakkında herhangi bir fiyat bilgisi yer almıyor. Bakalım firma yeni uygun fiyatlı cihazı ile kullanıcı yelpazesini genişletmeyi başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Huawei Kirin 1020, A14 Bionic’ten daha büyük olacak!
Çinli üretim devi Huawei, şu anda Huawei Mate 40 serisi üzerinde çalışıyor. Bu akıllı telefonlar Huawei‘nin yaklaşmakta olan 5 nm yonga seti ile gelecek. Her şey planlandığı gibi giderse yeni 5 nm yonga seti, Eylül ayında kullanıcılarla buluşacak. Ayrıca Huawei Mate 40 serisi bu çipi kullanan ilk akıllı telefon serisi olacak. Söylentilere göre bu yeni çip, Huawei Kirin 1020 olarak adlandırılacak. Ancak henüz bu konuda resmi bir onay bulunmuyor.
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Huawei Kirin 1020 hakkında hangi teknik detaylar ortaya çıktı?
Huawei Kirin 1020 hakkında Weibo‘da yayınlanan bir rapora göre, yeni çipin maliyeti A14 Bionic ile Apple ARM CPU arasında konumlanacak. Bu demek oluyor ki Kirin 1020, A14 Bionic‘ten daha pahalı fakat Apple ARM CPU‘dan daha ucuza piyasaya çıkacak. Ayrıca Kirin 1020 boyut olarak da iki Apple yonga setinin arasında yer alacak. Bununla birlikte HiSilicon‘un Kirin çiplerinin maliyeti, şirketin ana odak noktası değil. Huawei, Kirin çiplerden büyük bir kâr elde etme amacı taşımıyor. Bu sebeple de Kirin çipler genellikle Qualcomm ve MediaTek çiplerden daha büyük oluyor.
Kirin 1020 kullanacak olması sebebiyle Huawei Mate 40 serisi 5 nm yonga seti kullanan ilk akıllı telefonlara sahip olacak. Apple ise geçtiğimiz günlerde iPhone 12 serisini erteleyeceğini açıklamıştı. Bu sebeple ilk 5 nm yonga seti kullanma ünvanını Huawei’ye kaptıracak. Huawei Mate 40 serisi ise herhangi bir erteleme yapılmadan zamanında çıkış yapacak.
Akıllı Telefonlar
Oppo, 125W hızlı şarj cihazını tanıttı!
Oppo, hızlı şarj söz konusu olduğunda önde gelen firmalardan biri. Nisan 2020 itibariyle Oppo’nun 2700 adet hızlı şarjla ilgili patenti bulunuyor. Şirket, 65W SuperVOOC hızlı şarj ile alanında liderliğini sürdürüyor. Oppo‘nun VOOC, SuperVOOC ve AirVOOC olmak üzere üç farklı hızlı şarj teknolojisi bulunuyor. Son zamanlarda ise açıkladığı 125W hızlı şarj teknolojisi ChinaJoy Fuarı’nda görüntülendi.
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Oppo, 125W hızlı şarj ile neler sunmayı planlıyor?
Şirketin yaptığı hesaplamalara göre yeni 125W’lık hızlı şarj cihazı 5 dakikada %41’e varan doluluk oranı sağlıyor. Bu hesaplamalar 4.000 mAh değerindeki bataryalar üzerinde test edilmiş. Açıklamaya göre 20 dakika içinde cihazlar tam şarj olabilecek. Ayrıca ekran kapalıyken ve bekleme modundayken cihazın sıcaklığı 40 derecenin altında kalacak. Oppo’nun 125W’lık hızlı şarj cihazı, PPS, PD ve QC protokolleriyle uyumlu ve VOOC ile SuperVOOC’u destekliyor. Şirketin yaptığı açıklama, bu cihazın her teknolojik aleti şarj etmek için kullanılabileceği yönünde oldu.
Oppo, kullanıcıların şarj protokolü hakkında endişelenmemesi gerektiğini söylüyor. Ayrıca şarjın hızlı ve güvenli olarak gerçekleşmesini sağlayan beş güvenlik seviyesi cihazda mevcut. Cihazın enerji dönüşüm verimliliği %98’e kadar ulaşıyor. Yeni teknoloji, güç yoğunluğunu korumak için daha yüksek şarj akımlarına odaklanacaktır. Cihazların hızlı şarj olmasının yanında sıcaklığın korunması da çok büyük önem taşıyor. Şirketin bu konuda da gerekli önlemleri aldığı belirtiliyor.