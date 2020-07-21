Arttırılmış Gerçeklik
LG, çok hafif arttırılmış gerçeklik gözlüğünü 2021’de duyurabilir!
LG, gündelik kullanımda hayatımızın parçası olan gözlüklerden, ağırlık olarak çok da farklı olmayacak AR (Arttırılmış Gerçeklik) gözlüğünü 2021 yılında tanıtmayı planlıyor. Gözlük, son zamanlarda Apple’ın da sızıntıları çıkan yeni gözlüğüne güçlü rakip olabilir.
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Japonya merkezli operatör şirketi NTT DoCoMo ile geliştirme faaliyetlerini sürdüren LG, ortaklığın meyvesi olarak yepyeni bir gözlük çıkarmayı planlıyor. ETNews’in raporuna göre gözlüğün ağırlığı sadece, 79.38 gram olacak. Tipik gözlüklere nazaran (Ortalama bir gözlüğün ağırlığı 25 gram ile 51 gram arası değişebilir.) biraz daha ağır. Fakat piyasada bulunan çoğu AR (Arttırılmış Gerçeklik) ve VR (Sanal Gerçeklik) gözlüğüne göre hafif bir yapıda.
Yine Google’ın altında hizmet gösteren şirketlerden birinin ürünü olan Magic Leap One, 345 gramdan fazla bir ağırlığa sahipti. Sonuç olarak, geleneksel gözlüklerle kıyaslanamaz derecede hantal yapılarda ürünler görüyorduk. Şimdi ise LG’nin yeni dizaynıyla birlikte, saatler boyu takabileceğimiz konforlu bir cihaz tanıtılabilir.
LG NTT DoCoMo ile 5G iletişim ortaklığına gitmişti!
NTT DoCoMo daha öncesinde, 5G ve LTE teknolojileri geliştirmek amacıyla LG ile çalışmalarda bulunmuştu. Fakat herhangi bir açıklama yapmamıştı. Ortaya çıkan raporlar gösteriyor ki 2021 yılının içerisinde LG’nin yeni gözlüğü satışa çıkabilir.
Gözlükle ilgili henüz çok fazla bilgi açığa çıkmadı. İlerleyen zamanlarda yeni detaylar elbette gelecektir. Telefona bağlı olacağı veya ne denli bir yazılımla çalışacağı bile detaylanmış değil. Belli olan en belirgin detay iki firmanın arasındaki ortaklık.
Yakın dönemde Google ile iş birliğine giden North’un Focals adlı akıllı gözlüğü de yine benzer ağırlık değerlerini (72.57 gram) kullanıcılarına sunuyordu. Basit ve sade tasarımın yanı sıra sunmuş olduğu gelişmiş platform desteğiyle ilgi çekmeyi başarmıştı.
VR ve AR gözlükler hayatımızın parçası olabilir mi?
Akıllı gözlükler (VR ve AR), hayatımızın parçası haline gelmek için senelerdir gelişimini sürdürüyor. Hayatımızı kolaylaştırmak üzere yeni nesil araçlar ve yazılımsal geliştirmeler sunan ürünler artık sürekli yanımızda gezdirebileceğimiz ve kullanabileceğimiz tasarıma sahip olacak mı? Henüz bunu söylemek için çok erken. AR teknoloji sahası, dünyada hala genç ve gelişmesi gereken bir alan olarak görülüyor.
Akıllı Telefonlar
OnePlus Nord, arttırılmış gerçeklik ile tanıtılan ilk telefon olacak
OnePlus, nihayet orta sınıfta tanıtacağı ilk model olacak olan Nord modeli için resmi lansman tarihini duyurdu. OnePlus tarafından yapılan açıklamaya göre cihaz, 21 Temmuz’da tanıtılacak. Fakat bu tanıtımı esas ilginç kılan detay ise, “arttırılmış gerçeklik” ile yapılacak olan ilk akıllı telefon lansmanı olacak olması.
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OnePlus Nord lansmanına katılacakları neler bekliyor
OnePlus Nord modelinin lansmanına katılacak olanları, arttırılmış gerçeklik ile desteklenen bir lansman tecrübesi bekliyor. Lansmana katılmak için ise, davetiye koduna ihtiyacınız var. Gerekli uygulamayı indirdikten sonra, bu davetiye kodu ile bir avatar belirleyerek ve kulaklıklarınızı takarak lansmana dahil olabiliyorsunuz. Ayrıca OnePlus, lansman öncesinde akıllı telefonunuzu tam şarj etmenizi ve stabil bir internet bağlantısına sahip olmanızı tavsiye ediyor.
Arttırılmış gerçekliğe sahip olacak olan OnePlus lansmanına katılmak isteyenler, bu link aracılığıyla uygulamayı indirip lansmana katılma girişiminde bulunabilirler. Önceleri sadece amiral gemisi modeller üreten OnePlus, bu lansman sonrası orta sınıf cihazlara da sahip olmuş olacak. Bakalım OnePlus, amiral gemisi segmentinde yakaladığı başarıyı, yeni orta sınıf cihazlarında da yakalamayı başarabilecek mi? Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Apple
Apple AR gözlükler tahminlere göre 2021 yılında çıkabilir!
Apple, arttırılmış gerçeklik ürünlerine yatırımı arttıracak gibi gözüküyor. İddialara göre firmanın Apple AR gözlüklerini 2021‘de çıkaracağı yönünde.
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2021 Mart-Haziran arası Apple AR gözlüklerinin çıkması hedefleniyor!
Arttırılmış gerçeklik ürünlerine yatırım yapmayı amaçlayan Apple, yeni gözlükleri Apple Glasses için geri sayıma başlamış olabilir. FrontPageTech isimli YouTube kanalının sahibi Jon Prosser, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile, Apple AR gözlüklerinin 2021 yılında çıkmasını beklediğini açıkladı. Bir adet prototip ile de tanışan Jon Prosser‘in, yakın zamanda gözlüklerin arayüzünde kullanılan Starboard ile alakalı bir video çekeceğini de belirtti. Gözlüklerin kullanışlı olduğunu belirten Jon Prosser, gözlüğün 2021 yılı Mart-Haziran ayları arasında çıkmasının beklendiğini de iletti. MacRumors isimli internet sitesinde yer alan 2022 haberlerine de karşı çıkan fenomen ismin, gözlükler için umutlu olduğu da dikkatlerden kaçmadı.
I can’t believe I’m going against Kuo on this one… but I believe he’s wrong.
Apple Glasses are aimed for March-June 2021.
Also.
I’ve seen them.
They’re sleek as hell. 👀
Will be showing you soon 🤫 https://t.co/0GaOYDA5N8
— Jon Prosser (@jon_prosser) May 15, 2020
Her ne kadar ortaya atılan iddialar güçlü olsa da, Apple her şeyi yoluna koymadan bu tarz bir atılıma girişmeyecektir. Zamanında Google‘ın başarısız olduğu bu denemeyi en iyi şekilde atlatmak istemeyen firma bazı kaynaklara göre de acele etmek istemeyebilir. AR konusunda da ciddiyetini koruyan firmanın, teknolojiyi baştan sona değiştirebilecek bu atılım için işini ince eleyip sık dokuduğunu belirtmek de yanlış olmaz. Bakalım tahminler ne yönde tutacak ve Apple AR gözlükleri bizlere sunulacak. Resmi kaynaklardan henüz açıklama gelmezken, Apple‘ın bilgilendirme yapıp yapmayacağı da merak konusu.
Arttırılmış Gerçeklik
Rokid, Covid-19 vakalarını tespit edebilen gözlüğü ABD’ye sunacak
Bugüne kadar Çin’de, Covid-19 salgınını kontrol altına altına almak için pek çok teknolojinin yardımına başvuruldu. Bu işte en başarılı cihazlardan biri de termal görüş kameraları idi. Çin’in Hangzhou kenti merkezli Rokid firması, T1 isimli termal kameralı gözlüklerini, Covid-19 salgınından dolayı sıkıntı yaşayan ABD’ye satmak için girişimlere başladı.
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Kim bu Rokid ve sattığı termal gözlükler, Covid 19 salgını karşısında ne işe yarıyor?
Rokid firması, esasen bir start-up girişimi olarak kurulmuş bir şirket. Rokid, özellikle Covid-19 salgını sonrası, salgın ile baş edebilmek için teknolojik cihazlar üretebilmeye odaklanmış durumda. Rokid’in T1 isimli termal gözlükleri de, kızılötesi sensörleri ile, 3 metreye kadar olan uzaklıklardan, 200 kadar kişinin vücut sıcaklığını 2 dakika içinde ölçerek; kullanıcısına, Covid-19 şüphelisi şahısları tespit etmekte yardımcı oluyor. Cihazda, işlemci olarak ise Qualcomm’a ait bir işlemci bulunuyor. 12 megapiksel kameraya sahip olan T1, arttırılmış gerçeklik, ses ile kontrol edilebilme, video kaydı ve fotoğraf çekimi gibi özellikler de barındırıyor.
Birçok alanda başarılı işler çıkarabilen T1, hastanele personelleri, güvenlik görevlileri vb. için kullanışlı bir cihaz olabilir. Rokid bu cihazlarla beraber, yüz tanıma sistemleri ve data yönetim sistemleri gibi yazılım destekleri de sunuyor. İlk hedef aldığı pazar A.B.D. sağlık sektörü ve yerel yönetimleri olan Rokid, sonrasında başka ülkelere de giriş yapabilir diye düşünüyoruz. Aslına bakarsanız, T1 hava alanları için de kullanışlı bir cihaz olabilir. Sabit termal kameralar yerine; portatif ve her yerde bulunabilen termal kameralar, hava meydanları işletmelerine, pandemi güvenliği açısından yarar sağlayabilir.
Siz Rokid’in T1 isimli pandemi gözlüğü ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Sizce ülkemizde de kullanılmalı mı? Düşüncelerinizi yorum olarak bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!