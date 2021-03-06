Daha önceden çıkan sızıntılarıyla hayal kırıklığı oluşturan Intel Core i7-11700K işlemcisinin düşünüldüğünden güçlü çıkması muhtemel. Sızıntılarda Ryzen 7 5800X’ten geride olduğu görülmüş olan işlemci; yeni benchmark sonuçlarına göre AMD amiral gemilerini solluyor.

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Donanımlar için ortalama puan belirleyen bir test sitesi olan UserBenchmark üzerinde görüntülenen Intel Core i7-11700K işlemcisi, sırasıyla çift, dört ve sekiz çekirdekli testlerde oldukça iyi sonuçlar veriyor. Diğer sızıntıları da göz önüne alarak bu bilgilerin kesinliği hakkında net bir şey söyleyemeyiz. Ancak sonuçların bu ayda erken erişime ve satışa çıkması beklenen Rocket Lake-S serisi işlemcilere dikkatleri çektiğini söylemek de yanlış olmaz gibi.

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Testlerden bahsedecek olursak, düşük çekirdekli işlemci testlerinde Intel’in AMD’yi geçmesi alışıldık bir durum. Hatta UserBenchmark üzerinde tek çekirdek skorundaki ilk birkaç sırayı Intel işlemcileri alıyor.

Bununla birlikte çift çekirdek, dört çekirdek ve sekiz çekirdekli testlerde de i7-11700K ve i9-11900F işlemcilerinin ilk iki sırada oldukları görülebiliyor. AMD Ryzen 9 5900X ve Ryzen 9 5950X ise bu alanda onlardan sonra gelseler de; daha yüksek sayıdaki çekirdek testlerinde rakiplerinden önemli ölçüde üstün geliyorlar. Ancak Ryzen 9 işlemcileri şu anda elde etmesi oldukça zor çipler. Dolayısıyla üstünlükleri de bir nebze önemsiz hale geliyor.

Son olarak Intel Core i7-11700K testlerinin şimdilik sadece üç örnek üzerinden test edildiğini hatırlatalım. Ryzen 9 5900X ise yirmi bir binin üzerinde bilgisayarda test edilmiş durumda. Dolayısıyla daha net sonuçlar için biraz daha beklemek gerekiyor. Ama sonuçların önemli şeyler vadettiğini açıkça görebiliyoruz.