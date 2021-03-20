Akıllı Telefonlar
Poco X3 Pro, tüm teknik özellikleriyle ortaya çıktı!
Vietnam e-ticaret platformu olan Shopee‘deki resmi Xiaomi mağazası, Poco X3 Pro‘nun tüm teknik özelliklerini ortaya çıkardı. Pocophone F1‘in halefi olarak nitelendirilen cihaz, amiral gemisi düzeyindeki özellikleri uygun fiyata sunmayı hedefliyor.
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Poco X3 Pro, hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Poco X3 Pro, 6.67 inçlik 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip FHD+ çözünürlüklü AMOLED bir ekran ile gelecek. Bu ekran, Gorilla Glass 6 koruması ve 240 Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip olacak. Telefon, Qualcomm Snapdragon 860 yonga setinden gücünü alacak. Listede, cihazın yoğun kullanım sırasında serin tutulması için geliştirilen LiquidCool Technology 1.0 Plus ile geleceği de belirtiliyor. Günümüzde çoğu üretici artık yeni nesil akıllı telefonlarını 5G bağlantısı ile piyasaya çıkarıyor. Bununla birlikte Poco X3 Pro‘da yalnızca 4G modem mevcut.
Poco X3 Pro, 6/8 GB RAM ve 128/256 GB UFS 3.1 depolama alanı seçeneklerine sahip olacak. Bununla birlikte, microSD kart ile bu depolama alanı 1 TB’a kadar çıkabiliyor. Telefonun 48 MP çözünürlüklü ana kamerası mevcut. Bu ana kameraya, 8+2+2’lik henüz özellikleri bilinmeyen üç adet kamera eşlik edecek. Cihazın ön tarafında ise 20 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunmakta. X3 Pro, 33W hızlı şarj destekli 5160 mAh batarya ile gelecek. Bununla birlikte bu batarya, MIUI 12 ile optimize bir şekilde çalışacak. Son olarak, cihazın çift hoparlörü, NFC ve Bluetooth 5 desteği bulunduğunu söyleyebiliriz. Telefonun en güçlü modeli, 350$ fiyat etiketi ile piyasaya çıkacak. Ayrıca RAM ve depolama alanı düşük olan standart model ise 300$ üzerinden satışa başlayacak. Poco X3 Pro, 27 Mart tarihinde resmi olarak tanıtılacak.
Akıllı Telefonlar
Black Shark 4 serisinin ekran özellikleri belli oldu!
Black Shark 4 serisi için geri sayıma geçtik. Mobil oyun odaklı akıllı telefon serisinin üyelerinin ekran özellikleri ortaya çıktı.
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Black Shark 4 modellerinin ekran özellikleri detaylandı!
Xiaomi oyunculara özel akıllı telefon çıkarmaya devam ediyor. Akıllı telefon dünyasının hemen hemen her seviyesinde rekabet eden firma, bu piyasada da var olmaya devam etmek istiyor. Black Shark 4 serisi için geri sayıma geçen akıllı telefon üreticisinin yeni modelleri ile alakalı bilgiler ortaya çıktı. Serinin tüm üyelerinin ekran özellikleri belli oldu. Buna göre akıllı telefon serisi 6.67 inçlik 144 Hz ekran ile piyasaya çıkacak.
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Bununla birlikte akıllı telefon serisinin ekranında yer alacak panel henüz tam anlamıyla netlik kazanmadı. Ortaya çıkan bilgilere göre serinin en azından Pro modeli Samsung E4 AMOLED ekrana sahip olacak. Ancak baz model için ortaya çıkan bir bilgi ne yazık ki yok. Akıllı telefon serisi kullanıcılarını Snapdragon 888 ile karşılayacak. Ayrıca seride 4500 mAh batarya ve 120 Hz hızlı şarj desteği yer alacak. Pro modelin 8/12 GB RAM kapasitelerine sahip olacağı ortaya çıktı. Öte yandan baz modelinde benzer rakamlara sahip olacağı tahmin ediliyor. Bakalım Black Shark 4 beklentileri karşılayacak mı bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Honor, Snapdragon 888 kullanacak olan yeni telefonunu doğruladı!
Honor CEO’su George Zhao, Huawei’den ayrılarak bağımsız olan şirketin karşı karşıya kaldığı zorluklarla ilgili Çin medyasına konuştu. Röportajda, Snapdragon 888 yonga seti tabanlı yeni Honor Magic akıllı telefonunun Qualcomm ortaklığıyla piyasaya çıkacağını açıkladı. Ayrıca yine konuşma esnasında, Magic serisinin Huawei Mate ve P serilerini geride bırakacağını da belirtti. George Zhao, Huawei’den ayrılmanın iki taraf içinde saygılı bir biçimde olduğunu sözlerine ekledi. Ayrıca iki şirket arasında bir veda partisinin düzenlendiğini de söyledi.
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Honor, nasıl bir yol haritası izleyecek?
Marka, yakında çıkması beklenen MagicBook için donanım tedarik etmek üzere Intel ve AMD ile görüşüyor. George Zhao, yaptığı konuşmada yeni ekipler oluşturmaktan, araştırma ve geliştirmeye yatırım yapmaktan bahsetti. Ayrıca CEO, Huawei‘nin yaptığı gibi dahili şirketler yerine harici ortaklarla da iş birliğine gidecek. Bununla birlikte, akıllı telefonlarda gelişmiş kamera özelliklerinin bulunacağını da belirtti.
Önceden yayınlanan rapora göre Honor, bu Temmuz ayında ilk gerçek amiral gemisini piyasaya sürecek. Bu cihaz, Qualcomm Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alacak. Şirket, bu yılın başında Honor V40 serisi akıllı telefonlarını tanıtmıştı. Bu cihazların MediaTek Dimensity 1000+’dan gücünü alması sebebiyle tam anlamıyla bir amiral gemisi olduğu söylenemiyor. Şirket, mevcut durumda Snapdragon 888, Dimensity 1200 gibi birçok platformdan çip tedarik ediyor. Bununla birlikte yakında V40 Lite Luxury Edition, 40S ve 10C gibi cihazların piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
iPhone 13 serisi, küçük çentik ve ince çerçeveler ile gelecek!
Popüler bir sızıntı uzmanı, Apple’ın gelecek iPhone serisinin yeni render görüntülerini günün erken saatlerinde sosyal medyada paylaştı. Şimdilik serinin ismi hakkında bir netlik bulunmadığı için “Gelecek iPhone serisi” mesajı ile bu görüntüler ortaya çıktı. Yüksek ihtimalle “iPhone 13” olarak adlandırılması beklenen serinin, Apple’ın “13” sayısı ile ilgili batıl inancına göre iPhone 12S olarak adlandırılması da ihtimaller arasında yer alıyor.
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Apple’ın yeni iPhone 13 serisi, nasıl bir tasarıma sahip olacak?
Geçtiğimiz günlerde şirket içinden pek çok isim, ekranın üst tarafındaki çentiğin kalkmayacağını doğruladı. Ancak bu çentiğin, daha küçük bir şekilde karşımıza çıkacağını tahmin ediyorduk. Şimdi ise ortaya çıkan yeni renderlar, bu tahminlerin doğru olma olasılığını arttırdı. Bununla birlikte, yayınlanan yeni görüntülere göre çentik daha küçük ve çerçeveler de daha ince olacak. Ayrıca bunun doğru olması halinde ekranın kullanılabilen aktif alanı artacak. Apple iPhone 13 serisi, en güncel D-ToF teknolojisi ile gelecek. Bu teknoloji, mevcut Face ID bileşenlerinin yerini alacak. Ayrıca yüz tanıma için gerekli alan miktarını da azaltacak.
Paylaşılan görüntü, büyük batarya, 120 Hz ekran tazeleme hızı ve lightning portun cihazda bulunduğunu gösteriyor. Ayrıca LiDAR sensör, 1 TB depolama alanı seçeneği ve ultra geniş açılı kameranın f/1.8 diyafram aralığı ile geleceği de belirtiliyor. Henüz kesin olmamakla birlikte telefonun A15 Bionic çip ile gelmesi de muhtemel.
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Yazan: butiksevda, 2 gün önce
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Yazan: levent_orgun, 1 hafta önce
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