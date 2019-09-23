Lenovo K10 Plus modeli duyuruldu!

Lenovo, K serisinin yeni telefonu Lenovo K10 Plus modelini duyurdu. K10 Plus, Lenovo’nun K10 Note’un ardından piyasaya süreceği ikinci K serisi telefonu olacak.

Lenovo K10 Plus, 6,22 inç büyüklüğünde ve HD+ çözünürlüğünde damla çentikli bir ekranla geliyor. Cihazda bulunan çentiğin içerisinde 16 MP çözünürlüğünde bir ön kamera barındırıyor. Bununla birlikte arka tarafta parmak izi sensörüne ve üçlü kamera kurulumuna yer veren model, 13 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş kamera ve 5 MP derinlik sensörünü üzerinde bulunduruyor.

İlginizi çekebilir: Realme X2, %91.9 ekran-kasa oranıyla gelecek!

Lenovo K10 Plus, gücünü Qualcomm Snapdragon 632 işlemcisinden alıyor. Bu yonga sete 4 GB RAM eşlik ediyor. Telefonun dahili depolama alanı kapasitesi ise 64 GB olarak belirlenmiş. MicroSD kart desteği sayesinde depolama alanının üstüne 2 TB’a kadar yükseltmek de mümkün. Ayrıca cihaz kutusundan Android Pie işletim sistemiyle çıkıyor. Bu işletim sistemini ZUI 11 kullanıcı arayüzü tamamlıyor.

K10 Plus modeli, 4,050 mAh kapasitesindeki bataryadan destek alıyor ve bu batarya 18W hızlı şarj desteğine sahip. Siyah ve Sprite adı verilen iki farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak olan model, Hindistan’da yaklaşık 155 dolar fiyat etiketi ile 30 Eylül tarihinde raflarda olacak.

Lenovo K10 Plus modelinin teknik özellikleri: