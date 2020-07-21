Akıllı Telefonlar
EMUI 11, “Dağıtılmış Teknoloji” ile cihazlar arası kullanım sunacak!
Android 11’in Beta sürüm olarak piyasaya çıkmasıyla, şirketler kendi özel Android arayüzlerinin yeni sürümlerini tanıtmaya hazırlanıyorlar. Xiaomi, MIUI ile Android sürümü arasında bağlantı kurmadan güncellemelerini gerçekleştirsede bu bir istisna. Huawei, Oppo ve OnePlus ise yeni arayüz versiyonları üzerinde çalışıyorlar.
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EMUI 11 kullanıcılara neler sunacak?
Huawei, Google’sız Android işletim sistemi sunan tek şirket. Bu sebeple gerçekleştireceği arayüz güncellemeleri daha büyük bir önem arz ediyor. Huawei‘nin Tüketici İş Yazılımları Dairesi başkanı Dr. Wang Chenglu‘ya göre EMUI 11, 2020’nin 3.çeyreğinde kullanıcılara sunulacak. Chenglu, yeni arayüzün detaylarını açıklamadı fakat bazı ipuçları verdi. EMUI 11‘in “Dağıtılmış Teknoloji” özelliği ile entegre şekilde çalışacağını ima etti. Bu özellik, uygulama performansına ve kullanıcı deneyimine önemli bir katkı sunacak gibi görünüyor.
Huawei Central, Huawei‘nin EMUI 11 ile tanıtacağı Dağıtılmış Teknoloji özelliği hakkında yeni ayrıntılar paylaştı. Bu teknoloji, uygulamalara yeni akıllı özellikler ve bağlantı işlevselliği katacak. Bununla birlikte aynı ROM’u çalıştıran cihazlar arasında HD video görüşmeleri gerçekleşebilecek. Kullanıcılar aynı zamanda her yerde sesli ve görüntülü arama yapabilecekler. Gelen çağrılar akıllı hoparlöre yönlendirilip cevaplandırılabilecek. Eğer bu bir görüntülü çağrı ise TV veya başka bir görüntü aktarılabilen cihaza çağrı yönlendirilebilecek.
Bunlarla birlikte yeni EMUI 11’in cihazlarda yüksek performans artışı ve akıcılık sağlayacağı belirtiliyor. Yeni arayüzün Mate 40 lansmanında tanıtılması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Realme C15 tasarım detayları belli oldu!
Realme, yeni cihazı C15 için çalışmalarını sürdürüyor. Firmanın yeni orta seviye giriş cihazının tasarım detayları belli oldu.
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Realme C15, 6000 mAh batarya kapasitesi ile gelecek!
Realme C serisi yeni üyesi ile birlikte kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Firma orta seviyeye konumlandırdığı cihazlar ile, akıllı telefon pazarında önemli bir alternatif olmayı planlıyor. Bu cihazlar arasında yerini alması beklenen C15 de yeni detaylar ile bizleri karşılıyor. Firmanın Facebook hesabından yaptığı paylaşım ile cihazın tasarım detayları ve bazı teknik özellikleri belli oldu. Arkada dörtlü kamera kurulumu görülen cihazda, arka tarafta bir adet de parmak izi okuyucusu yer almakta. Damla çentik tasarımı ile gelecek cihazın bir adet ön kamerası bulunuyor. Ayrıca cihazın mavi ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olacağı öğrenildi.
Siap-siap buat ketemu smartphone terbaru dari realme: realme C15 yang punya kombinasi baterai 6000mAh dengan 18W Quick…
realme paylaştı: 20 Temmuz 2020 Pazartesi
Batarya kapasitesi belli olan cihaz, 6000 mAh‘lik bir değere sahip olacak. Öte yandan 18W hızlı şarj desteği sağlayacak cihaz, özellikle büyük bataryası ile dikkat çekiyor. Detaylı teknik özellikleri henüz bilinmeyen Realme C15, tahminlere göre C11 cihazından daha performanslı olarak bizleri karşılayacak. MediaTek işlemci kullanmasına kesin gözüyle bakılan cihazın, C11‘e göre daha fazla batarya, daha fazla RAM kapasitesi ve parmak izi okuyucusu gibi özellikler ile fark yaratması bekleniyor. 28 Temmuz tarihinde tanıtımı yapılacak cihazın herhangi bir fiyat bilgine henüz ulaşılamadı.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M31s, 30 Temmuz’da resmi olarak tanıtılacak!
Samsung Galaxy M31’in halefi olacak olan Samsung Galaxy M31s, 30 Temmuz tarihinde resmi olarak bir lansmanla kullanıcılara tanıtılacak. Bugün ise cihazın teknik özellikleri Amazon’un resmi web sitesinde ortaya çıktı.
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Samsung Galaxy M31s hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Samsung Galaxy M31s, M serisinde bir ilk olarak ortada nokta delik tasarımlı Infinity-O bir ekran ile gelecek. Ekran, Full HD+ çözünürlüklü sAMOLED bir panele sahip olacak. Fakat henüz ekranın kaç inç olduğu ile ilgili bir bilgi bulunmuyor. Arka tarafta, kullanıcıların birden çok fotoğraf ve video çekmesini sağlayan 64 MP çözünürlüklü ana kamera bulunuyor. Şirket bu özelliği MonsterShot olarak kullanıcılara sunacak. Arka taraftaki kamera kurulumu L şeklinde dörtlü dizilim ile karşımıza çıkacak.
Galaxy M31s, Galaxy M31‘de olduğu gibi 6.000 mAh batarya ile gelecek. Samsung, M serisinde ana satış stratejisi olarak bataryayı kullanıyor. Bu sebeple bataryanın büyük olması oldukça önemli. Şarj tarafında ise 25W hızlı şarj desteğinin yanında kablosuz ters şarj da telefonda bulunacak. Bu kadar büyük bir bataryaya sahip cihazda bu özelliğin bulunması cihaza bir powerbank özelliği kazandırıyor diyebiliriz.
Görsellere baktığımızda Galaxy M31s, arka tarafta parmak izi okuyucusu bulundurmayacak. Buradan yola çıkarsak cihazda ya ekran üstü ya da yan tarafa monte edilmiş parmak izi okuyucusu göreceğiz. Donanım özelliklerine baktığımızda ise cihazın Exynos 9611 yonga setinden gücünü aldığını görüyoruz. Telefonun 6 GB RAM ve 64/128 GB depolama alanı seçenekleri bulunacak.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi, Redmi 9 ve yeni AIoT cihazlarını Türkiye’de tanıttı!
Xiaomi, Türkiye’de Redmi 9 ile birlikte Mi Smart Band 5, Mi True Wireless Earphones 2 Basic ve Mi TV Stick gibi birçok AIoT ürünün tanıtımını gerçekleştirdi.
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Redmi 9: 6.53 inç ekran, Helio G80, 5020 mAh batarya ve dahası!
Redmi ailesinin giriş segmentteki yeni üyesi olan Redmi 9, aynı zamanda Redmi ailesi içerisinde çok amaçlı dört kamera kurulumuna sahip ilk telefon olma ünvanına sahip. Redmi 9; hızlıca kare yakalamak, geniş açı grup çekimi yapmak ve güzel portreler için iddalı özellikler vadediyor.
Bununla birlikte Redmi 9 modelinde, 6.53 inç Full HD+ Dot Drop ekran bulunurken, yer alan ekran TÜV Rheinland Low Blue Light (Düşük Mavi Işık) sertifikasına da kullanıcılarına sunuyor. Yonga seti tarafında, MediaTek’in Helio G80 SoC yongasına yer verilirken, batarya kanadında yüksek kapasiteyle taçlandırılmış 5020 mAh’lik bir batarya görüyoruz. Aynı zamanda bu batarya, 18W hızlı şarjı desteklemekte.
Cihazın genel tasarımına baktığımızda, Note 9 ailesinden aşina olduğumuz renkli tasarım ve parmak izi tutmayan dalgalı doku kullanılmış. Parmak izi sensörü ise, Redmi Note 9 modelinde olduğu gibi akıllı cihazın arka tarafına konumlandırılmış.
Redmi ailesinin imzası haline gelen IR blaster (Infrared alıcı), 3.5 mm kulaklık girişi, çift SIM kart girişi ve ek microSD kart yuvası da, cihazımızın diğer detayları arasında yerini alıyor.
Redmi 9 üç renk seçeneğiyle satışta olacak: Karbon Grisi, Okyanus Yeşili ve Gün Batımı Moru. 3GB+32GB sürümü 2.799 TL ve 4GB+64GB sürümü 2.999 TL fiyat etiketine sahip olan Redmi 9’un ağustos ayında satışa sunulması bekleniyor.
Xiaomi Mi Smart Band 5: Daha büyük ekran ve PPG destekli gelişmiş nabız ölçer!
Mi Smart Band 5, içerdiği 1.1 inç renkli AMOLED ekranla görüntü alanını önceki modele kıyasla yüzde 20 artırıyor. İçerisinde 65 dinamik ekran stili bulunan bileklik, istek dahilinde mağaza üzerinden yenileri de alınabiliyor.
5 ATM suya dayanıklılık sertifikasına sahip Mi Smart Band 5, havuzdan piste ya da sörften duşa kadar her türlü alanda kullanılabiliyor. Mi Smart Band 5; salon bisikletinden, ip atlamaya kadar 11 egzersiz moduna kadar destekliyor. Spor özelliklerinin yanı sıra, PPG nabız ölçeri ile önceki modele nazaran yüzde 50 daha doğru sonuç veriyor. Bu sayede kalp sağlığı ve aynı zamanda uyku durumu, stres seviyesi ve aylık periyotu, daha kolay gözlemleyebiliyorsunuz. Bu cihaz, ek olarak tüm bilgileri bir araya toplayıp sağlık seviyesinin kolayca anlaşılmasını sağlayan Kişisel Aktivite İstihbaratı (PIA) değerini de elde ediyor.
Önceki nesil cihaza göre, Band 5’te artık yeni bir şarj ünitesi kullanılıyor. Sarj zamanı geldiğinde cihazın banttan çıkarılması artık gerekmiyor. Manyetik arka kısım kullanılarak kolayca şarj ünitesine yerleştirilebilir durumda.
Mi Smart Band 5, 20 Temmuz tarihinden itibaren Hepsiburada üzerinden 329 TL fiyat etiketiyle satışta olacak. Kullanıcılar, 17-25 Temmuz tarihleri arasındaki ön sipariş döneminde indirimli fiyat olan 299 TL’den akıllı bilekliği satın alabilecekler.
Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic: Tam şarjla 5 saat kesintisiz kullanım vadediyor!
Mi True Wireless Earphones 2 Basic, kulak içi algılama sensörü ile çıkarıldığı anda müziği otomatik olarak durduruyor. Gelişmiş SBC/AAC codec’lerine de destek veren TWS kulaklık, ek şarj işlemiyle toplamda 20 saat batarya ömrü sunuyor.
Mi True Wireless Earphones 2 Basic, 20 Temmuz tarihinde 249 TL fiyatla satışta olacak.
Xiaomi Mi TV Stick: Cep boyutunda Mi Box deneyimi!
Cebe sığan boyutlardaki Mi TV Stick; Android TVTM, Dolby ve DTS çevresel ses desteği, bütünleşik Google Asistan ve Chromecast ile Mi Box’ın sunduğu tüm özellikleri destekliyor. Dört çekirdekli işlemci, 1 GB RAM ve 8GB depolama ile gelen medya oynatıcısı özel tuşlara sahip Bluetooth uzaktan kumandayla geliyor. Kumanda sayesinde Google Asistan, Netflix ve Prime Video arasında geçiş sağlanabiliyor.
319 TL fiyata sahip Mi TV Stick, 20 Temmuz tarihinde Hepsiburada’da satışa sunulacak.