Lenovo, Yenilikçi Tasarımlarını ve Oyunu Değiştirecek İnovasyonlarını Tanıttı

Lenovo, her yıl düzenlenen 7. teknoloji dünyası etkinliğinde ‘Hizmet Olarak Her Şey (Everything as a Service)’ platformu olarak kullanıma sunulan TruScale, gelişmiş bir uç nokta – bulut portföyü, yazılımlar, yeni yapay zeka platformu, çevreye duyarlı inovasyon başta olmak üzere yenilikçi tasarım ve ürünlerini sundu. Etkinlikte ayrıca yeni Yoga ve Chromebook dizüstü bilgisayarlar ve premium segmentteki tabletler kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Sektörü neler bekliyor?

Lenovo, bu yıl yedincisi düzenlenen global teknoloji etkinliği Tech World‘de, Lenovo TruScale ile büyük ölçüde genişletilen “Hizmet Olarak Her Şey” iş modelinden yeni uç noktadan buluta hizmet altyapısını ve veri merkezi ürünlerini, yeni dizüstü bilgisayarlar, tabletler, monitörler ve uç nokta bilişim ve aksesuar cihazlarına kadar, şirketin “yeni gerçeklik” olarak gördüğü ortamda işletmelere ve tüketicilere yol göstermek için tasarlanmış yepyeni inovasyonlarını görücüye çıkardı.

Lenovo Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Yuanqing Yang, etkinlikte gerçekleştirdiği açılış konuşmasında, önemli trendlere değinerek, hibrit iş-yaşam çözümlerinin kalıcılığı, daha gelişmiş altyapı hizmetlerine olan ihtiyacı ve yapay zekanın önümüzdeki yıllarda dünyanın nasıl yaşayacağını, öğreneceğini, çalışacağını ve iletişim kuracağını şekillendirme şansı gibi konuları ele aldı. Lenovo’nun iş liderleri ve Microsoft, Intel, Deloitte, SAP, VMWare ve Nutanix gibi, sektörün büyük şirketlerinin önde gelen global CEO’ları da bu organizasyonda Yang’a eşlik etti. WPP ve Ducati gibi global müşteriler de, günümüzün zorlu küresel görünümünde dahi şirketlerin büyümesini sağlayan inovasyon ve teknolojilerin hikayelerini anlattı. Global teknoloji etkinliğini izlemek ve sektörü nelerin beklediği hakkında konuşmak için 60.000’i aşkın kişi kaydoldu.

Yeni bir gerçekliğe girdiğimizi ve hem bireylerin, hem de işletmelerin artık akıllı teknolojiler konusunda farklı ihtiyaç ve kullanım alanlarının olduğunu ifade eden Lenovo Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Yuanqing Yang, şunları söyledi: “Lenovo, bu yeni gerçeklik için geliştirdiğimiz çözümleri sunmaya odaklandı ve hazır. Hibrit iş ve yaşam çözümlerimizden uç nokta-bulut portföyümüze, Lenovo TruScale kapsamındaki yeni “Hizmet Olarak Her Şey” iş modeline, “Lenovo Brain” , yapay zeka teknolojileri ile çevreye duyarlı inovasyonlarımıza kadar Lenovo, dijital ve akıllı dönüşümde müşterilerimize ve dünyaya güç vermek için inovasyonlarını sürdürme kararlılığıyla çalışıyor.”

“Hizmet Olarak Her Şey” çözümlerinde dönüşüm

TruScale markasını altyapı hizmetlerinin ötesine taşıyarak genişleten Lenovo, cep telefonlarından bulut çözümlerine kadar her şeyi tek bir sözleşme üzerinden erişilebilir hale getiren tamamen global bir çözüm sağlamak için tüm “Hizmet” çözümlerini tek bir çatı altında topluyor. Lenovo TruScale artık ölçeklenebilir, bulut benzeri bir tüketim modelinin yanı sıra, dahil edilecek donanım ve yazılım hizmetleri için tahmin edilebilir ödeme seçenekleri sayesinde, her ölçekteki işletmelere rekabetçi kalmak için ihtiyaç duydukları esnekliği sağlıyor. Tamamen entegre bir “hizmet ” stratejisine bu geçiş, şirketin akıllı cihazlarını, akıllı altyapısını ve akıllı çözüm faaliyetlerini müşteriler için yeni bir şekilde bir araya getirerek ortak iş sorunlarına yanıt vermeyi sağlıyor. Lenovo TruScale, BT yöneticilerin altyapı çözümlerini eksiksiz yönetme olanağı tanırken, müşterilere tesis içi bulut ortamının sağladığı avantajların yanı sıra hibrit bir ortamda veri yönetiminin rahatlığını sunuyor.

Lenovo Brain, yapay zeka platformu

Lenovo Baş Teknoloji Sorumlusu ve Kıdemli Başkan Yardımcısı Dr. Yong Rui ise yaptığı ana açılış konuşmasında, Lenovo’nun kendi bünyesinde geliştirdiği ve imalat, sağlık ve eğitim gibi çeşitli sektörlerde müşterilerin yaşadığı sorunların çözülmesine yardımcı olmak üzere geliştirilmiş sektörel dönüşüm odaklı yapay zeka platformu “Lenovo Brain” içerisindeki ana teknolojilere değindi. Lenovo Brain, başlangıçta Lenovo cihazlarının kullanıcılarla doğal etkileşiminden yapay zeka ve bilişim teknolojileri operasyonlarının yürütülmesine ve Lenovo’nun akıllı fabrikalarının işletilmesine kadar, Lenovo’nun kendi akıllı dönüşümüne güç verecek bir yapay zeka platformu olarak kullanıma sunuldu.

Daha esnek uç nokta bilişimi

Lenovo, uç noktadan buluta çözümlere olan ihtiyacın arttığı yeni hibrit çalışma dünyasında her zamankinden daha önemli hale gelen “daha akıllı altyapı çözümleri” oluşturmaya yoğunlaşıyor. Lenovo çözümlerinin, esnek ThinkSystem SE350 uç nokta sunucularında çalışan uç noktalar için VMware’in yazılım çözümüyle birlikte piyasada bir ilk olacağını duyurdu.

Lenovo ayrıca, veri merkezi bulut dağıtımlarının uç nokta tesislerine kadar planlanmasını, dağıtımını ve yönetimini otomatikleştirmeye yönelik olarak “Lenovo Open Could Automation” yönetim yazılımını geliştirdiğini de açıkladı. Şirketler artık aynı yönetim yazılımını kullanarak veri merkezi bulut ve uç nokta alt yapı çözümlerini planlayabilecek.

Lenovo ‘nun yeni çözümü ThinkEdge SE70, işletmeler için lojistik ve ulaşım sektörleri ile akıllı kentlerden, perakende, sağlık ve üretime kadar artan akıllı dönüşüm ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış güçlü ve esnek bir yapay zeka (AI) platformu olarak karşımıza çıkıyor. Lenovo’nun Amazon Web Services (AWS) ile işbirliği içinde AWS Panorama kullanılarak oluşturulan yeni uç nokta çözümü, NVIDIA Jetson Xavier NX platformunu kullanıyor.

Yeni dizüstü bilgisayarlarda Windows 11

Lenovo, etkinlikte yeni normal için hızlı ve farklı kullanım türlerine uyum sağlayan yeni üst sınıf dizüstü bilgisayarlarını da görücüye çıkardı. Olağanüstü taşınabilirlik avantajıyla daha kolay kullanım sağlamak üzere yeni nesil Windows 11 işletim sistemli ilk dizüstü bilgisayarlar arasında yer alan, “dünyanın en hafif 14 inç OLED ekranlı dizüstü bilgisayarı Lenovo Yoga Slim 7 Carbon” ve “16 inç ekranlı Lenovo Yoga Slim 7 Pro” kullanıcılara sunuldu. Hareket halinde daha fazla esneklik için şık tasarımlı IdeaPad Duet 5 Chromebook (13″, 6) 2’si 1 arada özellikli dizüstü bilgisayar niteliğiyle her zaman kullanıma hazır ve taşınabilir bir ürün olarak sunuluyor. Ürün, Google Chrome işletim sistemi üzerinden kullanıcıların en sık kullandığı uygulamalarla, yaratıcılık ve üretkenliğe güç veriyor.