LG, bağlantı girişi olmayan katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor

Katlanabilir telefonlar yılımızın en büyük teknolojileri arasında yer alıyor. Birçok firma gibi bir panel üreticisi olarak LG de katlanabilir telefonlar üzerinde çalışmalarını sürdürüyordu. Bugün gördüğümüz bir patent LG’nin ne kadar ileri gidebileceğini gösteriyor.

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Katlanabilir telefonlar arasında şuana kadar somut olarak Huawei, Samsung, Royole ve sadece prototip ve sızıntıdan ibaret olsa da Xiaomi ve Oppo tarafında çalışma olduğunu da görmüştük. LG geçtiğimiz günlerde Apple tarafında gelecek olan yeni katlanabilir cihazlar için anlaştıkları sürece yapabileceğini size aktarmıştık.

LG, bugün çıkan bir patente göre bu teknoloji üzerinde daha büyük bir adım atmak istiyor. Katlanabilir yapıda olan telefon 3 ekrana kadar açılabiliyor. Bu üç ekrandan birincisi normal kullanımda yer alan ekran, ikincisi istediğiniz takdirde açıp kullanabileceğiniz bir ekran, üçüncüsü ise ikinci ekranın arkasında yer alan ve duruma göre açabileceğiniz bir yapıya sahip.

LG, bu ekrana Z-Fold adını veriyor. İsminden de anlaşılabileceği üzere Z formuna geçebilen telefonun bu noktada bir özelliği yer almıyor.

Bu telefon üzerinde daha önce Vivo ve Meizu tarafından prototipini gördüğümüz ve geleceğin teknolojisi olarak lanse edilen bağlantı girişi olmayan bir yapıya sahip. LG tarafında yer alan patent içerisinde şarj girişi bulunmayan modeli şarj edebilecek herhangi bir yer de yer almıyor.

Ancak hoparlör girişi, güç tuşu gibi detaylar yer almakta. Ön kamera ve parmak izi tarayıcısı göremediğimiz telefon ekran altı kamera ve parmak izi tarayıcısını içerisinde barındırıyor olabilir. Şarj girişi bulunmayan modelde yüksek ihtimalle kablosuz şarj ile bu eksikliğin kapatılacağı öngörülüyor.

LG bu tasarımı ne zaman hayata geçirecek?

Bu tasarım şuan için patentten öteye geçemiyor ve fiziksel olarak bu modeli yakın zamanda görmemiz imkansız gibi duruyor. Ancak tasarıma baktığımızda geleceğin teknolojileri hakkında epey bir çıkarımda bulunabiliyoruz.

LG, katlanabilir ekran üzerinde neredeyse 2013 yılından beri çalışmalarını sürdürüyor. Televizyonlar üzerinde katlanabilir ve kıvrılabilir yapıda ekranları şuan piyasada olan firma akıllı telefonlar için katlanabilir yapıda olan telefonlarında çok fazla sıkıntı çekmeyecek gibi görünüyor.