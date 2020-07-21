LG, çok hafif arttırılmış gerçeklik gözlüğünü 2021’de duyurabilir!

LG, gündelik kullanımda hayatımızın parçası olan gözlüklerden, ağırlık olarak çok da farklı olmayacak AR (Arttırılmış Gerçeklik) gözlüğünü 2021 yılında tanıtmayı planlıyor. Gözlük, son zamanlarda Apple’ın da sızıntıları çıkan yeni gözlüğüne güçlü rakip olabilir.

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Japonya merkezli operatör şirketi NTT DoCoMo ile geliştirme faaliyetlerini sürdüren LG, ortaklığın meyvesi olarak yepyeni bir gözlük çıkarmayı planlıyor. ETNews’in raporuna göre gözlüğün ağırlığı sadece, 79.38 gram olacak. Tipik gözlüklere nazaran (Ortalama bir gözlüğün ağırlığı 25 gram ile 51 gram arası değişebilir.) biraz daha ağır. Fakat piyasada bulunan çoğu AR (Arttırılmış Gerçeklik) ve VR (Sanal Gerçeklik) gözlüğüne göre hafif bir yapıda.

Yine Google’ın altında hizmet gösteren şirketlerden birinin ürünü olan Magic Leap One, 345 gramdan fazla bir ağırlığa sahipti. Sonuç olarak, geleneksel gözlüklerle kıyaslanamaz derecede hantal yapılarda ürünler görüyorduk. Şimdi ise LG’nin yeni dizaynıyla birlikte, saatler boyu takabileceğimiz konforlu bir cihaz tanıtılabilir.

LG NTT DoCoMo ile 5G iletişim ortaklığına gitmişti!

NTT DoCoMo daha öncesinde, 5G ve LTE teknolojileri geliştirmek amacıyla LG ile çalışmalarda bulunmuştu. Fakat herhangi bir açıklama yapmamıştı. Ortaya çıkan raporlar gösteriyor ki 2021 yılının içerisinde LG’nin yeni gözlüğü satışa çıkabilir.

Gözlükle ilgili henüz çok fazla bilgi açığa çıkmadı. İlerleyen zamanlarda yeni detaylar elbette gelecektir. Telefona bağlı olacağı veya ne denli bir yazılımla çalışacağı bile detaylanmış değil. Belli olan en belirgin detay iki firmanın arasındaki ortaklık.

Yakın dönemde Google ile iş birliğine giden North’un Focals adlı akıllı gözlüğü de yine benzer ağırlık değerlerini (72.57 gram) kullanıcılarına sunuyordu. Basit ve sade tasarımın yanı sıra sunmuş olduğu gelişmiş platform desteğiyle ilgi çekmeyi başarmıştı.

VR ve AR gözlükler hayatımızın parçası olabilir mi?

Akıllı gözlükler (VR ve AR), hayatımızın parçası haline gelmek için senelerdir gelişimini sürdürüyor. Hayatımızı kolaylaştırmak üzere yeni nesil araçlar ve yazılımsal geliştirmeler sunan ürünler artık sürekli yanımızda gezdirebileceğimiz ve kullanabileceğimiz tasarıma sahip olacak mı? Henüz bunu söylemek için çok erken. AR teknoloji sahası, dünyada hala genç ve gelişmesi gereken bir alan olarak görülüyor.