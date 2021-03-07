Lenovo yeni AMD Ryzen 5000 Pro APU işlemcileri sızdırdı

Lenovo ürün sayfasına yapılan güncellemede yeni AMD Ryzen 5000 Pro serisi APU işlemcileri ortaya çıktı. Buna göre işlemciler yeni ThinkPad bilgisayarlarda yerlerini alacaklar.

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Lenovo ThinkPad P14 özellikler sayfasında; Ryzen 5 Pro 5650U ve Ryzen 7 Pro 5850U işlemcilerinin listelendiği görülebiliyor. Böylelikle işlemcilerin bu yıl içerisinde Lenovo iş laptoplarına gelmelerinin muhtemel olduğunu söyleyebiliriz gibi. Bununla beraber AMD tarafından ise konuyla alakalı herhangi bir resmi açıklama hala gelmedi.

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Sayfa bizlere işlemcilerin özellikleri hakkında da bazı bilgiler veriyor. Buna göre Ryzen 7 Pro 5850U sekiz çekirdekli on altı işlem parçacıklı bir işlemci iken; temel saat hızı 2.0GHz olacak. Artırılan saat hızı ise 4.4GHz olarak görülebilen işlemci 12MB da belleğe sahip. Diğer yandan Ryzen 5 Pro 5650U ise altı çekirdek ve on iki parçacığa sahipken; temel saat hızı 2.2GHz, artırılan saat hızı 4.2GHz, belleği ise 11MB olarak karşımıza çıkıyor. İki işlemcinin de güç tüketimi 10-25W arasında olup entegre ekran kartı barındırıyorlar.

Ancak Wccftech tarafından belirtildiği gibi P14 sayfası her soruyu yanıtlamıyor. Örneğin bahsi geçen Pro serilerindeki ekran kartları hakkında fazla bilinen bir bilgi mevcut değil. Aynı şekilde işlemcilerin için verilen bir çıkış tarihi de yok. Ancak Radeon RX 6700 XT ekran kartının da resmileştiğini düşünürsek; mobil alanda Intel-AMD rekabetini kızdıracak işlemciler için fazla beklemeyiz gibi.