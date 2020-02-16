Genel
Lenovo oyuncu telefonu çıkarıyor.
Oyuncu ekipmanları bildiğiniz üzere artık mobil pazara da entegre olmuş durumda. Akıllı telefon pazarında etkin bir yere sahip olmak isteyen Lenovo, oyuncu telefonu çıkarıyor.
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Oyuncu telefonu Legion geliyor!
Oyuncu telefonları, diğer telefon sınıflarının aksine odağını oyun performansına göre ayarlayan ve bazı unsurlara çok da önem vermeyen cihazlar olarak karşımıza çıkmakta.Dünyanın en önemli bilgisayar üreticilerinden olan Lenovo da, bir süredir akıllı telefon pazarında önemli işler yapmakta. Fiyat performans ürünü telefonları ile gündemde olan firma, şimdi de oyuncu telefonu çıkarma girişimlerine başladı. ASUS, Razer gibi firmaların uzun zamandır içinde olduğu bu yarışa katılan Lenovo, Legion isimli telefonunu AnTuTu‘ya soktu. Snapdragon 865 ile gelmesine kesin gözüyle bakılan cihaz, AnTuTu üzerinden tam 600,000 (altı yüz bin) puan alarak bu konuda oldukça iddialı olduğunu bizlere gösterdi. Telefonun “Oyun Başlasın” sloganı ile çıkması bekleniyor. Ayrıca Weibo üzerinden hem slogan hem de Snapdragon 865 ile alakalı bazı görseller paylaşıldı.
Şu an için sadece 5G ve Snapdragon 865 ile geleceğini bildiğimiz cihazın diğer teknik özellikleri ne olur tahmin etmek zor. Ancak Lenovo‘nun bu yarışta geri kalmak istemeyeceği çok açık. Çıkış tarihi konusun da net bilgi sahibi olamadığımız cihazın, oyuncu telefonu konusunda nasıl bir rekabet içerisinde olacağını merak etmekteyiz.
Genel
Samsung cephesinde sürpriz istifa gelişmesi!
Elektronik dünyasının öncülerinden Samsung, yönetim bazında sıkıntılı bir süreç yaşamakta. Yönetim kurulu başkanı Lee Sang-hoon istifa etti.
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Lee Sang-hoon neden istifa etti?
Geçtiğimiz günlerde Galaxy S20 serisini tanıtarak mobil cihaz pazarında adından söz ettiren Samsung, yönetim kurulu başkanının istifası ile sıkıntılı bir sürece girdi. Güney Kore’de yaşanan rüşvet skandalında tutuklanan Lee Sang-hoon, yönetim kurulunda ki görevinden istifa etti. Lee Sang-hoon‘un iş yasalarını çiğnediği ve sendika hareketlerini engellediği iddia edilmişti. Samsung‘un da süreç boyunca arkasında durduğu yönetim kurulu başkanını, elde yer alan delillerin kendisini aklayacak yeterlilikte olmamasından ötürü bir buçuk yıl hapis cezası almıştı. Ayrıca gelen bilgiler ışında Samsung içerisinde sözü geçen bir kaç ismin istifanın doğru bir hamle olacağı yönünde telkinlerde bulunduğu iddia edildi.
Samsung firmasının hapis cezası alan en yetkili ismi olan Lee Sang-hoon‘un ardından göreve kimin geleceği merak konusu. Şirketin bu süreci nasıl atlatacağı ve ne yol izleyeceği şu an için belli değil. Çünkü yönetim kurulu başkanı hariç tam yirmi altı Samsung çalışanı daha ceza aldı. Hareketli günler görmeyi beklediğimiz Samsung‘da yeni yönetim kurulu başkanlığı görevinin devir teslimi ise Mart ayında gerçekleşecek.
Akıllı Telefonlar
Oppo Reno3 Pro maketi, Hintli versiyonun bazı özelliklerini sızdırdı!
Oppo yeni akıllı telefonu Reno3 Pro‘yu, 2 Mart‘ta Hindistan‘da tanıtmayı planlıyor. Fakat söz konusu cihaz, geçtiğimiz Aralık ayında Çin‘de tanıtılan modelden biraz farklı olabilir.
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Bu yeni duyurulan versiyonda, ön tarafta derinlik sensörüyle desteklenmiş 44 MP çözünürlükte lens barındıran ikili kamera kurulumu göze çarpıyor. Hintli Reno3 Pro hakkındaki diğer detaylar Oppo tarafından henüz açıklanmadı. Fakat ortaya çıkan cihaz maketlerinden anlaşılacağı üzere arka kısımda dörtlü kamera kurulumuna yer verileceği anlaşılıyor.
Hintli Reno3 Pro’da, Çinli versiyonundan farklı ana kamera olacak
Maketlerin üzerinde yazan bazı teknik özelliklerden en dikkat çekeni, kamerayla ilgili olan kısım. Çin’de duyurulan modeldeki 48 MP ana kameranın aksine Hintli versiyonun maketindeki 64 MP ana kamera yazısı göze çarpıyor. Ayrıca Hintli Reno3 Pro’da 30W VOOC Flash Charge 4.0 desteği bulunacağı yazıyor. Görselde 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolamayla geleceği yazsa da bu konu hakkındaki seçenekler henüz doğrulanmadı. Çinli ve Hintli Reno3 Pro benzer özelliklerde gibi gözükse de işlemci kısmında farklılıklar görülebileceği de beklentiler arasında bulunuyor.
Genel
Elon Musk’ın uzaya gönderdiği Tesla Roadster ne alemde?
Elon Musk, yaklaşık iki sene önce Space X‘in Falcon Heavy roketiyle uzaya, kendi Tesla Roadster aracını göndermişti. Bakalım iki senedir devam eden bu uzun macerada Starman‘in başına neler gelmiş.
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Ben Pearson tarafından yönetilen “Roadster nerede?” içerikli siteden Musk’ın kırmızı Tesla aracını ve sürücü koltuğunda oturan, uzay kostümlü “Starman” isimli arkadaşı takip edebiliyorsunuz. Söz konusu siteye göre Tesla ve Starman ikilisi, uzaya fırlatıldıkları 6 Şubat 2018 tarihinden beri 1.6 milyar kilometreden fazla yol almış.
Tesla Roadster ve Starman şu an nerede?
Uzaydaki bu ikili, gezegenimizden 346.9 milyon kilometre uzakta. Ayrıca saatte 9656 kilometre hızla (Bugatti’ye selamlar) yolculuklarına devam ediyorlar. Mars’a oldukça yakın bir konumda bulunuyorlar. Yani 96.1 milyon kilometre mesafe, uzayın büyüklüğü göz önünde bulundurduğumuzda yakın sayılabilir.
Tamamen elektrikli spor araç şu anda Güneş etrafındaki ikinci turunu atarken, araştırmacıların son hesaplarına göre 2091 yılında, gezegenimizin birkaç 100 bin kilometre yakınından geçeceğini öngörüyor.
Bunların hepsinin birer tahmin olduğunu ve Roadster’ın tam durumunu bilmenin oldukça zor olduğunu unutmamak lazım. Çünkü maruz kaldıkları uzay boşluğu koşulları bir hayli çetin. Radyoaktif dalga ve parçacıklar, ileri sıcaklık seviyeleri ve değişimleri gibi şartlar Starman’in direksiyon başında ecel terleri dökmesine yol açıyor olabilir.