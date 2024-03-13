Lenovo, bugün oyuncular için tasarlanmış yeni bir tablet olan Lenovo Legion Tab’i duyurdu. Lenovo Legion Tab, 8,8 inçlik bir ekranla geliyor ve Çin’de ilk sürümü olan Y700’den (2023) genişletilmiş bir versiyon olarak sunulacak. Yakında, EMEA ve Asya’daki belirli pazarlarda satışa sunulacak olan bu yeni tablet, oyuncular için heyecan verici özellikler sunuyor.

İçindekiler Lenovo Legion Tab özellikleri

Lenovo Legion Tab özellikleri

Tabletin en dikkat çekici özelliklerinden biri, canlı görseller için 144Hz 8,8 inç QHD+ Lenovo PureSight oyun ekranı ve gelişmiş sürükleyicilik için entegre dokunmatik sistemidir. Ayrıca, gücünü Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4nm) işlemciden alırken, 256 GB yerleşik depolama ve 12 GB LPDDR5X bellek sunuyor. Bellek, 1 TB’a kadar genişletilebilir, bu da kullanıcılara geniş bir depolama seçeneği sunuyor. Tüm bu güçlü özellikler, sadece 350 gram ağırlığındaki ve 76 mm inceliğindeki bir gövdede toplanmış durumda.

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Kamera özelliklerine gelince, Lenovo Legion Tab, 13MP ana kamera, 2MP makro kamera ve 8MP selfie kamerasıyla donatılmıştır. Bu, kullanıcıların yüksek kaliteli fotoğraflar çekmesine ve video görüşmeleri yapmasına olanak tanır.

Lenovo, yoğun oyun oturumları sırasında tableti serin tutmak için Legion ColdFront: Vapor termal çözümünü entegre etti. Bu çözüm, farklı kullanım senaryolarına göre tasarlanmış üç performans modu olan Canavar Modu, Dengeli Mod ve Enerji Tasarrufu modunu bir araya getirir.

Pil ömrü açısından, Lenovo Legion Tab, 6550mAh pil ile donatılmıştır ve Qualcomm Quick Charge 3.03 teknolojisini destekler. Ayrıca, 45W’a kadar şarj sağlayan bir USB Type-C bağlantı noktası bulunmaktadır. Bu, kullanıcıların hızlı ve verimli bir şekilde şarj etmelerini sağlar.

Bağlantı noktası açısından, Lenovo Legion Tab, DisplayPort 1.4 desteği ile harici ekranlara bağlanabilir. Ayrıca, Bluetooth 5.3 ve Wi-Fi 6E ile donatılmıştır, bu da daha hızlı ve daha güvenilir bağlantılar sağlıyor. 600 eurodan satışa sunulacak olan bu tablet bakalım ülkemize gelecek mi?