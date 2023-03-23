Redmi’nin genel müdürü Lu Weibing geçtiğimiz aylarda hem Lenovo’nun Legion oyuncu telefonlarının hem de Xiaomi’nin Black Shark oyuncu telefonlarının bitirilebileceğine ve oyuncu telefonlarının geleceğinin tehlikede olduğuna dair kehanetlerde bulunmuştu. Görünen o ki, beklenen son geldi. Lenovo ve Xiaomi çoktan havlu atmış olabilir.

Güle Güle Legion Telefon Serisi!

Xiaomi 13’ün tanıtımında Lu Weibing, 2023 yılında oyun telefonlarına ihtiyaç kalmayacağını ve bu telefonların yok olmaya mahkum olduğunu belirtti. Bu açıklamanın, hem Lenovo’nun Legion markasının hem de Xiaomi’nin Black Shark markasının gözden düştüğü bir dönemde gelmesi dikkatleri çekti.

Sosyal medyada paylaşımda bulunan bir Lenovo çalışanına göre, Lenovo’nun Legion telefon işi, tüm oyun telefonu işi de dahil olmak üzere tamamen kesildi. Lenovo’nun cep telefonu bölümü, şirketin PC işine benzer şekilde Lenovo’nun dayandığı temel direk olmak için mücadele etti.

Motorola gibi bir devin mobil işletmesinin 2014 yılında 2,91 milyar dolara Lenovo tarafından satın almasına rağmen, şirketin cep telefonu işleri pek de başarılı olamadı.

Lenovo’nun son oyuncu telefonu olan Legion Y70, Snapdragon 8+ Gen1 yonga seti ve 440 doların altındaki fiyatıyla mükemmel bir fiyat/performans oranıyla geçen yılın Ağustos ayında piyasaya sürülmüştü. Ancak, görünen o ki bu rekabetçi özelliklerle bile marka oyun telefonu işini sürdürememiş.

Benzer şekilde, Xiaomi’nin Black Shark oyun telefonu markası da piyasadan kayboldu ve geriye sadece ASUS’un ROG Phone serisi ve Nubia’nın RedMagic oyuncu telefonu serisi kaldı.

Lenovo’nun Legion ve Xiaomi’nin Black Shark gibi oyun telefonu markalarının kapanması, oyun telefonlarına olan talebin azalıyor olabileceğini gösteriyor. Diğer oyun telefonu markalarının pazarda nasıl bir performans sergileyeceğini ve önümüzdeki yıllarda konumlarını koruyup koruyamayacaklarını görmek ilginç olacak.

Peki oyuncu telefonlarına azalan ilginin sebebi ne? Bu cihazlar, mükemmel performans ve oyunculara özel sunulan donanımlar uğruna, kullanıcıların birçoğunun günlük hayatta önem verdiği fotoğraf kalitesi, pil ömrü gibi konularda standart telefonların gerisinde kalıyorlar.

Ayrıca ışıklı tasarım, tetik tuşları, sökülebilir soğutma sistemi gibi aşırıya kaçan tasarım özellikleri de bu modellerin satışını zorlaştırıyor. Standart rakipleriyle aynı fiyatta olan, hatta bazen daha pahalı olan bu cihazların satışlarındaki düşüşün sürpriz olmadığını söyleyebiliriz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce ASUS ve Nubia da havlu atacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!