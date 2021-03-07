İşlemci
Lenovo yeni AMD Ryzen 5000 Pro APU işlemcileri sızdırdı
Lenovo ürün sayfasına yapılan güncellemede yeni AMD Ryzen 5000 Pro serisi APU işlemcileri ortaya çıktı. Buna göre işlemciler yeni ThinkPad bilgisayarlarda yerlerini alacaklar.
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Lenovo ThinkPad P14 özellikler sayfasında; Ryzen 5 Pro 5650U ve Ryzen 7 Pro 5850U işlemcilerinin listelendiği görülebiliyor. Böylelikle işlemcilerin bu yıl içerisinde Lenovo iş laptoplarına gelmelerinin muhtemel olduğunu söyleyebiliriz gibi. Bununla beraber AMD tarafından ise konuyla alakalı herhangi bir resmi açıklama hala gelmedi.
Sayfa bizlere işlemcilerin özellikleri hakkında da bazı bilgiler veriyor. Buna göre Ryzen 7 Pro 5850U sekiz çekirdekli on altı işlem parçacıklı bir işlemci iken; temel saat hızı 2.0GHz olacak. Artırılan saat hızı ise 4.4GHz olarak görülebilen işlemci 12MB da belleğe sahip. Diğer yandan Ryzen 5 Pro 5650U ise altı çekirdek ve on iki parçacığa sahipken; temel saat hızı 2.2GHz, artırılan saat hızı 4.2GHz, belleği ise 11MB olarak karşımıza çıkıyor. İki işlemcinin de güç tüketimi 10-25W arasında olup entegre ekran kartı barındırıyorlar.
Ancak Wccftech tarafından belirtildiği gibi P14 sayfası her soruyu yanıtlamıyor. Örneğin bahsi geçen Pro serilerindeki ekran kartları hakkında fazla bilinen bir bilgi mevcut değil. Aynı şekilde işlemcilerin için verilen bir çıkış tarihi de yok. Ancak Radeon RX 6700 XT ekran kartının da resmileştiğini düşünürsek; mobil alanda Intel-AMD rekabetini kızdıracak işlemciler için fazla beklemeyiz gibi.
İşlemci
Intel Core i7-11700K sızıntılara rağmen AMD Ryzen 9 5900X’i geçebilir
Daha önceden çıkan sızıntılarıyla hayal kırıklığı oluşturan Intel Core i7-11700K işlemcisinin düşünüldüğünden güçlü çıkması muhtemel. Sızıntılarda Ryzen 7 5800X’ten geride olduğu görülmüş olan işlemci; yeni benchmark sonuçlarına göre AMD amiral gemilerini solluyor.
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Donanımlar için ortalama puan belirleyen bir test sitesi olan UserBenchmark üzerinde görüntülenen Intel Core i7-11700K işlemcisi, sırasıyla çift, dört ve sekiz çekirdekli testlerde oldukça iyi sonuçlar veriyor. Diğer sızıntıları da göz önüne alarak bu bilgilerin kesinliği hakkında net bir şey söyleyemeyiz. Ancak sonuçların bu ayda erken erişime ve satışa çıkması beklenen Rocket Lake-S serisi işlemcilere dikkatleri çektiğini söylemek de yanlış olmaz gibi.
Testlerden bahsedecek olursak, düşük çekirdekli işlemci testlerinde Intel’in AMD’yi geçmesi alışıldık bir durum. Hatta UserBenchmark üzerinde tek çekirdek skorundaki ilk birkaç sırayı Intel işlemcileri alıyor.
Bununla birlikte çift çekirdek, dört çekirdek ve sekiz çekirdekli testlerde de i7-11700K ve i9-11900F işlemcilerinin ilk iki sırada oldukları görülebiliyor. AMD Ryzen 9 5900X ve Ryzen 9 5950X ise bu alanda onlardan sonra gelseler de; daha yüksek sayıdaki çekirdek testlerinde rakiplerinden önemli ölçüde üstün geliyorlar. Ancak Ryzen 9 işlemcileri şu anda elde etmesi oldukça zor çipler. Dolayısıyla üstünlükleri de bir nebze önemsiz hale geliyor.
Son olarak Intel Core i7-11700K testlerinin şimdilik sadece üç örnek üzerinden test edildiğini hatırlatalım. Ryzen 9 5900X ise yirmi bir binin üzerinde bilgisayarda test edilmiş durumda. Dolayısıyla daha net sonuçlar için biraz daha beklemek gerekiyor. Ama sonuçların önemli şeyler vadettiğini açıkça görebiliyoruz.
Haber
Samsung, bu yıl 3 farklı Exynos işlemci duyuracak
Samsung, geçmişte çokça eleştirildiği mobil işlemci konusunda her geçen yıl bir adım daha ileri gidiyor. Son olarak 5 nm tekniğiyle rakiplerini takip eden şirket, 2021’de Exynos serisine 3 yeni model kazandıracak.
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Samsung’un bu yıl duyuracağı Exynos işlemciler ortaya çıktı!
Akıllı telefon dünyasının popüler casuslarından Ice Universe, Samsung’un bu yıl duyuracağı işlemcileri paylaştı. Exynos’un yeni işlemcilerinin temelini 8XX modeli oluştururken, 12XX modeli fiyat/performans işlemcisi olarak varlığını sürdürecek. Samsung Galaxy S22 gibi üst seviye mobil cihazlara ise Exynos 2200 güç verecek. Dolayısıyla Samsung üretimi işlemci modelleri geçtiğimiz yıla kıyasla aynı sayıda kalacak.
2021 Exynos
Exynos 8xx
Exynos 12xx
Exynos 22xx
— Ice universe (@UniverseIce) March 2, 2021
Ayrıca Samsung ve AMD’nin üzerinde uzun süredir çalıştığı RDNA Mobile GPU projesinde de gelişmeler mevcut. Yine Ice Universe’nin geçtiğimiz günlerde paylaştığı bilgiye göre, Koreli markanın orta ve üst seviye Exynos işlemcilerinde kullanacağı grafik birimi Haziran ayında görücüye çıkacak. Fakat AMD GPU’nun bu yılki işlemcilere girmesi konusunda bazı soru işaretleri bulunuyor. Entegrasyon çalışmaları henüz tamamlanmadığı için Haziran’da ön gösterim, yıl sonuna doğru ise nihai ilk işlemci duyurusunun yapılacağı belirtiliyor.
Bilindiği üzere Qualcomm, amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 888’in üretim sürecini Samsung’a vermişti. Dolayısıyla şirket, kendi bünyesinde ürettiği işlemcilerin kötü şöhretini unutturmak için eline büyük bir fırsat geçirdi. Exynos 2100 için gelen kullanıcı yorumları da Samsung’un doğru yolda olduğunu gösteriyor. Son olarak üç yeni işlemci serisinin ülkemizde satılan telefonlara da güç vereceğini belirtelim.
İşlemci
Intel Rocket Lake çipleri Hitman 3 oyununu ücretsiz verebilir
Intel yeni nesil işlemcileriyle alakalı gelen son sızıntılar doğruysa firma Rocket Lake işlemcilerinin çıkışıyla birlikte Hitman 3 paketi de sunacak.
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Sızıntılarıyla bilinen Twitter kullanıcısı @momomo_us, PC Gamer’ın tespit ettiği paylaşımında; Intel’in Hitman 3 paketiyle alakalı hüküm ve koşullar belgesini bulduğunu iddia ediyor. Paylaşımda görülebildiği üzere Comet Lake yanında Rocket Lake işlemcilerinin de uygun donanımlar altında adı geçiyor. Promosyon son tarihi olarak ise belgede 30 Haziran 2021 gösteriliyor.
Belgenin gerçek olup olmadığını kanıtlayamayacağımız için dikkatli olmakta fayda var. Ancak bu sızıntılar; önceden gelen Intel’in IO Interactive ile Hitman 3 optimizasyonu için işbirliği yaptığı bilgileriyle paralel nitelikte. Firma yine CES 2021’de Rocket Lake işlemcisinin mevcut işlemciye göre kare sayısı farkını göstermek için de bu oyunu sergilemişti.
Dolayısıyla Intel Rocket Lake işlemcileri çıkışını yaptığında yanında Hitman 3 bedava bir şekilde gelmeleri mümkün. Yani eğer yeni nesil bir Intel işlemcisi ve Hitman 3 oyununu almayı düşünüyorsanız; bu paketin gelip gelmeyeceğini beklemek iyi bir fikir gibi duruyor. İşlemcilerin çıkış tarihi ise bir aksilik olmaması durumunda Mart ayı olarak karşımıza çıkıyor. Ön siparişlerin erkenden başlaması da yine ihtimaller dahilinde.
Bu işlemcilerin başında 8 çekirdekli ve saat başı komutta %19’luk bir gelişme sağlayan işlemci geliyor. Hitman 3 de birçok incelemeden hikaye ve oynanış tarafında oldukça iyi notlar toplamış bir oyun. Dolayısıyla bu paket gerçekleşmesi durumunda kullanıcıları mutlu edeceğe benziyor.
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