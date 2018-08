Lenovo Watch X Plus satışa çıkıyor

Lenovo Watch X Plus, Lenovo’nun Haziran ayının başında, Lenovo Z5, Lenovo K5 Note ve Lenovo A5’in tanıtımı için düzenlediği bir lansmanda Lenovo Watch X ile birlikte tanıtıldı. Lenovo Watch X, duyurulmasının hemen ardından satın alınabilir olmasına rağmen Watch X Plus satışa yarın çıkıyor. Lenovo Watch X Plus, Çin yerel saatiyle, saat 10:00’da satışa sunulacak.

Lenovo Watch X Plus yarın Çin yerel saatiyle 10:00’da satışta

Watch X Plus, 399 Yuan yani anlık döviz kuru ile ortalama 290₺ fiyatıyla satışa çıkacak. Cihazın, bir alt versiyonu olan 299 Yuan fiyat etiketiyle gelen Lenovo Watch modelinden pek farkı yok. Cihazlar arasındaki en büyük fark Watch X Plus’ın Roma rakamları ile geliyor olması. Ayrıca başka bir fark ise, Watch X Plus’ın normal versiyonda bulunmayan bir hava basınç sensörü ile donatılması. Lenovo Watch ise dijital bir ekrana sahip.

Cihazın renk tarafında ise şimdilik bilinen bilgiler siyah ve gümüş seçenekleri. Watch X gibi Plus modeli de OLED ekranlı paslanmaz çelik şasiye sahip, suya dayanıklı bir akıllı saat. Ekran safir kristal cam ile korunuyor. Üzerinde bulunan bazı sensörler şunlar, barometre, kalp atış hızı sensörü, tansiyon sensörü, jiroskop, jeomanyetik sensör ve hava basınç sensörü. Cihaz üzerinde barındırdığı 600mAh bataryayla geliyor ve bu batarya şirketin iddiasına göre tek şarj ile 45 gün kullanım ömrü sunuyor.

Lenovo Watch X, Çin’de satışa çıktığı andan itibaren 15 saniye içerisinde tükenmesi yüzünden büyük tepki topladı. Aynı satış senaryosu Lenovo Watch X Plus için de geçerli olacaktır. Cihazın e-ticaret siteleri yerine, fiziksel mağazalarda ise ne zaman satılacağı hakkında bir bilgi bulunmuyor. Cihaz hakkında bilinen bilgiler şimdilik bunlarla sınırlı. Watch X Plus yarın satışa çıktıktan sonra, tüm bilgileri açığa çıkacaktır. Satın almak isteyenlerin elini oldukça hızlı tutmasında fayda var. Yoksa saati lansman fiyatı yerine kara borsanın belirlediği fiyatlardan edinmek zorunda kalacaksınız.

Lenovo’nun satışa çıkaracağı Watch X Plus’ı beğendiniz mi? Lütfen yorumlarda bizlerle görüşlerinizi paylaşın.