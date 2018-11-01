Lenovo Z5 Pro satışa çıkıyor

Haziran ayında satışa sunulan Lenovo Z5’in gelişmiş versiyonu olan Lenovo Z5 Pro duyuruldu. Cihaz yeni çıkan Xiaomi Mi Mix 3 ve yeni duyurulan Honor Magic 2 gibi kızaklı bir yapıya sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

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Lenovo Z5 Pro bugün satışa çıkıyor

Lenovo Z5 Pro, 4 adet kameraya sahipken, gücünü Snapdragon 710 yongasından alıyor. Cihazın ekranı Samsung tarafından üretilen 6.39 inç’lik Full HD+ AMOLED bir panel. Cihazın çerçevesi oldukça küçük durumda bulunurken, yüzde 95’lik bir ekran kasa oranına sahip. Parmak izi sensörü ise cihazın ekranına gömülü bir şekilde geliyor.

ZUI 10.0 arayüzü ile gelen cihaz, 6 GB RAM ve 64/128 GB depolama alanı seçeneklerine sahip. 18W hızlı şarj desteğine sahip olan Lenovo Z5 Pro, 3,350 mAh batarya kapasitesine sahip. Kızaklı bir ön yapıya sahip olan cihazın, ön panelinde 16 MP’e 8 MP’lik iki adet kamera bulunuyor. Aynı zamanda bu iki kamera yapay zekâ ile de destekleniyor.

Lenovo Z5 Pro’nun arka tarafında ise 20 MP’e 16 MP’lik çit tonlu led flaş bulunuyor. Bu kameralar 4K video çekimi ve 1080p’de 120 fps video çekimine izin veriyor. Yapay zekâ ile sahne tanıma ve süper gece moduna olanak tanınıyor. Cihazın 64 GB’lık versiyonu 287 dolar, 128 GB versiyonu ise 330 dolar olarak duyuruldu. Cihazın satışı ise bugün başlıyor.