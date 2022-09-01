Lenovo, IFA etkinliğinde geçen yılki P11 ve P11 Pro modelinin halefi olarak 2. Nesil Tab P11 ve P11 Pro modellerini tanıttı. Lenovo Tab P11 Pro (2. Nesil), Dolby Vision, HDR10+, 120Hz yenileme hızı ve 11,2 inç OLED dokunmatik ekrana sahiptir. Ayrıca JBL’den dört hoparlörlü bir sisteme ve Dolby Atmos’a sahip.

Şirket, tabletler için Android 14’e kadar en az iki büyük Android işletim sistemi yükseltmesini ve piyasaya sürüldükten sonra üç yıllık güvenlik güncellemelerini alacağını da belirtmekte fayda var.

Tab P11 Pro (2. Nesil), önceki sürümdeki Snapdragon 730G’ye kıyasla %120’ye kadar iyileştirme vaat eden en yeni MediaTek Kompanio 1300T sekiz çekirdekli işlemci ile beraber geliyor. ThinkPad’den ilham alan çıkarılabilir bir klavyeye de sahiptir. 128 GB depolama ile 4 GB / 6 GB RAM, 256 GB depolama ile 8 GB RAM seçeneklerine sahip.

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Ayrıca kablosuz şarj ve depolama için cihaza manyetik olarak takılabilen isteğe bağlı bir Lenovo Precision Pen 3 de sahip. Bluetooth özellikli kalem, tabletle otomatik olarak eşleşir ve yandaki özelleştirilebilir düğmeyi kullanarak ekrandaki belgeleri, müzikleri, görüntüleri ve kayıtları uzaktan kontrol etmek için kullanılabilir.

Kullanıcılar, ekrana dokunurken düğmeyi basılı tutarak, ekran kilitliyken bile Lenovo Instant Memo ile hızlı bir şekilde not alabilir ve el yazısını metne dönüştürebilir. 14 saate kadar pil ömrü vaat ediyor, ancak parmak izi sensörüne sahip değil.

Lenovo Tab P11 (2. Nesil), Android 12L ile gelirken, 120Hz yenileme hızına ve 11,5 inç LCD ekrana sahip, Snapdragon 662’ye kıyasla MediaTek G99 sekiz çekirdekli işlemci ile beraber geliyor, 6 GB’a kadar RAM ile dört hoparlörlü bir sisteme sahip.

Lenovo Precision Pen 2 (2023), Lenovo Akıllı Şarj İstasyonu 2 ve yerleşik destek ayağı ve kalem tutuculu Lenovo Folio Kılıf gibi isteğe bağlı aksesuarlarla birlikte geliyor.

İçindekiler Fiyat

Fiyat

Lenovo Tab P11 Pro 499 Euro

Lenovo Tab P11 299 Euro