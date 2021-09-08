Apple, iPhone 13 Lansman Tarihini Onayladı!

Apple‘ın bu yılki merakla beklenen modeli iPhone 13 için beklenen tarih geldi. Apple, iPhone 13‘ün lansman tarihini onayladı. İşte iPhone 13 ailesinin tanıtım tarihi.

Apple bugün çok yakın bir tarihte gerçekleştireceği etkinliğin duyurusunu yaptı. “California Streaming” başlığı altında gerçekleşecek olan bu etkinlikte Apple en yeni modellerini gözler önüne sürecek. Bunların başında ise iPhone 13 ailesi geliyor.

Apple‘ın 2021 yılına damga vuracak yeni amiral gemisi modelleri iPhone 13 ismiyle karşımıza çıkacak. iPhone 12 serisi gibi isimlenecek iPhone 13 modelleri bu etkinlikte gözler önüne sürülecek. Peki etkinlik ne zaman?

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iPhone 13 Lansman Tarihi Doğrulandı!

Apple bugün 14 Eylül tarihinde bir etkinlik düzenleyeceğini doğruladı. “California Streaming” adındaki bu etkinlikte Apple çok yüksek bir ihtimalle iPhone 13 ailesini tanıtacak. Geçtiğimiz yıl bu dönemlerde iPhone 12 modellerini tanıtan Apple, bu sene iPhone 13 modellerini yine benzer bir tarihte tanıtıyor olacak.

Öte yandan yine bu etkinlikte Apple Watch‘ın güncellenmiş ve yenilenmiş bir sürümünün tanıtılması da muhtemel. Ek olarak iOS 15, iPadOS 15 ve watchOS 8 gibi işletim sistemleri için tarih verilmesi de bekleniliyor. Ancak bu bilgiler şimdilik söylentiden ibaret.

Etkinliği Apple.com‘da canlı olarak yayınlayacak olan şirket, insanların “California Streaming” etkinliğini online olarak izlemesine olanak sağlayacak. Ayrıca etkinlik Apple TV‘de ve Apple TV uygulaması olan cihazlarda da izlenebilecek.

iPhone 13 Modelleri Hakkında Bilinenler!

Bildiğiniz üzere iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max isimleri ile karşımıza çıkacak olan iPhone 13 ailesi, iPhone 13 ve 13 Mini modellerinde 64GB, 128GB ve 256GB depolama seçenekleri sunacak. iPhone 13 Pro ve 13 Pro Max modelleri ise büyük ihtimalle 128GB, 512GB ve 1TB depolama seçeneklerine sahip olacak.

Yine aynı sıralama ile iPhone 13 ve iPhone 13 Mini modellerinde 4GB RAM bellek yer alacağı bilinirken, diğer iki modelde 6GB RAM bellek olması bekleniliyor. Sırasıyla 5.4 inç, 6.1 inç, 6.1 inç ve 6.7 inç büyüklüğünde ekranlara sahip olan iPhone 13 ailesi, tüm modellerde A15 Bionic işlemciye sahip olacak. Fiyatlarının ise 7000 TL ile 18000 TL arasında olması bekleniliyor.