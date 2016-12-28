Lenovo ThinkPad Modellerine Windows Precision Desteği Geliyor

Lenovo, 2017 yılında ThinkPad dizüstü bilgisayar modellerini güncelleyeceğini duyurmuştu ve yeni bilgisayarların detayları bir bir belli oluyor.

Lenovo, ThinkPad modellerini yeni işlemciler, ilgi çekici özellikler ve gelişmiş dokunmatik yüzeylerle yenileyecek. Daha önceki ThinkPad modellerinin kötü yanlarından birisi de dokunmatik yüzeylerdi.

ThinkPad X270, ThinkPad Yoga 370, dört yeni ThinkPad T Ultrabook modeli ve daha ucuz olan ThinkPad 13 Microsoft’un Windows Precision Touchpad özelliğini destekleyecek. Yeni sürücüler ve arayüz ile beraber Windows 10’da gelen bu özellik dokunmatik yüzey hareketlerini detaylı bir biçimde düzenlemeye yarıyor.

ThinkPad’in dokunmatik yüzeyleri senelerdir ya en iyisi ya da en kötüsü olarak karşımıza geliyor. Bunlara bir çok modelde yer alan küçük, kırmızı TrackPoint düğmeleri de dahil. Üstelik TrackPoint hala daha yeni modellerde karşımıza çıkmakta ancak Precision Touchpad desteği sayesinde daha akıcı ve yetenekli bir dokunmatik yüzey ile beraber bu TrackPoint özelliğine elveda diyebiliriz.

Yeni modellerde Intel’in en yeni işlemci mimarisi Kaby Lake serisi kullanılacak. Ayrıca Microsoft’un yine Windows 10 ile beraber tanıttığı yeni güvenlik önlemi olan yüz tanıma özelliği Windows Hello desteği de yeni nesil ThinkPad modellerinde yer alacak. Yeni modeller ilk olarak Avrupa’ya dağıtılacak.