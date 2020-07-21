EMUI 11, “Dağıtılmış Teknoloji” ile cihazlar arası kullanım sunacak!

Android 11’in Beta sürüm olarak piyasaya çıkmasıyla, şirketler kendi özel Android arayüzlerinin yeni sürümlerini tanıtmaya hazırlanıyorlar. Xiaomi, MIUI ile Android sürümü arasında bağlantı kurmadan güncellemelerini gerçekleştirsede bu bir istisna. Huawei, Oppo ve OnePlus ise yeni arayüz versiyonları üzerinde çalışıyorlar.

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EMUI 11 kullanıcılara neler sunacak?

Huawei, Google’sız Android işletim sistemi sunan tek şirket. Bu sebeple gerçekleştireceği arayüz güncellemeleri daha büyük bir önem arz ediyor. Huawei‘nin Tüketici İş Yazılımları Dairesi başkanı Dr. Wang Chenglu‘ya göre EMUI 11, 2020’nin 3.çeyreğinde kullanıcılara sunulacak. Chenglu, yeni arayüzün detaylarını açıklamadı fakat bazı ipuçları verdi. EMUI 11‘in “Dağıtılmış Teknoloji” özelliği ile entegre şekilde çalışacağını ima etti. Bu özellik, uygulama performansına ve kullanıcı deneyimine önemli bir katkı sunacak gibi görünüyor.

Huawei Central, Huawei‘nin EMUI 11 ile tanıtacağı Dağıtılmış Teknoloji özelliği hakkında yeni ayrıntılar paylaştı. Bu teknoloji, uygulamalara yeni akıllı özellikler ve bağlantı işlevselliği katacak. Bununla birlikte aynı ROM’u çalıştıran cihazlar arasında HD video görüşmeleri gerçekleşebilecek. Kullanıcılar aynı zamanda her yerde sesli ve görüntülü arama yapabilecekler. Gelen çağrılar akıllı hoparlöre yönlendirilip cevaplandırılabilecek. Eğer bu bir görüntülü çağrı ise TV veya başka bir görüntü aktarılabilen cihaza çağrı yönlendirilebilecek.

Bunlarla birlikte yeni EMUI 11’in cihazlarda yüksek performans artışı ve akıcılık sağlayacağı belirtiliyor. Yeni arayüzün Mate 40 lansmanında tanıtılması bekleniyor.