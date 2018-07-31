Dünyanın ilk 5G destekli telefonu Lenovo’dan gelebilir

Dünyanın ilk 5G destekli telefonu üreten firma unvanını alabilmek için firmalar çekişmeye başlamış gibi görünüyor. Huawei ve Samsung arasında geçen dünyanın ilk katlanabilir telefon rekabetini sizlere bu yazımızda aktarmıştık. Şirketler arasında yeni bir rekabet konusu doğuyor; dünyanın ilk 5G modemli telefonu. Bu konuda “dünyanın ilki” olmak isteyen Lenovo’nun, dünyanın ilk 5G modemli telefon tanıtacağı iddia edildi.

Dünyanın ilk 5G destekli telefonu Lenovo’dan mı geliyor?

Lenovo yetkililerinden Chang Cheng, Lenovo Z5 tanıtılmadan önce cihaz hakkında çok uçuk iddialarda bulunmuştu. Cihazın sanki amiral gemisi olacağını, türlü yenilikler ve süper donanımla geleceğini söylemişti. Fakat iddiaların ve söylentilerin aksine Lenovo Z5 orta segmente ait bir cihaz olarak kullanıcılarla buluştu ve ardından pek çok kez alay konusu oldu. Lenovo hakkında iddialar ve söylentiler gelmeye devam ediyor. Bu iddialara katılan yeni söylenti ise, Lenovo’nun Snapdragon 855 işlemcisiyle dünyanın ilk 5G modemli bir telefon tanıtacağı.

Cheng, Snapdragon 855 işlemcili ve 5G desteğine sahip olan Lenovo’nun gizemli telefonunun özellikleriyle ilgili başka bilgi vermedi. Qualcomm geçen yıl sonunda yeni nesil işlemcisi Snapdragon 845‘i duyurdu. Bu yıl aynı zamanlarda ise, yeni nesil 7nm üretim teknolojisine sahip Snapdragon 855 işlemcisi açıklanacak. Önümüzdeki yıl bu yeni çipset, birçok amiral gemisine güç verecek. Bazı iddialar ise, Samsung Galaxy S10 ve S10+’ın Snapdragon 855 çipseti ile geleceği yönünde.

Birçok akıllı telefon üreticisi dünyanın ilk 5G destekli akıllı telefonunu piyasaya sürmek için birbirleriyle rekabet ediyor. Huawei’nin ise ilk 5G destekli akıllı telefonunu Haziran 2019‘a kadar piyasaya süreceği iddiaları var. OnePlus 7’nin ise OnePlus cephesinde ilk 5G desteğine sahip telefon olması ve 5G modemli telefonlar arasında ilklerden olması bekleniyor. OnePlus 7, Snapdragon 855 işlemcisiyle gelebilir. Aynı zamanda OnePlus 6 bu yılın Mayıs ayında tanıtıldığı için, OnePlus 7 Mayıs veya Haziran 2019’da gelebilir. Samsung, OPPO, Vivo, ZTE ve Nokia; 5G destekli akıllı telefonlar üzerinde çalıştığını bildiren şirketlerden bazıları.

Huawei ve OnePlus’ın ilk 5G telefonlarını 2019’un ikinci çeyreğinde piyasaya sürmesi bekleniyor. Bu nedenle Lenovo’nun piyasaya duyurduğu bu açıklamayı yerine getirebilmesi için 2019’un birinci çeyreğinde ya da 2019 ikinci çeyrek başında 5G modemli cihazını tanıtması lazım. Lenovo eğer Z5’de ortaya atılan 4TB dahili hafıza gibi iddiaların boş çıkmasından sonra bu iddiaları gerçekleştirir ve dünyanın ilk 5G destekli telefonunu üretirse, bu konuda öncü olacağı kesin. 5G modemli ilk akıllı telefon Lenovo cephesinden gelmese dahi, 2019 senesinde bol bol 5G modemli telefonlar göreceğiz.

Dünyanın ilk 5G destekli telefonu sizce Lenovo cephesinden mi gelecek? Yoksa bu söylentiler Lenovo yöneticisinin bir başka asılsız iddiası olarak mı kalacak? Lütfen yorumlarda görüşlerinizi bizimle paylaşın.