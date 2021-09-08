Lenovo’nun yeni tablet modelleri Lenovo Tab P12 Pro 5G ve Tab P11 5G tanıtıldı. İşte karşınıza P12 Pro 5G ve P11 5G modellerinin tüm özellikleri ve fiyatları.

Yeni tablet modelleri ile karşımıza çıkan Lenovo, bu sefer bir değil iki yeni tablet modelini tanıttı. Lenovo Tab P12 Pro 5G ve Lenovo Tab P11 5G modellerini tanıtan Lenovo, her iki cihazında da isminden anlayacağınız üzere 5G desteğini kullanıyor. İsterseniz gelin lafı uzatmadan cihazların özelliklerine göz atalım.

İlginizi Çekebilir: Apple, iPhone 13 Lansman Tarihini Onayladı!

Lenovo Tab P12 Pro 5G Tüm Özellikleri!

Lenovo’nun tanıttığı 5G destekli tablet modellerinden birisi olan Lenovo Tab P12 Pro 5G 12.6 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekran ile birlikte geliyor. %87 ekran-gövde oranı sunan bu ekran 120Hz yenileme hızına sahip. Ek olarak 600 nit‘e kadar parlaklık ve 2500×1600 piksel çözünürlük sunabilen bu panel, HDR10+ ve Dolby Vision gibi özellikler de sunuyor.

Performansını Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 870 yonga setinden alan Tab P12 Pro 5G, 6GB ve 8GB LPDDR5 RAM bellekler ile gücüne güç katıyor. 128GB ve 256GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunan P12 Pro 5G, ek olarak bir microSD kart desteği de sunuyor.

Ön tarafında 8MP‘lik bir ön kamera taşıyan cihaz, arka tarafında 13MP‘lik bir ana kameraya ve 5MP‘lik bir ultra geniş açılı kameraya sahip. Elektriksel anlamda gücünü 10200mAh‘lik bataryasından alan P12 Pro 5G, 45W hızlı şarj destekli. Son olarak üzerinde USB-C ve 3.5mm ses jakı girişi taşıyan P12 Pro 5G, Wi-Fi 6 ve Miracast desteği de sunuyor. Cihazın fiyatı ise 899 Euro olarak şekilleniyor.

Lenovo Tab P11 5G Tüm Özellikleri!

Lenovo‘nun tanıttığı diğer tablet modeli ise Lenovo Tab P11 5G. Üzerinde 11 inç büyüklüğünde IPS LCD bir ekran taşıyan Tab P11 5G, bu ekranda 60Hz yenileme hızı ve 2000×1660 piksel çözünürlük sunuyor. Yine ön kısmında 8MP‘lik bir ön kamera taşıyan Tab P11 5G, arka tarafında 13MP‘lik bir adet kameraya yer veriyor.

Performansını yine Qualcomm tarafından gerçekleştirilen Snapdragon 750G‘den alan Tab P11 5G, 6GB ve 8GB RAM bellek seçeneklerine sahip. 128GB ve 256GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneğine sahip olan Lenovo Tab P11 5G, elektriksel anlamda gücünü 7000mAh‘lik bataryasından alıyor ve 20W hızlı şarj destekliyor. Cihazın fiyatı ise 499 Euro olarak şekilleniyor.