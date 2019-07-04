Lenovo Z6 resmen tanıtıldı!

Lenovo Z6 tanıtıldı. Z6 ailesinin diğer üyeleri; Z6 Pro ve Z6 Youth Edition geçen aylarda tanıtılmıştı.

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Lenovo Z6 özellikleri

Telefon; 6.39 inç boyutunda, 2340 x 1080 (Full HD+) çözünürlüğünde, damla çentikli, 19.5:9 formatındaki bir ekranla geliyor. 120 Hz görüntü tazeleme hızına sahip olan Z6, HDR10 ve DCI-P3 standartlarını da destekliyor. Ekran altından parmak izi okuma teknolojisi de sunan cihazın ön kamerası ise 16 MP çözünürlüğünde.

Telefonun cam malzemenin kullanıldığı arka tarafında ise üçlü arka kamera kuruluma (24 MP ana kamera (f/1.8), 8 MP telephoto kamera (2x optik yakınlaştırma) ve 5 MP derinlik sensörü) yer verilmiş. Lenovo Z6, gücünü Qualcomm‘un 8 nm teknolojisiyle üretilen sekiz çekirdekli, yeni nesil üst-orta seviye işlemcisi Snapdragon 730‘dan alıyor. 512 GB‘a kadar hafıza kartı desteği sağlayan telefon; 6 GB/64 GB, 6 GB/128 GB ve 8 GB/128 GB olmak üzere üç farklı RAM ve dahili hafıza seçeneğiyle satışa sunulacak.

Cihaz Android 9 Pie işletim sistemi üzerine kurulu ZUI 11 arayüzüyle kutusundan çıkacak. Lenovo Z6 ayrıca 15W hızlı şarj destekli 4,000 mAh‘lık büyükçe bir bataryaya sahip. USB-C portu ve 3.5 mm kulaklık jakına sahip olan telefon, Bluetooth 5.0 standardını da destekliyor. Çin’de ön satışa sunulan telefon donanımlarına göre üç farklı fiyattan satışa sunulacak; 6 GB/64 GB ($275/€245), 6 GB/128 GB ($305/€270) ve 8 GB/128 GB ($365/€320).