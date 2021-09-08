LG Chem, Katlanabilir Ekran Malzemesi Geliştiriyor

LG akıllı telefon piyasasından çekilmiş olsa da, diğer LG departmanları hala güçlü bir performans sergiliyor. Bugün LG Chem, ekran panelinin cam kadar güçlü görünmesini sağlayan ancak aynı zamanda plastik gibi esnekliğe sahip yeni bir katlanabilir ekran kaplama malzemesi geliştirdiğini açıkladı.

Yeni LG Katlanabilir Ekran Kaplama Malzemesinin Avantajları

En büyük avantajından başlamak gerekirse kırışıklıkları etkili bir şekilde azaltmasıdır. Katlama sorunları nedeniyle Samsung ve Huawei‘nin katlanır ekran modelleri tüketiciler tarafından eleştirildi. Bu nedenle, yeni malzemenin çok belirgin kırışıklıklardan kaçınması gerektiğini düşünüyoruz.

LG’nin yeni katlama teknolojisi içe ve dışa doğru katlanabilir yani çok yönlüdür. LG Chem, bu yeni ekran kaplamasının plastik bileşenler içermediğini söyledi. Bu, mevcut cep telefonu üreticilerinin artık büyük tasarım değişikliklerine gerek kalmadan katlanabilir ekranlarını yeni malzemelerle değiştirebilecekleri anlamına geliyor.

LG Chem, panele Real Folding Window (Gerçek Katlanır Pencere) adını verdi. Üreticiler bu kaplama malzemesini şeffaf bir PET film (termoplastik polimer reçinesi) olarak kullanacaklar. Üreticilerin, kartın her iki tarafına yalnızca birkaç mikrometre yeni malzeme eklemesi gerekir. Ekran fabrikası, plastiğe benzer ısıya dayanıklı bir panel üretebilir ve böylece daha iyi dayanıklılık elde edebilir.

Katlanır Ekran Çözümleri Pazarı

Cam ekranlara alternatif olarak renksiz poliimid (CPI) filmler kullanılmıştır. Ancak bu malzeme çizilmelere ve katlandıklarında kırışmalara eğilimlidir. Ayrıca, cam ekranlara kıyasla yeterince şeffaf değiller.

Buna karşılık, Samsung Display zaten ultra ince camı (UTG) piyasaya sürmüştü. Ayrıca plastik veya silikona göre birçok avantaj sunmakta. UTG çizilmeye karşı dayanıklı ve katlanabilir ve katlandıklarında kırışmalara karşı dayanıklıdır.

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LG Chem, yeni cam sert kaplamanın da çok güvenilir olacağını iddia ediyor. 200.000 katlama testini geçti ve hala dayanıklılığını koruyor. Ancak sorun şu ki, yeni katlanır kaplamanın yakın gelecekte seri üretiminin zor olması. Ancak şirket, 2022 yılına kadar seri üretime geçebileceklerini belirtti.

Gelişmiş malzemelerden sorumlu başkan yardımcısı ve bölüm başkanı Jang Do-gi, Gerçek Katlanır Pencere kaplamalarının, müşterilerin günümüzün katlanabilir ürünlerinde bulduğu sorunları (katlanma izleri ve dayanıklılık) çözme yolunda bir adım olduğunu söyledi. Yeni teknolojiler önce cep telefonlarında, ardından dizüstü bilgisayarlarda ve tabletlerde kullanılacağını belirtti.

Jang Do-gi, “Müşterilerimizden ortak projeler için birçok teklif alıyoruz. Akıllı telefon üreticileriyle ortaklığı güçlendirecek ve katlanabilir teknoloji uygulamalarını artırması beklenen dizüstü ve tablet bilgisayar pazarlarına daha derinden gireceğiz” dedi.