Oyuncu ekipmanları bildiğiniz üzere artık mobil pazara da entegre olmuş durumda. Akıllı telefon pazarında etkin bir yere sahip olmak isteyen Lenovo, oyuncu telefonu çıkarıyor.

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Oyuncu telefonu Legion geliyor!

Oyuncu telefonları, diğer telefon sınıflarının aksine odağını oyun performansına göre ayarlayan ve bazı unsurlara çok da önem vermeyen cihazlar olarak karşımıza çıkmakta.Dünyanın en önemli bilgisayar üreticilerinden olan Lenovo da, bir süredir akıllı telefon pazarında önemli işler yapmakta. Fiyat performans ürünü telefonları ile gündemde olan firma, şimdi de oyuncu telefonu çıkarma girişimlerine başladı. ASUS, Razer gibi firmaların uzun zamandır içinde olduğu bu yarışa katılan Lenovo, Legion isimli telefonunu AnTuTu‘ya soktu. Snapdragon 865 ile gelmesine kesin gözüyle bakılan cihaz, AnTuTu üzerinden tam 600,000 (altı yüz bin) puan alarak bu konuda oldukça iddialı olduğunu bizlere gösterdi. Telefonun “Oyun Başlasın” sloganı ile çıkması bekleniyor. Ayrıca Weibo üzerinden hem slogan hem de Snapdragon 865 ile alakalı bazı görseller paylaşıldı.

Şu an için sadece 5G ve Snapdragon 865 ile geleceğini bildiğimiz cihazın diğer teknik özellikleri ne olur tahmin etmek zor. Ancak Lenovo‘nun bu yarışta geri kalmak istemeyeceği çok açık. Çıkış tarihi konusun da net bilgi sahibi olamadığımız cihazın, oyuncu telefonu konusunda nasıl bir rekabet içerisinde olacağını merak etmekteyiz.