LG, 6G terahertz (THz) teknolojisi ile 320 metreye kadar veri gönderip alabilen yeni testler gerçekleştirdiğini doğruladı. Mobil ağ standardı, 5G’nin halefi ve ilk çıkışının birkaç yıl sürmesi bekleniyor.

Güney Koreli markaya göre, deneyler geçen Çarşamba (7) Almanya’nın Berlin kentindeki Fraunhofer Heinrich Hertz Enstitüsü’nde (HHI) bir açık hava ortamında gerçekleştirildi. Verilerin gönderilmesi ve alınması, 155 ila 175 GHz frekans aralığında kararlı bir şekilde yapıldı.

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Şirkete göre, baz istasyonlarının referans hücresel kapsama alanı yaklaşık 250 metre olduğundan, bu başarı kentsel alanlarda 6G THz ağlarının benimsenmesine yönelik büyük bir ilerlemeyi temsil ediyor. Ayrıca bu, şanzımanların açık havada 100 metre mesafeye ulaştığı 2021 testlerine kıyasla önemli bir gelişme.

LG Başkan Yardımcısı Kim Byoung-hoon, “En son demomuzun başarısıyla, kapalı ve açık kentsel alanlarda saniyede 1 TB’lık 6G hızlarına ulaşmaya bir adım daha yaklaştık” dedi. Teknolojinin geliştirilmesi için sektördeki araştırma enstitüleri ve firmalarla daha fazla test yapılacağını da doğruladı.

İçindekiler 2029 için planlanan ilk çıkış

2029 için planlanan ilk çıkış

Ultra geniş bant frekanslarından yararlanan 6G, nispeten kısa bir menzile sahiptir ve iletimden alım kayıplarına maruz kalabilir. Bu sorunları aşmak için şirket ve ortakları, geçen yıla göre 5 dBm’den fazla bir artışla 20 dBm’lik bir güç amplifikatörü geliştirdi.

Bu son deneyde, sinyal alımındaki paraziti en aza indiren düşük gürültülü bir alıcı amplifikatör de benimsendi. İyileştirmeler, son testte kaydedilenlerden daha üstün sonuçlar elde etmek için gerekliydi.

LG’ye göre, 6G’nin standardizasyonu konusundaki tartışmalar 2025 civarında başlamalı, ancak yeni teknoloji 2029’a kadar halka ulaşmaya başlamamalı. Sektörün beklentisi, altıncı nesil mobil internetin 5G’den 10 kat daha fazla hız sunacağı ve daha da azaltacağı yönünde. gecikme ve daha fazla güvenilirlik sağlar.