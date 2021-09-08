Akıllı Telefonlar
LG Chem, Katlanabilir Ekran Malzemesi Geliştiriyor
LG akıllı telefon piyasasından çekilmiş olsa da, diğer LG departmanları hala güçlü bir performans sergiliyor. Bugün LG Chem, ekran panelinin cam kadar güçlü görünmesini sağlayan ancak aynı zamanda plastik gibi esnekliğe sahip yeni bir katlanabilir ekran kaplama malzemesi geliştirdiğini açıkladı.
Yeni LG Katlanabilir Ekran Kaplama Malzemesinin Avantajları
En büyük avantajından başlamak gerekirse kırışıklıkları etkili bir şekilde azaltmasıdır. Katlama sorunları nedeniyle Samsung ve Huawei‘nin katlanır ekran modelleri tüketiciler tarafından eleştirildi. Bu nedenle, yeni malzemenin çok belirgin kırışıklıklardan kaçınması gerektiğini düşünüyoruz.
LG’nin yeni katlama teknolojisi içe ve dışa doğru katlanabilir yani çok yönlüdür. LG Chem, bu yeni ekran kaplamasının plastik bileşenler içermediğini söyledi. Bu, mevcut cep telefonu üreticilerinin artık büyük tasarım değişikliklerine gerek kalmadan katlanabilir ekranlarını yeni malzemelerle değiştirebilecekleri anlamına geliyor.
LG Chem, panele Real Folding Window (Gerçek Katlanır Pencere) adını verdi. Üreticiler bu kaplama malzemesini şeffaf bir PET film (termoplastik polimer reçinesi) olarak kullanacaklar. Üreticilerin, kartın her iki tarafına yalnızca birkaç mikrometre yeni malzeme eklemesi gerekir. Ekran fabrikası, plastiğe benzer ısıya dayanıklı bir panel üretebilir ve böylece daha iyi dayanıklılık elde edebilir.
Katlanır Ekran Çözümleri Pazarı
Cam ekranlara alternatif olarak renksiz poliimid (CPI) filmler kullanılmıştır. Ancak bu malzeme çizilmelere ve katlandıklarında kırışmalara eğilimlidir. Ayrıca, cam ekranlara kıyasla yeterince şeffaf değiller.
Buna karşılık, Samsung Display zaten ultra ince camı (UTG) piyasaya sürmüştü. Ayrıca plastik veya silikona göre birçok avantaj sunmakta. UTG çizilmeye karşı dayanıklı ve katlanabilir ve katlandıklarında kırışmalara karşı dayanıklıdır.
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LG Chem, yeni cam sert kaplamanın da çok güvenilir olacağını iddia ediyor. 200.000 katlama testini geçti ve hala dayanıklılığını koruyor. Ancak sorun şu ki, yeni katlanır kaplamanın yakın gelecekte seri üretiminin zor olması. Ancak şirket, 2022 yılına kadar seri üretime geçebileceklerini belirtti.
Gelişmiş malzemelerden sorumlu başkan yardımcısı ve bölüm başkanı Jang Do-gi, Gerçek Katlanır Pencere kaplamalarının, müşterilerin günümüzün katlanabilir ürünlerinde bulduğu sorunları (katlanma izleri ve dayanıklılık) çözme yolunda bir adım olduğunu söyledi. Yeni teknolojiler önce cep telefonlarında, ardından dizüstü bilgisayarlarda ve tabletlerde kullanılacağını belirtti.
Jang Do-gi, “Müşterilerimizden ortak projeler için birçok teklif alıyoruz. Akıllı telefon üreticileriyle ortaklığı güçlendirecek ve katlanabilir teknoloji uygulamalarını artırması beklenen dizüstü ve tablet bilgisayar pazarlarına daha derinden gireceğiz” dedi.
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Akıllı Telefonlar
576MP Çözünürlüklü Akıllı Telefon Kameraları Yolda!
Ürettikleri akıllı telefonları pazarlarken markaların en çok öne çıkardığı şeylerden biri olan kamera çözünürlüğü, gerçekten de bir akıllı telefonu satın alacak kullanıcılar tarafından en çok dikkat edilen özelliklerden biri. Bunun farkında olan Samsung, zaten uzun zamandır yüksek çözünürlüklü lensler geliştirmek için çabalıyordu. Samsung’un ilerleyen zamanlardaki hedefi de, 576MP çözünürlüklü bir lens sunabilmek yönünde. Bu sensör için beklenen çıkış tarihiyse 2025.
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Megapiksel çılgınlığı devam edecek gibi görünüyor
Daha yüksek megapiksel değeri, fotoğraf içinde daha çok detayın muhafaza edilebilmesi anlamına gelse de; bu durum daha yüksek megapikselli bir kamerayla daha kaliteli bir fotoğraf çekeceğiniz anlamına gelmiyor. Tabi yine de megapiksel ve fotoğraf kalitesi arasında bir korelasyon olduğu bilinen bir gerçek. Ama yine de 576MP gibi yüksek çözünürlüklere ihtiyacımız olup olmadığı hala merak konusu. Neredeyse bir apartman boyutunda bir baskı almayacaksanız bu kadar yüksek çözünürlük de önemini yitirebiliyor. Samsung’un üzerinde çalıştığını belirttiği yeni sensör de, eğer gerçekten 576MP değerini karşılayabilirse, yine de akıllı telefon piyasasında ciddi bir sansasyon yaratabilir. Şirketin bu sensör üzerinde çalıştığını belirtmesi bile, şuanda kullanıcılar arasında ciddi bir heyecan yaratmış durumda.
Eğer Samsung gerçekten de başarılı bir 576MP çözünürlüklü kamera piyasaya sunabilirse, bu değer insan gözünden bile daha yüksek bir değer olacağı için ortaya çıkacak fotoğraflar büyük merak konusu haline geliyor. Samsung’un duyurduğu bu AR&GE çalışmasında ne kadar başarılı olabileceğiyse merak konusu. Fakat Samsung tarafında ortaya başarılı bir sonuç konulabilirse, şirketin itibarına büyük katkıda bulunacağı kesin. Amiral gemisi düzeyinde bile bu sensördeki çözünürlükle yarışabilecek başka modellerin piyasada yer alma ihtimaliyse şimdilik oldukça düşük bir ihtimal olarak gözüküyor.
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Akıllı Telefonlar
Apple, iPhone 13 Lansman Tarihini Onayladı!
Apple‘ın bu yılki merakla beklenen modeli iPhone 13 için beklenen tarih geldi. Apple, iPhone 13‘ün lansman tarihini onayladı. İşte iPhone 13 ailesinin tanıtım tarihi.
Apple bugün çok yakın bir tarihte gerçekleştireceği etkinliğin duyurusunu yaptı. “California Streaming” başlığı altında gerçekleşecek olan bu etkinlikte Apple en yeni modellerini gözler önüne sürecek. Bunların başında ise iPhone 13 ailesi geliyor.
Apple‘ın 2021 yılına damga vuracak yeni amiral gemisi modelleri iPhone 13 ismiyle karşımıza çıkacak. iPhone 12 serisi gibi isimlenecek iPhone 13 modelleri bu etkinlikte gözler önüne sürülecek. Peki etkinlik ne zaman?
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iPhone 13 Lansman Tarihi Doğrulandı!
Apple bugün 14 Eylül tarihinde bir etkinlik düzenleyeceğini doğruladı. “California Streaming” adındaki bu etkinlikte Apple çok yüksek bir ihtimalle iPhone 13 ailesini tanıtacak. Geçtiğimiz yıl bu dönemlerde iPhone 12 modellerini tanıtan Apple, bu sene iPhone 13 modellerini yine benzer bir tarihte tanıtıyor olacak.
Öte yandan yine bu etkinlikte Apple Watch‘ın güncellenmiş ve yenilenmiş bir sürümünün tanıtılması da muhtemel. Ek olarak iOS 15, iPadOS 15 ve watchOS 8 gibi işletim sistemleri için tarih verilmesi de bekleniliyor. Ancak bu bilgiler şimdilik söylentiden ibaret.
Etkinliği Apple.com‘da canlı olarak yayınlayacak olan şirket, insanların “California Streaming” etkinliğini online olarak izlemesine olanak sağlayacak. Ayrıca etkinlik Apple TV‘de ve Apple TV uygulaması olan cihazlarda da izlenebilecek.
iPhone 13 Modelleri Hakkında Bilinenler!
Bildiğiniz üzere iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max isimleri ile karşımıza çıkacak olan iPhone 13 ailesi, iPhone 13 ve 13 Mini modellerinde 64GB, 128GB ve 256GB depolama seçenekleri sunacak. iPhone 13 Pro ve 13 Pro Max modelleri ise büyük ihtimalle 128GB, 512GB ve 1TB depolama seçeneklerine sahip olacak.
Yine aynı sıralama ile iPhone 13 ve iPhone 13 Mini modellerinde 4GB RAM bellek yer alacağı bilinirken, diğer iki modelde 6GB RAM bellek olması bekleniliyor. Sırasıyla 5.4 inç, 6.1 inç, 6.1 inç ve 6.7 inç büyüklüğünde ekranlara sahip olan iPhone 13 ailesi, tüm modellerde A15 Bionic işlemciye sahip olacak. Fiyatlarının ise 7000 TL ile 18000 TL arasında olması bekleniliyor.
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