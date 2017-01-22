Lenovo Yoga 710 Dizüstü Bilgisayar İncelemesi

Lenovo Yoga 710 farklı kullanım tarzları için esneklik sunuyor. Sizin duruşunuz hangisi?

Lenovo, tamamen katlanabilir ve dört farklı kullanım modu sunabilen bilgisayar serisini daha da ileri taşıyor. Güncel donanımla birlikte kullanıcılara iyi bir performans sunmak için tasarlanan Lenovo Yoga 710, 900’lerden farklı olarak bağımsız grafik işlemcisine de sahip. Bu sayede oyun konusunda da sorunsuz bir deneyim sağlıyor.

Performansını Intel’in 6. nesil Core mimarisiyle üretilmiş Core i7-6500U işlemcisinden alan bu bilgisayar 8 GB DDR4 belleğe sahip. 2.133 MHz hızda çalışan bu bellekler size yeterli performansı vermek konusunda başarılı bir iş çıkartıyor ve oyunlardan ağır iş yüklerine kadar geniş bir bellek sağlıyor. 256 GB SSD’ye sahip olan bu bilgisayar her türlü içerik için hızlı ve kullanışlı bir depolama alanı sunuyor. Birçok oyun ve uygulama için bu miktar yeterli.

Oyun performansı konusunda bağımsız bir grafik işlemcisi olması Lenovo Yoga 710’u benzer yapıdaki ürünlerden bir adım öteye taşıyor. 14 inçlik Full HD dokunmatik ekrana sahip olan Yoga 710 üzerinde NVIDIA GeForce 940MX grafik işlemcisi bulunuyor. 384 akış işlemcili 28 nanometrelik Maxwell mimarisine sahip olan bu işlemci 2 GB DDR3 bağımsız grafik belleğine sahip. Bu nedenle Full HD çözünürlükte düşük ve orta seviyelerde birçok oyunu rahatlıkla çalıştırabiliyor.

Lenovo Yoga 710, evvelki Yoga ürünleri gibi dört farklı şekilde kullanılabiliyor. Dizüstü bilgisayar, tablet, çadır ve klavyenin geriye katlandığı stant modları sayesinde istediğiniz kullanım tarzına ayak uyduruyor. Örneğin masaüstü kullanımı için portları yere sabitleyen stant biçimi uygun deneyimi sağlarken çadır modunda JBL üretimi hoparlörlerden öne doğru en iyi sesi alabiliyorsunuz ve film izlerken size daha uygun bir açı sağlıyor. Tablet modu Windows 10’un tablet modu sayesinde içeriklere ulaşmasını kolaylaştırırken üretken insanlar için dizüstü modu hep ideal bir seçenek olarak sunuluyor. Bu modda bolca kullanacağınız klavye ise kaliteli, bu tuşlarla yazması da gayet rahat.

Taşınabilir iş ortamını yerleşik yuvalara kıymadan sağlayan Lenovo, Yoga 710’da yeterli miktarda bağlantı da sunuyor. Ürünün sağ tarafında biri aktif şarj desteğine sahip olmak üzere iki adet USB 3.0 bağlantısı ve micro HDMI görüntü çıkışı var. Sol kısımda ise şarj bağlantısı, PCIe üzerinden çalışan SD kart okuyucusu ve mikrofonlu kulaklık desteği sağlayan 3,5 mm TRRS bağlantısı bulunuyor.

Eksiksiz bir taşınabilir bilgisayar olan Lenovo Yoga 710 ebatlarına göre iyi bir performans ve kullanımda esneklik sunuyor.