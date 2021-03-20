Lenovo, Snapdragon 870 destekli yeni bir tablet üzerinde çalışıyor!

Lenovo, geçtiğimiz yıl Android tabanlı Lenovo Tab P11 Pro adlı amiral gemisi tabletini bir lansman ile resmi olarak piyasaya sürmüştü. Bu ürün, aynı zamanda Çin‘de Lenovo Xiaoxin Pad olarak satılıyor. Bu cihaz piyasaya sürüldükten kısa bir süre sonra şirketin yeni bir amiral gemisi tablet üzerinde çalıştığı sızıntıları ortaya çıktı. Şimdi ise bir şirket yöneticisi, bu cihazın detaylarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

İlginizi çekebilir: Poco X3 Pro, tüm teknik özellikleriyle ortaya çıktı!

reklam

Lenovo, yeni tabletiyle ilgili hangi bilgileri paylaştı?

Bugün erken saatlerde Lenovo Dizüstü Bilgisayar Ürün Yöneticisi Lin Lin, yakında piyasaya çıkacak olan bir Lenovo tabletin “Ayarlar” sayfasının ekran görüntüsünü yayınladı. Görsel, bu ürünün bazı temel özelliklerini ortaya çıkardı. Lin Lin tarafından paylaşılan görüntüde tabletin Qualcomm Snapdragon 870 yonga setinden gücünü aldığını görüyoruz. Ayrıca cihaz, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile gelecek. Tablet tanıtıldığında farklı depolama alanı ve RAM seçeneklerini de görebiliriz.

reklam

Şirketin yeni tableti, yazılım tarafında Android 11 tabanlı ZUI 12.5 arayüzü ile gelecek. Ayrıca Huawei‘nin çoklu ekran iş birliği desteği de cihazda mevcut. Tabletin piyasaya çıkış tarihi hakkında ise henüz net bir bilgi yok. Ekran görüntüsü, güvenlik yamasının seviyesini Ocak 2021 olarak gösteriyor. Bu nedenle tabletin son test aşamasında olma ihtimali oldukça yüksek.