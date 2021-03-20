Haber
Lenovo, Snapdragon 870 destekli yeni bir tablet üzerinde çalışıyor!
Lenovo, geçtiğimiz yıl Android tabanlı Lenovo Tab P11 Pro adlı amiral gemisi tabletini bir lansman ile resmi olarak piyasaya sürmüştü. Bu ürün, aynı zamanda Çin‘de Lenovo Xiaoxin Pad olarak satılıyor. Bu cihaz piyasaya sürüldükten kısa bir süre sonra şirketin yeni bir amiral gemisi tablet üzerinde çalıştığı sızıntıları ortaya çıktı. Şimdi ise bir şirket yöneticisi, bu cihazın detaylarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
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Lenovo, yeni tabletiyle ilgili hangi bilgileri paylaştı?
Bugün erken saatlerde Lenovo Dizüstü Bilgisayar Ürün Yöneticisi Lin Lin, yakında piyasaya çıkacak olan bir Lenovo tabletin “Ayarlar” sayfasının ekran görüntüsünü yayınladı. Görsel, bu ürünün bazı temel özelliklerini ortaya çıkardı. Lin Lin tarafından paylaşılan görüntüde tabletin Qualcomm Snapdragon 870 yonga setinden gücünü aldığını görüyoruz. Ayrıca cihaz, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile gelecek. Tablet tanıtıldığında farklı depolama alanı ve RAM seçeneklerini de görebiliriz.
Şirketin yeni tableti, yazılım tarafında Android 11 tabanlı ZUI 12.5 arayüzü ile gelecek. Ayrıca Huawei‘nin çoklu ekran iş birliği desteği de cihazda mevcut. Tabletin piyasaya çıkış tarihi hakkında ise henüz net bir bilgi yok. Ekran görüntüsü, güvenlik yamasının seviyesini Ocak 2021 olarak gösteriyor. Bu nedenle tabletin son test aşamasında olma ihtimali oldukça yüksek.
Akıllı Telefonlar
Black Shark 4 serisinin ekran özellikleri belli oldu!
Black Shark 4 serisi için geri sayıma geçtik. Mobil oyun odaklı akıllı telefon serisinin üyelerinin ekran özellikleri ortaya çıktı.
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Black Shark 4 modellerinin ekran özellikleri detaylandı!
Xiaomi oyunculara özel akıllı telefon çıkarmaya devam ediyor. Akıllı telefon dünyasının hemen hemen her seviyesinde rekabet eden firma, bu piyasada da var olmaya devam etmek istiyor. Black Shark 4 serisi için geri sayıma geçen akıllı telefon üreticisinin yeni modelleri ile alakalı bilgiler ortaya çıktı. Serinin tüm üyelerinin ekran özellikleri belli oldu. Buna göre akıllı telefon serisi 6.67 inçlik 144 Hz ekran ile piyasaya çıkacak.
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Bununla birlikte akıllı telefon serisinin ekranında yer alacak panel henüz tam anlamıyla netlik kazanmadı. Ortaya çıkan bilgilere göre serinin en azından Pro modeli Samsung E4 AMOLED ekrana sahip olacak. Ancak baz model için ortaya çıkan bir bilgi ne yazık ki yok. Akıllı telefon serisi kullanıcılarını Snapdragon 888 ile karşılayacak. Ayrıca seride 4500 mAh batarya ve 120 Hz hızlı şarj desteği yer alacak. Pro modelin 8/12 GB RAM kapasitelerine sahip olacağı ortaya çıktı. Öte yandan baz modelinde benzer rakamlara sahip olacağı tahmin ediliyor. Bakalım Black Shark 4 beklentileri karşılayacak mı bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Poco X3 Pro, tüm teknik özellikleriyle ortaya çıktı!
Vietnam e-ticaret platformu olan Shopee‘deki resmi Xiaomi mağazası, Poco X3 Pro‘nun tüm teknik özelliklerini ortaya çıkardı. Pocophone F1‘in halefi olarak nitelendirilen cihaz, amiral gemisi düzeyindeki özellikleri uygun fiyata sunmayı hedefliyor.
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Poco X3 Pro, hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Poco X3 Pro, 6.67 inçlik 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip FHD+ çözünürlüklü AMOLED bir ekran ile gelecek. Bu ekran, Gorilla Glass 6 koruması ve 240 Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip olacak. Telefon, Qualcomm Snapdragon 860 yonga setinden gücünü alacak. Listede, cihazın yoğun kullanım sırasında serin tutulması için geliştirilen LiquidCool Technology 1.0 Plus ile geleceği de belirtiliyor. Günümüzde çoğu üretici artık yeni nesil akıllı telefonlarını 5G bağlantısı ile piyasaya çıkarıyor. Bununla birlikte Poco X3 Pro‘da yalnızca 4G modem mevcut.
Poco X3 Pro, 6/8 GB RAM ve 128/256 GB UFS 3.1 depolama alanı seçeneklerine sahip olacak. Bununla birlikte, microSD kart ile bu depolama alanı 1 TB’a kadar çıkabiliyor. Telefonun 48 MP çözünürlüklü ana kamerası mevcut. Bu ana kameraya, 8+2+2’lik henüz özellikleri bilinmeyen üç adet kamera eşlik edecek. Cihazın ön tarafında ise 20 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunmakta. X3 Pro, 33W hızlı şarj destekli 5160 mAh batarya ile gelecek. Bununla birlikte bu batarya, MIUI 12 ile optimize bir şekilde çalışacak. Son olarak, cihazın çift hoparlörü, NFC ve Bluetooth 5 desteği bulunduğunu söyleyebiliriz. Telefonun en güçlü modeli, 350$ fiyat etiketi ile piyasaya çıkacak. Ayrıca RAM ve depolama alanı düşük olan standart model ise 300$ üzerinden satışa başlayacak. Poco X3 Pro, 27 Mart tarihinde resmi olarak tanıtılacak.
Genel
Twitter, Türkiye’ye temsilci atayacak
Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Twitter, Türkiye’de temsilcilik açmayı kabul etti. Bu kararın ardından ülkemizde hala temsilcilik açmayan tek sosyal ağ olarak Pinterest kaldı.
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1 Ekim 2020 itibarıyla yürürlüğe giren Sosyal Medya Yasası ile birlikte Türkiye’de faaliyet gösteren ve günlük ziyaretçi sayısı 1 milyondan fazla olan platformlara temsilci atama zorunluluğu gelmişti. Bu süreçte temsilcilik açmayan firmalar kademeli olacak şekilde başta para cezası sonrasında ise bant kısıtlamasıyla karşılaşacaktı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter platformunun da Türkiye’de temsilci bulunduracağını açıkladı.
Artık Twitter da Türkiye'de temsilci bulunduracak!
Türkiye’den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan Twitter da temsilci atayacağını bildirdi. pic.twitter.com/LoVlmvpiOc
— Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) March 19, 2021
Twitter hesabından açıklama yapan Sayan; “Artık Twitter da Türkiye’de temsilci bulunduracak!
Türkiye’den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan Twitter da temsilci atayacağını bildirdi. Sosyal ağların Türkiye’de temsilci bulundurması; vatandaşlarımızın hak ihlallerinin giderilmesi adına muhatap bulunması açısından büyük önem taşıyor.
İnternet trafiği bant genişliğinin daraltılması yaptırımı uygulanmadan; Twitter’ın da 7253 sayılı kanunun getirdiği yükümlülükleri yerine getireceğini açıklaması sevindirici.
Twitter tarafından bildirilen temsilci atama kararı ile birlikte Pinterest dışında ülkemizde temsilcisi olmayan sosyal ağ sağlayıcısı kalmadı. Temsilci atamaya yönelik Pinterest‘in yaptığı çalışmaları da yakından takip ediyoruz” dedi.
Son olarak Twitter tarafından konu ilgili olarak; “Türkiye’de hizmet sunmaya yönelik devam eden çabalarımız kapsamında, kısa süre önce değiştirilen 5651 sayılı İnternet Yasasını yakından inceledik. Twitter’ın Türkiye’de onu kullanan herkesin kullanımına açık kalmasını sağlamak için bir tüzel kişilik oluşturmaya karar verdik.
Türkiye’de Twitter kullanan kişilerin seslerini ve verilerini korumaya kararlıyız. Hükümetten ve kolluk kuvvetlerinden gelen talepleri nasıl ele aldığımız konusunda şeffaf olmaya devam edeceğiz.
Türkiye’deki kamusal sohbeti; korumak, insanları bu sohbete erişmeleri için güçlendirmek ve değerlerimizi savunmak için çalışmaya devam edeceğiz ” denildi.
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