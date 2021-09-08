Tablet/Notebook/Laptop
Lenovo Tab P12 Pro 5G ve Tab P11 5G Tanıtıldı!
Lenovo’nun yeni tablet modelleri Lenovo Tab P12 Pro 5G ve Tab P11 5G tanıtıldı. İşte karşınıza P12 Pro 5G ve P11 5G modellerinin tüm özellikleri ve fiyatları.
Yeni tablet modelleri ile karşımıza çıkan Lenovo, bu sefer bir değil iki yeni tablet modelini tanıttı. Lenovo Tab P12 Pro 5G ve Lenovo Tab P11 5G modellerini tanıtan Lenovo, her iki cihazında da isminden anlayacağınız üzere 5G desteğini kullanıyor. İsterseniz gelin lafı uzatmadan cihazların özelliklerine göz atalım.
İlginizi Çekebilir: Apple, iPhone 13 Lansman Tarihini Onayladı!
Lenovo Tab P12 Pro 5G Tüm Özellikleri!
Lenovo’nun tanıttığı 5G destekli tablet modellerinden birisi olan Lenovo Tab P12 Pro 5G 12.6 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekran ile birlikte geliyor. %87 ekran-gövde oranı sunan bu ekran 120Hz yenileme hızına sahip. Ek olarak 600 nit‘e kadar parlaklık ve 2500×1600 piksel çözünürlük sunabilen bu panel, HDR10+ ve Dolby Vision gibi özellikler de sunuyor.
Performansını Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 870 yonga setinden alan Tab P12 Pro 5G, 6GB ve 8GB LPDDR5 RAM bellekler ile gücüne güç katıyor. 128GB ve 256GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunan P12 Pro 5G, ek olarak bir microSD kart desteği de sunuyor.
Ön tarafında 8MP‘lik bir ön kamera taşıyan cihaz, arka tarafında 13MP‘lik bir ana kameraya ve 5MP‘lik bir ultra geniş açılı kameraya sahip. Elektriksel anlamda gücünü 10200mAh‘lik bataryasından alan P12 Pro 5G, 45W hızlı şarj destekli. Son olarak üzerinde USB-C ve 3.5mm ses jakı girişi taşıyan P12 Pro 5G, Wi-Fi 6 ve Miracast desteği de sunuyor. Cihazın fiyatı ise 899 Euro olarak şekilleniyor.
Lenovo Tab P11 5G Tüm Özellikleri!
Lenovo‘nun tanıttığı diğer tablet modeli ise Lenovo Tab P11 5G. Üzerinde 11 inç büyüklüğünde IPS LCD bir ekran taşıyan Tab P11 5G, bu ekranda 60Hz yenileme hızı ve 2000×1660 piksel çözünürlük sunuyor. Yine ön kısmında 8MP‘lik bir ön kamera taşıyan Tab P11 5G, arka tarafında 13MP‘lik bir adet kameraya yer veriyor.
Performansını yine Qualcomm tarafından gerçekleştirilen Snapdragon 750G‘den alan Tab P11 5G, 6GB ve 8GB RAM bellek seçeneklerine sahip. 128GB ve 256GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneğine sahip olan Lenovo Tab P11 5G, elektriksel anlamda gücünü 7000mAh‘lik bataryasından alıyor ve 20W hızlı şarj destekliyor. Cihazın fiyatı ise 499 Euro olarak şekilleniyor.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Akıllı Telefonlar
Realme Pad ile İlgili Yeni Ayrıntılar Ortaya Çıktı!
Eylül ayı, şirketlerin yeni ürünlerini kullanıcılara tanıtması için oldukça uygun bir zaman ve Realme de bu şirketler arasında yer alıyor. Realme, 9 Eylül’de gerçekleştireceği lansman ile Realme 8i ve Realme 8s’i tanıtacak. Bununla birlikte bu lansmanda şirketin yeni Realme Pad’i de resmi olarak karşımıza çıkacak. Lansmana bu kadar az bir zaman kalmışken firma, yeni tableti ile ilgili bazı önemli ayrıntıları kullanıcılarla paylaştı.
İlginizi çekebilir: MediaTek, akıllı telefon çip pazarının bir numaralı çip üreticisi oldu!
Realme Pad hakkında hangi detaylar ortaya çıktı?
Realme Pad, 10.4 inçlik 2000 x 1200 piksel çözünürlüklü bir ekran ile gelecek. Cihazın ekran/gövde oranı %82.5 olacak. Bununla birlikte daha önceki söylentilere göre tablet, Helio G80 yonga setinden gücünü alacak. Ayrıca 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanı da cihazda mevcut. Realme’nin yeni tableti, ön ve arka tarafta 8 MP çözünürlüklü kamera ile gelecek. Tabletin kalınlığı ise 6.9 mm ile taşımaya oldukça uygun olacak. Cihaz, dört adet hoparlör, USB-C girişi, 7100 mAh batarya ve hızlı şarj özelliğine sahip. Realme Pad, arayüz tarafında ise Android 11 tabanlı Realme UI 2.0’ı kullanacak. Tahminlere göre cihaz, 233$ fiyat etiketi ile piyasaya çıkacak.
Realme, yeni akıllı telefonu GT Neo 2’yi yakında piyasaya sürecek!
Geçtiğimiz ay, Snapdragon 870 yonga setinden gücünü alan bir Realme cihaz, Geekbench’te ortaya çıktı. Bununla birlikte cihazın çeşitli renderlarını da haber kaynakları paylaştı. Şimdi ise firma, önceki söylentilerin bir kısmını resmi olarak kullanıcılara duyurdu. Bu duyuruda cihazın yakın zaman içerisinde piyasaya çıkacağı da kesinleşmiş oldu. Yakın zaman önce, RMX3370 kod adlı bir akıllı telefon TENAA’da ortaya çıkmıştı. Bu cihazın Realme GT Neo 2 olması muhtemel gözüküyor. Sızıntılarda cihazın 6.62 inçlik FHD+ çözünürlüklü AMOLED bir ekran ile geleceği söyleniyordu. Ayrıca bu ekran, 120 Hz ekran tazeleme hızına da sahip olacak.
Realme GT Neo 2, Snapdragon 870 yonga setinden gücünü alacak. Cihazın 12 GB’a kadar RAM ve 512 GB’a kadar depolama alanına sahip olması muhtemel gözüküyor. Bununla birlikte TENAA sızıntıları doğru ise cihazın 65W hızlı şarj destekli 4500 mAh batarya ile gelmesini bekleyebiliriz. Ayrıca henüz doğrulanmamış veriler, bu cihazın Realme GT Neo Gaming adı altında global pazara çıkacağını gösteriyor.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Akıllı Telefonlar
Google, işlemcilerini daha fazla kullanmak istiyor.
Gelen bilgilere göre, Google kendi işlemcilerini daha fazla kullanmak istiyor gibi görünüyor.
Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro modelleri Ekim sonunda piyasaya çıkıyor, bu modellerin en önemli özelliği ise Google imzalı özel bir işlemciye sahip olmaları.
Bildiğimiz bilgilere göre Google’ın Tensor adındaki işlemcisi aslında Samsung tarafından geliştirilen ancak kullanıma sunulmayan Exynos 9855.
Google tarafından kendine göre düzenlenmiş bu model için, Google 3 yıldan fazla süren bir emeğin sonucu olduğunu aktarıyor.
Bu emeğin karşılığını almak isteyen firma bu ürünü daha fazla üründe kullanmak istiyor.
Google’ın kendi geliştirdiği ARM tabanlı işlemciler, 2023 yılında Chromebook notebook ve tablet modellerinde de karşımıza çıkabilir.
Google Tensor hakkında bunları söylüyor ;
Tensor, insanların telefonlarını bugün nasıl kullandıkları ve gelecekte nasıl kullanacakları için tasarlandı.
Tensor’ü tasarlayan ekip, Pixel’i daha da yetenekli hale getirmek ve her zaman hayalini kurduğumuz Google telefonlarını yapmamızı sağlıyor.
Örneğin ;
Tensor ile çipin her parçasını düşündük ve onu Google’ın hesaplamalı fotoğrafçılık modellerini çalıştıracak şekilde özelleştirdik, bu geliştirmeler kullanıcılara yeni özellikler verirken ayrıca mevcut özelliklerde iyileştirmeler anlamına gelir.
Hedef ise, Google’ın en güçlü parçalarından yararlanırken aynı zamanda tümü son derece kişiselleştirilmiş bir deneyimde daha iyiye giden telefonlar.
Tensor’un yeni güvenlik çekirdeği ve Titan M2 ile Pixel 6, herhangi bir telefondan daha fazla donanım güvenliği katmanına sahip olacak.
Pixel 6
-Ekran boyutu: 6.4 inç AMOLED 90 Hz
-Arka kamera 50 megapiksel (Geniş) + 12 megapiksel (Ultra Geniş Açı)
-Ön kamera: 8 megapiksel
-Pil: 4.614 mAh
-RAM: 8 GB
-Depolama: 128 GB / 256 GB
Pixel 6 Pro
-Ekran boyutu: 6.71 inç AMOLED 120 Hz
-Arka kamera 50 megapiksel (Geniş) + 4x 48 megapiksel (Telefoto) + 12 megapiksel (Ultra Geniş Açı)
-Ön kamera: 12 megapiksel
-Pil: 5.000 mAh
-RAM: 12 GB
-Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB
Bu habere göre Google’ın, aynı Apple gibi bir sisteme sahip olmak istediğini görüyoruz.
Apple’da, kendi bilgisayarların da mobil cihazlarındaki işlemcilerin benzerini kullanıyor.
Intel ve AMD için kötü bir haber gibi gözüken bu habere, bu ikilinin ne gibi cevap vereceğini bekleyip göreceğiz.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
576MP Çözünürlüklü Akıllı Telefon Kameraları Yolda!
Far Cry 3 Tamamen Ücretsiz Oldu! Kaçırmadan alın
NASA’nın Perseverance’ı, Mars’tan İlk Kaya Numunesini Aldı!
0,04s GECİKME SÜRESİ! | BlitzWolf BW- FLB3 Oyuncu Kulaklığı İncelemesi
Lenovo Tab P12 Pro 5G ve Tab P11 5G Tanıtıldı!
0,04s GECİKME SÜRESİ! | BlitzWolf BW- FLB3 Oyuncu Kulaklığı İncelemesi
Helio G95’li Redmi Note 10S Nasıl Performans Sergiliyor?
Samsung Galaxy A72 Almamak İçin 7 Neden!
Galaxy A52 ile 1 Ay Geçirmek! | Dilşah’la 1 Ay
S20 FE (Snapdragon) vs. A72 | Hangisi alınır?
0,04s GECİKME SÜRESİ! | BlitzWolf BW- FLB3 Oyuncu Kulaklığı İncelemesi
Helio G95’li Redmi Note 10S Nasıl Performans Sergiliyor?
Samsung Galaxy A72 Almamak İçin 7 Neden!
Galaxy A52 ile 1 Ay Geçirmek! | Dilşah’la 1 Ay
S20 FE (Snapdragon) vs. A72 | Hangisi alınır?
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.