Poco X3 Pro, tüm teknik özellikleriyle ortaya çıktı!

Vietnam e-ticaret platformu olan Shopee‘deki resmi Xiaomi mağazası, Poco X3 Pro‘nun tüm teknik özelliklerini ortaya çıkardı. Pocophone F1‘in halefi olarak nitelendirilen cihaz, amiral gemisi düzeyindeki özellikleri uygun fiyata sunmayı hedefliyor.

İlginizi çekebilir: Honor, Snapdragon 888 kullanacak olan yeni telefonunu doğruladı!

reklam

Poco X3 Pro, hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Poco X3 Pro, 6.67 inçlik 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip FHD+ çözünürlüklü AMOLED bir ekran ile gelecek. Bu ekran, Gorilla Glass 6 koruması ve 240 Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip olacak. Telefon, Qualcomm Snapdragon 860 yonga setinden gücünü alacak. Listede, cihazın yoğun kullanım sırasında serin tutulması için geliştirilen LiquidCool Technology 1.0 Plus ile geleceği de belirtiliyor. Günümüzde çoğu üretici artık yeni nesil akıllı telefonlarını 5G bağlantısı ile piyasaya çıkarıyor. Bununla birlikte Poco X3 Pro‘da yalnızca 4G modem mevcut.

reklam

Poco X3 Pro, 6/8 GB RAM ve 128/256 GB UFS 3.1 depolama alanı seçeneklerine sahip olacak. Bununla birlikte, microSD kart ile bu depolama alanı 1 TB’a kadar çıkabiliyor. Telefonun 48 MP çözünürlüklü ana kamerası mevcut. Bu ana kameraya, 8+2+2’lik henüz özellikleri bilinmeyen üç adet kamera eşlik edecek. Cihazın ön tarafında ise 20 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunmakta. X3 Pro, 33W hızlı şarj destekli 5160 mAh batarya ile gelecek. Bununla birlikte bu batarya, MIUI 12 ile optimize bir şekilde çalışacak. Son olarak, cihazın çift hoparlörü, NFC ve Bluetooth 5 desteği bulunduğunu söyleyebiliriz. Telefonun en güçlü modeli, 350$ fiyat etiketi ile piyasaya çıkacak. Ayrıca RAM ve depolama alanı düşük olan standart model ise 300$ üzerinden satışa başlayacak. Poco X3 Pro, 27 Mart tarihinde resmi olarak tanıtılacak.